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"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ
"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ - 11.01.2024 Украина.ру
"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ
Поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных. Об этом рассказал украинский военнопленный Роман Калиниченко, передает 11 января РИА Новости
2024-01-11T10:07
2024-01-11T10:07
2024-01-11T10:19
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"Идешь по полю боя, и я русского (погибшего – ред.) солдата ни одного не видел. <…> Наших – полно. Валяются", – сказал он.По его словам, тела украинцев лежат даже в окопах и блиндажах.По его словам, если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6 числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22."Я почему-то ни одного русского солдата так в поле не видел, как нам говорят по телевизору в Украине, что русскими усеяно. Да ни хрена – украинцами усеяно. Ну это правда, это я реально своими глазами видел", – заверил Калиниченко.Он также объяснил, что командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по коррупционным схемам.Сам Калиниченко сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" 6 января на Времевском выступе на Запорожском направлении.
https://ukraina.ru/20231226/1052396137.html
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Пленные, Новости, тела, Украина, солдаты, ВСУ
"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ
10:07 11.01.2024 (обновлено: 10:19 11.01.2024)
Поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных. Об этом рассказал украинский военнопленный Роман Калиниченко, передает 11 января РИА Новости
"Идешь по полю боя, и я русского (погибшего – ред.) солдата ни одного не видел. <…> Наших – полно. Валяются", – сказал он.
По его словам, тела украинцев лежат даже в окопах и блиндажах.
"Был на смотровой с трупами нашими. Такая небольшая углубленка, дверей нет, и так два трупа лежит – они разлагаются, их даже никто не убирал, и третий сверху, прикиданный чем попало. <…> Я не выходил, потому что я знаю, что если я выйду, голову подниму – там буду с ними лежать. Там можно только ночью выходить. Я ел, смотря на эти трупы, у меня теперь с психикой стало не очень", – поделился он.
По его словам, если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6 числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22.
"Я почему-то ни одного русского солдата так в поле не видел, как нам говорят по телевизору в Украине, что русскими усеяно. Да ни хрена – украинцами усеяно. Ну это правда, это я реально своими глазами видел", – заверил Калиниченко.
Он также объяснил, что командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по коррупционным схемам.
Сам Калиниченко сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" 6 января на Времевском выступе на Запорожском направлении.