МИД РФ выразил протест в связи с планами готовить бойцов ВСУ в Молдавии

Европа вооружается, Молдавия рвёт с СНГ, а базы НАТО всё ближе к России: Носович о том, что дальше

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита Евросоюза в Брюсселе, а также прокомментировал решение Молдавии о выходе из соглашения СНГ по миротворцам и ситуацию с военными базами НАТО на границе с Финляндией