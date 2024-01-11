https://ukraina.ru/20240111/1052626849.html

"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ

"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ - 11.01.2024 Украина.ру

"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ

Поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных. Об этом рассказал украинский военнопленный Роман Калиниченко, передает 11 января РИА Новости

2024-01-11T10:07

2024-01-11T10:07

2024-01-11T10:19

пленные

новости

тела

украина

солдаты

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002153_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_397fe4c11dbed2540c5f5c3082d3dd13.jpg

"Идешь по полю боя, и я русского (погибшего – ред.) солдата ни одного не видел. <…> Наших – полно. Валяются", – сказал он.По его словам, тела украинцев лежат даже в окопах и блиндажах.По его словам, если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6 числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22."Я почему-то ни одного русского солдата так в поле не видел, как нам говорят по телевизору в Украине, что русскими усеяно. Да ни хрена – украинцами усеяно. Ну это правда, это я реально своими глазами видел", – заверил Калиниченко.Он также объяснил, что командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по коррупционным схемам.Сам Калиниченко сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" 6 января на Времевском выступе на Запорожском направлении.

https://ukraina.ru/20231226/1052396137.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пленные, новости, тела, украина, солдаты, всу