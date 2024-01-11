https://ukraina.ru/20240111/1052625451.html
Американских чиновников тревожат разногласия Зеленского и Залужного - Bloomberg
Американских чиновников тревожат разногласия Зеленского и Залужного - Bloomberg - 11.01.2024 Украина.ру
Американских чиновников тревожат разногласия Зеленского и Залужного - Bloomberg
Чиновники из США обеспокоены тем, что разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным замедляют разработку военной стратегии Украины, передает агентство Блумберг
2024-01-11T08:13
2024-01-11T08:13
2024-01-11T08:13
валерий залужный
новости
владимир зеленский
украина
сша
зарубежье
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Как отмечают источники, украинские военные на данный момент разрабатывают планы на 2024 год. США хотят, чтобы Украина "отточила" свой военный план.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
валерий залужный, новости, владимир зеленский, украина, сша, зарубежье
Валерий Залужный, Новости, Владимир Зеленский, Украина, США, Зарубежье
Американских чиновников тревожат разногласия Зеленского и Залужного - Bloomberg
Чиновники из США обеспокоены тем, что разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным замедляют разработку военной стратегии Украины, передает агентство Блумберг
Как отмечают источники, украинские военные на данный момент разрабатывают планы на 2024 год. США хотят, чтобы Украина "отточила" свой военный план.
"Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и... Залужным замедляют усилия по оформлению новой стратегии", - говорится в материале.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного.
Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.