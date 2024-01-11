"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ - 11.01.2024 Украина.ру
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"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ
"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ - 11.01.2024 Украина.ру
"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ
Поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных. Об этом рассказал украинский военнопленный Роман Калиниченко, передает 11 января РИА Новости
2024-01-11T10:07
2024-01-11T10:19
пленные
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"Идешь по полю боя, и я русского (погибшего – ред.) солдата ни одного не видел. &lt;…&gt; Наших – полно. Валяются", – сказал он.По его словам, тела украинцев лежат даже в окопах и блиндажах.По его словам, если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6 числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22."Я почему-то ни одного русского солдата так в поле не видел, как нам говорят по телевизору в Украине, что русскими усеяно. Да ни хрена – украинцами усеяно. Ну это правда, это я реально своими глазами видел", – заверил Калиниченко.Он также объяснил, что командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по коррупционным схемам.Сам Калиниченко сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" 6 января на Времевском выступе на Запорожском направлении.
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пленные, новости, тела, украина, солдаты, всу
Пленные, Новости, тела, Украина, солдаты, ВСУ

"Поля усеяны телами": украинский пленный рассказал об огромных потерях ВСУ

10:07 11.01.2024 (обновлено: 10:19 11.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных. Об этом рассказал украинский военнопленный Роман Калиниченко, передает 11 января РИА Новости
"Идешь по полю боя, и я русского (погибшего – ред.) солдата ни одного не видел. <…> Наших – полно. Валяются", – сказал он.
По его словам, тела украинцев лежат даже в окопах и блиндажах.

"Был на смотровой с трупами нашими. Такая небольшая углубленка, дверей нет, и так два трупа лежит – они разлагаются, их даже никто не убирал, и третий сверху, прикиданный чем попало. <…> Я не выходил, потому что я знаю, что если я выйду, голову подниму – там буду с ними лежать. Там можно только ночью выходить. Я ел, смотря на эти трупы, у меня теперь с психикой стало не очень", – поделился он.

По его словам, если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6 числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22.
"Я почему-то ни одного русского солдата так в поле не видел, как нам говорят по телевизору в Украине, что русскими усеяно. Да ни хрена – украинцами усеяно. Ну это правда, это я реально своими глазами видел", – заверил Калиниченко.
Он также объяснил, что командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по коррупционным схемам.
Сам Калиниченко сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" 6 января на Времевском выступе на Запорожском направлении.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
26 декабря 2023, 05:42
Пленный сержант ВСУ рассказал, что у его подразделения не было шансов выжитьСдавшийся в плен на Запорожском направлении младший сержант ВСУ Михаил Лобов заявил, что у его подразделения не было шансов выжить. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости
 
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