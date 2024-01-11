https://ukraina.ru/20240111/1052622159.html

Виталий Киселёв: Через два месяца Россия зажмет ВСУ слева и справа, а потом накроет мосты через Днепр

Виталий Киселёв: Через два месяца Россия зажмет ВСУ слева и справа, а потом накроет мосты через Днепр - 11.01.2024 Украина.ру

Виталий Киселёв: Через два месяца Россия зажмет ВСУ слева и справа, а потом накроет мосты через Днепр

Если Залужный приехал под Купянск, то на этом направлении у ВСУ начнутся серьезные проблемы через пару месяцев, когда начнется наше более серьезное продвижение. Я сужу об этом примерно по тому, как двигаются войска. Может быть, раньше, считаетвоенный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-01-11T14:10

2024-01-11T14:10

2024-01-11T14:10

интервью

всу

россия

харьков

купянск

артиллерия

танки

киев

днепр

ракеты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее президент России Владимир Путин заявил, что все люди, которые с оружием в руках защищают Родину, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства, это касается и первых двух корпусов ЛНР и ДНР.- Виталий Викторович, возникают ли ситуации, когда подразделения бывших ополченцев из-за бюрократических проволочек не получают что-то из техники или вооружений?- Нет. В войска идет плановая поставка вооружений. Да, всем бы хотелось, чтобы во все подразделения сразу дали танки, артиллерию, комплексы ПВО и системы РЭБ. Но такого быть не может. Есть план. Есть заводы-изготовители. Есть поставщики, которые занимаются тем или иным оборудованием. Тем не менее, поставки идут по предназначению.Если сегодня положено штатно укомплектовать новыми машинами танковую бригаду, полк или батальон, то туда идет либо новая техника, либо техника, которая прошла глубокую модернизацию. Украинская пропаганда смеялась, что мы поставляем в войска старый танк Т-52. Но любая техника – это грозное оружие. Да, она была изготовлена в 1950е годы. Но на тот момент она была перспективной. И на ее базе сегодня мы создали танк Т-90М "Прорыв".Война в принципе подразумевает использование всей техники. Но это не означает, что наши подразделения не получают новейшие образцы вооружений. То, что сегодня украинские ракеты и беспилотники почти не долетают до Луганска, стало возможно новейшим нашим средствам РЭБ и ПВО.Так что Минобороны не просто дает какие-то указания. Оно конкретно участвует в поставках конкретных вооружений. И все подразделения технику получают.- Как раз были сообщения, что на Луганском направлении наши войска стали использовать установку разминирования "Змей Горыныч" не только по своему предназначению, но и для уничтожения опорных пунктов противника. Как нам это удается?- Россия изготавливает вооружение не только для обороны, но и для наступления. Если у нас есть установка минирования, то у нас есть и установка разминирования. Наша система космической связи или спутниковая группировка до СВО и сейчас – это совершенно разные принципы работы.Понятно, что техники нам по-прежнему не хватает. Мы же укомплектовываем не только подразделения, которые непосредственно участвуют в СВО, но и те части и соединения, которые сейчас формируются на полигонах. Они точно так же получают новую технику, которая пойдет вперед.Чтобы идти вперед, надо четко понимать, где противник заминировал ту или иную часть территории. Поэтому необходима техника, способная разминировать местность и нанести врагу максимальный урон в тыловых районах. А для этого используются системы, которые имеют двойное, а то и тройное назначение.- Западные СМИ раскручивают информацию, что 15 января наши войска начнут серьезное наступление на Купянск, а также попытаются создать зону безопасности в 15 километров на непосредственно на границе между Белгородской и Харьковской областей. Учитывая текущую ситуацию на линии фронта, можем ли прямо сейчас ставить такие задачи?- Задачи такие есть. Тут скрывать нечего. Владимир Путин все чаще говорит о Новороссии, Малороссии и Слобожанщине. Это русские земли. Более яснее тут сказать невозможно.Что касается конкретных цифр и дат нашего более активного продвижения, то по всей линии соприкосновения мы делаем небольшие шаги и ВСУ постепенно выдавливаем. Причем мы минимизировали потери не только среди личного состава, но и среди техники, которую мы вводим в бой.Мы проверяем на прочность части и соединения, которые взаимодействуют между собой. Например, недавно на Сватовском направлении мы уничтожили три "Леопарда". Эти танки даже не успели выйти к нашим позициям на расстояние выстрела. Их разнесли высокоточными артиллерийскими снарядами "Краснополь" и ПТУРами. Причем оперативная информация от момента их обнаружения разведкой до выстрела прошла за считанные минуты. В результате дорогостоящая техника перестала существовать, и противник перестал использовать данное вооружение.Так что проламывание обороны ВСУ идет эффективно. Мы поджимаем Купянск слева и справа, подходя все ближе и ближе.Если бы не было всех этих успехов, Залужный, Сырский и Умеров бы не приезжали сегодня в район Часов Яра, Авдеевки и Купянска. Они бы не хватались за голову с вопросом: "А что же нам делать? Как нам выстраивать оборону, когда пехоты уже не хватает. Не говоря уже о технике". А пехотинец у них живет максимум двое суток. Мы же постоянно фиксируем, что ВСУ за сутки безвозвратно теряют по 200-300 человек.Я уже не говорю про санитарные потери и уничтоженных бойцах ВСУ тыловых районах.Залужный может сколько угодно из Киева по телефону давать какие-то указания и делать вид, что все хорошо. Но если бы все не было так печально, он бы не кричал в Верховной Раде о том, что ему некем воевать.Резюмирую. Если Залужный приехал под Купянск, то на этом направлении у ВСУ начнутся серьезные проблемы через пару месяцев, когда начнется наше более серьезное продвижение. Я сужу об этом примерно по тому, как двигаются войска. Может быть, раньше.- Можем ли мы перебросить войска с Купянска-Лиманского направления на другие участки фронта, чтобы реализовать более сложные операции?- В этом нет никакой необходимости. У каждой из наших группировок есть свои направления. Они самодостаточны. Они укомплектованы техникой и личным составом. А вот приданные им части и соединения (танковые или артиллерийские) вполне могут перебрасываться с одного направления на другое. Еще у нас есть резервные подразделения, способные поджать ВСУ на каком-то участке.Приданные подразделения – это ВКС. Это "сушки", "МиГи" и вертушки, которые оказывают помощь сухопутным войскам. Потому что любое продвижение должно прикрываться средствами ПВО, РЭБ и с воздуха. Взаимодействие между родами войск налажено.Я весьма позитивно оцениваю то, что сегодня группировка "Центр" делает на Купянском направлении. Я не вижу у них каких-то особых проблем, чтобы их нужно было обязательно чем-то подкреплять.- Вы упомянули удары по украинскому тылу. Можете выделить конкретный прилет, который нанес врагу максимальный ущерб?- Удары по Киеву и Киевской области, где мы накрыли множество предприятий, перепрофилированных для ремонта техники, а также множество бывших пионерлагерей, где тренируются наемники и соединения ВСУ для отправки на передовую. Мы уничтожаем инфраструктуру, которая могла бы нам нанести большой вред.Я бы еще выделил удары по портам в Одессе, Ильичевске и Измаиле, откуда противник пытается обстреливать Крым.Также удары наносились по Харькову и Днепропетровску. Все-таки Украина еще обладает определенным научным потенциалом. Им есть, что разрабатывать и модифицировать. Но этому рано или поздно придет конец. И эти инженеры должны понимать, что они такие же военные преступники, как и командиры ВСУ, которые обстреливают Донецк, Кременную или Лисичанск.Они точно так же подлежат демилитаризации и денацификации.- Какие удары с воздуха нам предстоит нанести, прежде чем перейти в большое наступление на земле?- Все зависит от задач, которые получат группировки на каждом из направлений, а также от дистанции, которую им предстоит пройти.Наверняка речь пойдет об уничтожении узловых станций, а также о нанесении ударов по мостам через Днепр в районе Днепропетровска, Кременчуга и Киева. Нужно показать, что мы не собираемся ни с кем шутить. Учитывая, что Украина отказалась от переговорного процесса, мы будем с ней договариваться только о ее безоговорочной капитуляции.Если войска наши пойдут вперед, то все эти удары будут наноситься, чтобы противник не успел подтянуть силы и средства, а мы бы освободили как можно больше территорий.- Можно ли быть полностью готовым к такому наступлению? Или идеальный момент не наступит никогда, поэтому рано или поздно придется действовать?- Мы уже начали действовать. У нас другого выхода уже нет.Украина важна для Запада даже не как арена боевых действий против России, а как территория для отмывания огромного количества денег и территория, на которой можно выкупить все крупные предприятия и сельскохозяйственные земли. Не более того.Да, ВСУ будут поставляться боеприпасы и ракеты. Но если мы пойдем, то уже не остановимся. Этот каток будет ехать все быстрее и быстрее.

https://ukraina.ru/20231129/1051542798.html

https://ukraina.ru/20240110/1052609476.html

https://ukraina.ru/20231231/1052479329.html

купянск

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, харьков, купянск, артиллерия, танки, киев, днепр, ракеты