https://ukraina.ru/20240111/1052625451.html

Американских чиновников тревожат разногласия Зеленского и Залужного - Bloomberg

Американских чиновников тревожат разногласия Зеленского и Залужного - Bloomberg - 11.01.2024 Украина.ру

Американских чиновников тревожат разногласия Зеленского и Залужного - Bloomberg

Чиновники из США обеспокоены тем, что разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным замедляют разработку военной стратегии Украины, передает агентство Блумберг

2024-01-11T08:13

2024-01-11T08:13

2024-01-11T08:13

валерий залужный

новости

владимир зеленский

украина

сша

зарубежье

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Как отмечают источники, украинские военные на данный момент разрабатывают планы на 2024 год. США хотят, чтобы Украина "отточила" свой военный план.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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валерий залужный, новости, владимир зеленский, украина, сша, зарубежье