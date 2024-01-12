Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России - 12.01.2024 Украина.ру
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Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России
Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России - 12.01.2024 Украина.ру
Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России
Президент России Владимир Путин в День работника прокуратуры, который отмечается в стране 12 января, попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности в ходе предстоящих в марте этого года президентских выборов
2024-01-12T08:11
2024-01-12T08:11
прокурор
новости
россия
владимир путин
выборы
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Он поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности, пожелал профессиональных успехов нынешним сотрудникам прокуратуры.Российский лидер подчеркнул, что общество, государство высоко ценит их работу и рассчитывает, что они "будут и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу".
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прокурор, новости, россия, владимир путин, выборы
прокурор, Новости, Россия, Владимир Путин, выборы

Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России

08:11 12.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин в День работника прокуратуры, который отмечается в стране 12 января, попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности в ходе предстоящих в марте этого года президентских выборов
Он поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности, пожелал профессиональных успехов нынешним сотрудникам прокуратуры.
"Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что общество, государство высоко ценит их работу и рассчитывает, что они "будут и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу".
21 октября 2023, 12:57
Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбуВ пятницу вечером, 20 октября, украинские паблики сообщили о том, что экс-прокурору Украины Ростиславу Ильницкому, который попал в скандал с роскошной свадьбой, вручили повестку. В субботу, 21 октября, экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своих соцсетях опроверг эту информацию
 
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