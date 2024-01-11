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Плененный наемник из Польши перехотел служить в ВСУ — Сальдо

Плененный наемник из Польши перехотел служить в ВСУ — Сальдо - 11.01.2024 Украина.ру

Плененный наемник из Польши перехотел служить в ВСУ — Сальдо

Попавший в плен польский наемник больше не хочет связываться с Вооруженными силами Украины (ВСУ), а свой приезд в страну считает ошибкой. Об этом сообщил 11 января в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-01-11T12:44

2024-01-11T12:44

2024-01-11T12:44

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"Мотивацией для участия в боевых действиях на стороне украинского режима для нынешнего пленного были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать", - написал он.По информации Сальдо, сейчас поляк полностью пересмотрел свои взгляды на происходящее на Украине, увидев истинное лицо ее "защитников".Наемника взяли в плен в прошлом году на линии фронта под селом Крынки Херсонской области. Поляк был ранен, но брошен украинскими сослуживцами умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь.

https://ukraina.ru/20231227/1052427138.html

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иностранные наемники, новости, украина, владимир сальдо, польша, зарубежье, всу