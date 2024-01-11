МИД РФ выразил протест в связи с планами готовить бойцов ВСУ в Молдавии
Министерство иностранных дел России выразило протест Кишиневу из-за планов оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО. Об этом сообщили 10 января на сайте ведомства
В министерство вызвали полномочного посла Республики Молдова в РФ Лилиана Дария.
"Послу Молдовы был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. В случае их продолжения Россия оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", — предупредили в МИД.
В ведомстве отметили, что послу указали на неприемлемость подготовки солдат ВСУ, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне киевского режима.
До Дария было доведено решение о закрытии въезда на территорию России ряду лиц Республики Молдова в ответ на действия руководства Кишинева.
Случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, приобрели системный характер, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны Кишинева продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера.
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