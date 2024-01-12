https://ukraina.ru/20240112/1052646709.html

Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России

Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России - 12.01.2024 Украина.ру

Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России

Президент России Владимир Путин в День работника прокуратуры, который отмечается в стране 12 января, попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности в ходе предстоящих в марте этого года президентских выборов

2024-01-12T08:11

2024-01-12T08:11

2024-01-12T08:11

прокурор

новости

россия

владимир путин

выборы

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Он поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности, пожелал профессиональных успехов нынешним сотрудникам прокуратуры.Российский лидер подчеркнул, что общество, государство высоко ценит их работу и рассчитывает, что они "будут и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу".

https://ukraina.ru/20231021/1050380156.html

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прокурор, новости, россия, владимир путин, выборы