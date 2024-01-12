Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин в День работника прокуратуры, который отмечается в стране 12 января, попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности в ходе предстоящих в марте этого года президентских выборов
Он поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности, пожелал профессиональных успехов нынешним сотрудникам прокуратуры.
"Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что общество, государство высоко ценит их работу и рассчитывает, что они "будут и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу".
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