https://ukraina.ru/20240111/1052638466.html

"Ручная собачка Офиса Зеленского". Какую роль играет скандальная депутат Марьяна Безуглая

"Ручная собачка Офиса Зеленского". Какую роль играет скандальная депутат Марьяна Безуглая - 11.01.2024 Украина.ру

"Ручная собачка Офиса Зеленского". Какую роль играет скандальная депутат Марьяна Безуглая

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2024-01-11T15:38

2024-01-11T15:38

2024-01-11T18:00

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украина

марьяна безуглая

владимир зеленский

валерий залужный

всу

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офис президента

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95 квартал

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Зовут ее Марьяна Безуглая. Вот уже несколько месяцев она подстегивает украинское информационное поле своими обвинениями в адрес украинского генералитета, требованиями мобилизовать кого только можно, а также провокационными опросами.Марьяна Безуглая — заместитель главы постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО. В Раде она является заместителем главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Из-за этого, собственно, в Раде и приключился скандал.Экс-спикер Разумков вырывал микрофон у спикера Стефанчука из-за его нежелания ставить вопрос о лишении Безуглой статуса заместителя руководителя комитета по вопросам обороны.Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк пишет, что заседание Рады досрочно закрыли именно с целью не выносить такое постановление, хотя в повестке дня оставалось еще много важных вопросов.Депутат Евгений Шевченко усмотрел в этом скандалы признаки бунта депутатов.«Это сигнал для офисных менеджеров, что демократия и свобода в парламенте скоро себя проявит. Атмосфера несогласия с авторитаризмом и удушением демократии сегодня витала в зале.В кулуарах депутаты шепчутся о том, что еще никогда так подавлено себя не чувствовали. Назревает парламентский переворот по возвращению парламентско-президентской формы правления», — заявил нардеп.После скандала Марьяна Безуглая написала заявление о выходе из фракции «Слуга народа», но подчеркнув свою верность Зеленскому. По ее мнению, партия и фракция «Слуг народа» вонзает нож в спину, не уточнив, кому именно.Далее обиженная Безуглая разоткровенничалась, заявив, что парламент без радикальных изменений будет тоталитарным болезненным угасанием, а ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво на фронте.Безуглая также заявила, что ее пытаются заставить замолчать «не только вовне, но и внутри».За день до этого она мнила себя Жанной д’Арк, написав, что «за правду и на кострах сжигали», имея в виду атаку на нее в стенах Рады. В тот же день она назвала командующего 10-м армейским корпусом ВСУ Василия Зубанича мясником, которого обвиняет в неудачном летнем контрнаступлении, больших потерях, а также в контрабанде сигарет.Однако волнует ее не напрасная гибель украинских солдат, а бухгалтерский расчет. В том же посте она приводит цифры: если один солдат, погибший по вине своего командования, — это 15 миллионов гривен социальных выплат, то тысяча погибших — это уже 15 миллиардов расходов бюджета.Украинские военные считают, что Безуглая — креатура Офиса президента, которую тот натравил на украинский генералитет, сваливая на него неудачи на фронте.«ЗЕрмак конкретно угадал, кто подходит на роль гавкающей и кусачей собачки в адрес военных. Безуглая реально как моська: гавкает громко, кусает нагло, а пнуть ее нельзя — это господская собачка», — пишет Telegram-канал 93-й бригады ВСУ «Холодный яр».Этот скандал в очередной раз обнажил противоречия между Офисом президента и командованием ВСУ, хотя некоторые украинские комментаторы видят в нем лишь механизм отвлечения внимания, который включают при ухудшении ситуации на поле боя или в экономике.«Безуглая — это исключительно продолжение руки тех, кто получает указания от Банковой. Пешка, которой играют, даже если ее и убедили, что она на стороне добра.Медийная атака на Залужного — это не искренняя инициатива отдельного депутата (которым является Марьяна), а это спланированная акция, за которой стоит сформированная команда советников, райтеров, подсказчиков и тех, кто направляет, как и куда бить.В конце концов, такие как Марьяна для информационного поля всегда нужны, так как на них легко переключать общественное внимание, когда нужно сбить разговор о чем-то важном», — комментирует скандал экс-депутат и бывший спикер «Правого сектора»* Борислав Береза.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что скандалами вокруг Безуглой власти отвлекают народ от кошмара на фронте, подчеркивая, что ей самой ничего не грозит.Украинские депутаты называют Безуглую Безумной за ее не всегда адекватное поведение и бессвязную речь.Медик по образованию, с 2019 года она продвигала реформы СБУ, которые требовало посольство США. Марьяна прошла отбор в партию Зеленского по программе Lift. Затем она стажировалась в Государственном департаменте США.До начала СВО она часто выступала в телеэфирах в качестве эксперта по всем вопросам, хотя выступления её зачастую были бессвязны и выдавали полнейшую некомпетентность. В частности, в 2021 году она оправдывала повышение тарифов на электроэнергию для населения тем, что это «поможет вернуть Крым».Попытайтесь найти смысл в следующем ее пассаже относительно повышения тарифов:«Сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как таковой — то есть энергетических вопросов — это и логистический компонент, и разные категории…С позиции национальной безопасности более общие такие вещи, это чрезвычайно важно, чтобы мы его достигли на протяжении ближайших лет. И вывели это не только в экономическую площадь, а и сохранили тот политический нарратив, вернее, тот политический диапазон, который приемлем».В другой передаче на вопрос, как нищим пенсионерам покупать крупы и молоко, Безуглая посоветовала им заказывать лучше готовые блюда из ресторанов онлайн, чтобы самим не готовить.С 2019 года ее часто приглашали на телеэфиры и ток-шоу преимущественно ради клоунады и привлечения внимания зрителей нелепыми и комичными высказываниями, так как на ее фоне любой пенсионер мог себя почувствовать настоящим экспертом.Соответственно, у многих, включая ее коллег возникал вопрос, как же она возглавляет комитет подочистки, то есть является заместителем комитета национальной безопасности и обороны, а заодно и делегации в Парламентской ассамблее НАТО?!На прошлой неделе Безуглая прыгнула на «амбразуру» украинских соросят, вступившись за Зеленского. В частности, она заявила, что статьи в западных СМИ против Зеленского и в поддержку генерала Залужного размещают через чешского миллиардера, владельца «Украинской правды» Томаша Фиалу и ее главреда Севгиль Мусаеву.Сразу после Нового года Марьяна Безуглая «прыгнула» и на родной для Зеленского «Квартал-95», предложив актерам всем записаться в ВСУ.В последнее время Безуглая также вбрасывала на общественное обсуждение инициативы о налоге для тех, кто отказывается от мобилизации, лишении их гражданских и имущественных прав, что вызывало широкий общественный резонанс.Итого за неполных две недели 2024 года она успела «покусать» украинских генералов, западных соросят, фракцию «Слуга народа», «Квартал-95», заодно настроив против себя общественное мнение своими требованиями усиленной мобилизации.Если она действительно является «ручной» креатурой Офиса президента, то такое истерическое поведение может говорить о том, что Зеленский всё более оказывается в изоляции.* Организация запрещена в РФ.

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эксклюзив, украина, марьяна безуглая, владимир зеленский, валерий залужный, всу, мобилизация, офис президента, александр дубинский, 95 квартал, верховная рада