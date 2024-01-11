Плененный наемник из Польши перехотел служить в ВСУ — Сальдо - 11.01.2024 Украина.ру
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Плененный наемник из Польши перехотел служить в ВСУ — Сальдо
Плененный наемник из Польши перехотел служить в ВСУ — Сальдо - 11.01.2024 Украина.ру
Плененный наемник из Польши перехотел служить в ВСУ — Сальдо
Попавший в плен польский наемник больше не хочет связываться с Вооруженными силами Украины (ВСУ), а свой приезд в страну считает ошибкой. Об этом сообщил 11 января в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-01-11T12:44
2024-01-11T12:44
иностранные наемники
новости
украина
владимир сальдо
польша
зарубежье
всу
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"Мотивацией для участия в боевых действиях на стороне украинского режима для нынешнего пленного были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать", - написал он.По информации Сальдо, сейчас поляк полностью пересмотрел свои взгляды на происходящее на Украине, увидев истинное лицо ее "защитников".Наемника взяли в плен в прошлом году на линии фронта под селом Крынки Херсонской области. Поляк был ранен, но брошен украинскими сослуживцами умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь.
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иностранные наемники, новости, украина, владимир сальдо, польша, зарубежье, всу
иностранные наемники, Новости, Украина, Владимир Сальдо, Польша, Зарубежье, ВСУ

Плененный наемник из Польши перехотел служить в ВСУ — Сальдо

12:44 11.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Попавший в плен польский наемник больше не хочет связываться с Вооруженными силами Украины (ВСУ), а свой приезд в страну считает ошибкой. Об этом сообщил 11 января в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"Мотивацией для участия в боевых действиях на стороне украинского режима для нынешнего пленного были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать", - написал он.
По информации Сальдо, сейчас поляк полностью пересмотрел свои взгляды на происходящее на Украине, увидев истинное лицо ее "защитников".

"Как говорил известный американский гангстер Аль Капоне, "пуля меняет многое в голове, даже если попадает в задницу". По отношению ко всем наемникам эти слова вполне уместны", - сыронизировал губернатор.

Наемника взяли в плен в прошлом году на линии фронта под селом Крынки Херсонской области. Поляк был ранен, но брошен украинскими сослуживцами умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь.
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря 2023, 05:00
"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домойВ свои страны стали возвращаться западные наёмники, не получившие вознаграждение от Киева из-за уменьшения финансовой помощи США и их союзников. Об этом пишет сербская газета "Политика"
 
иностранные наемникиНовостиУкраинаВладимир СальдоПольшаЗарубежьеВСУ
 
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