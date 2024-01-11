https://ukraina.ru/20240111/1052626387.html
Зеленский прибыл с визитом в Эстонию
Зеленский прибыл с визитом в Эстонию - 11.01.2024 Украина.ру
Зеленский прибыл с визитом в Эстонию
Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Таллин. Об этом сообщила канцелярия эстонского президента
2024-01-11T09:15
2024-01-11T09:15
2024-01-11T09:16
владимир зеленский
эстония
новости
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президент
зарубежье
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"В Эстонии он встретится с президентом Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Зеленский также выступит с речью в парламенте. На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины", - говорится в материале.Премьер Каллас заявила, что будет рада приветствовать Зеленского в Таллине."Я, и уверена, что весь народ Эстонии, будем рады приветствовать (Зеленского - ред.) в Таллине. Эстония верит в победу Украины. Для победы мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это необходимо", - призвала она.Как отмечают эстонские СМИ, Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром.Накануне Зеленский посетил Вильнюс, где встретился с руководством страны. Сегодня он в Таллине, затем прибудет в Ригу.Ранее он написал в своем телеграм -канале, что его визиты в Вильнюс, Таллин и Ригу следует расценивать как знак благодарности в адрес стран Балтии со стороны Украины.
https://ukraina.ru/20240110/1052608461.html
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владимир зеленский, эстония, новости, украина, президент, зарубежье
Владимир Зеленский, Эстония, Новости, Украина, президент, Зарубежье
Зеленский прибыл с визитом в Эстонию
09:15 11.01.2024 (обновлено: 09:16 11.01.2024)
Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Таллин. Об этом сообщила канцелярия эстонского президента
"В Эстонии он встретится с президентом Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Зеленский также выступит с речью в парламенте. На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины", - говорится в материале.
"Демократические страны сделали многое, чтобы помочь Украине, но нам всем предстоит сделать еще больше", - сказал Карис.
Премьер Каллас заявила, что будет рада приветствовать Зеленского в Таллине.
"Я, и уверена, что весь народ Эстонии, будем рады приветствовать (Зеленского - ред.) в Таллине. Эстония верит в победу Украины. Для победы мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это необходимо", - призвала она.
Как отмечают эстонские СМИ, Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром.
Накануне Зеленский посетил Вильнюс, где встретился с руководством страны. Сегодня он в Таллине, затем прибудет в Ригу.
Ранее он написал в своем телеграм -канале, что его визиты в Вильнюс, Таллин и Ригу следует расценивать как знак благодарности в адрес стран Балтии со стороны Украины.