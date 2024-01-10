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Вывесят плакаты с Путиным. Мэр Вильнюса боится закрывать русские школы
Вывесят плакаты с Путиным. Мэр Вильнюса боится закрывать русские школы - 10.01.2024 Украина.ру
Вывесят плакаты с Путиным. Мэр Вильнюса боится закрывать русские школы
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложил проверить русские школы, чтобы там "не висели плакаты с Путиным". Его слова приводит издание LRT.lt
2024-01-10T12:54
2024-01-10T12:54
2024-01-10T12:54
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вильнюс
русский язык
школа
владимир путин
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Мэр литовской столицы призвал проверить русские школы, прежде чем принимать решение об их закрытии. Для этого, по мнению Бенкунскаса, необходимо провести беседы со специалистами в сфере образования.Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якст ранее заявил, что ищет законные способы отказа от учебных заведений русского национального меньшинства. "Сейчас мы оцениваем и обсуждаем с командой, возможны ли какие-то пути, чтобы мы могли постепенно отказаться от российских школ нацменьшинств. Мы оцениваем правовую базу, можно ли это вообще сделать", - сказал он.Такие соображения министра не одобряет часть политиков, институты национальных сообществ.Президент Литвы также критически оценивает предложение Якста, заявила главный советник президента Аста Скайсгирите. По её словам, нужно думать не о том, как их ликвидировать, а о том, как интегрировать молодежь национальных меньшинств в жизнь Литвы.С 1 сентября 2023 года во всех латвийских детских садах, а также в первом, четвертом и седьмом классах перешли на обучение по всем предметам на латышском языке. С 1 сентября 2024 года на латышский перейдут второй, пятый и восьмой классы, а с 2025 года – третий, шестой и девятый.Эстония также начинает реформу русскоязычных школ в 2023 году. В первую очередь в 2024-2025 учебном году к обучению на эстонском языке перейдут детские сады, первый и четвертый классы общеобразовательных школ. Полный переход на обучение на эстонском языке запланирован на 2029 год, пишет LRT.
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новости, литва, вильнюс, русский язык, школа, владимир путин
Вывесят плакаты с Путиным. Мэр Вильнюса боится закрывать русские школы
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложил проверить русские школы, чтобы там "не висели плакаты с Путиным". Его слова приводит издание LRT.lt
Мэр литовской столицы призвал проверить русские школы, прежде чем принимать решение об их закрытии. Для этого, по мнению Бенкунскаса, необходимо провести беседы со специалистами в сфере образования.
Моя позиция будет предельно ясна - в нынешнем формате сети мы должны искать меры по улучшению, укреплению качества образования в этих школах, чтобы не было закрытых гетто, где где-то тайно висят плакаты Путина", - сказал он.
Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якст ранее заявил, что ищет законные способы отказа от учебных заведений русского национального меньшинства. "Сейчас мы оцениваем и обсуждаем с командой, возможны ли какие-то пути, чтобы мы могли постепенно отказаться от российских школ нацменьшинств. Мы оцениваем правовую базу, можно ли это вообще сделать", - сказал он.
Такие соображения министра не одобряет часть политиков, институты национальных сообществ.
Президент Литвы также критически оценивает предложение Якста, заявила главный советник президента Аста Скайсгирите. По её словам, нужно думать не о том, как их ликвидировать, а о том, как интегрировать молодежь национальных меньшинств в жизнь Литвы.
С 1 сентября 2023 года во всех латвийских детских садах, а также в первом, четвертом и седьмом классах перешли на обучение по всем предметам на латышском языке. С 1 сентября 2024 года на латышский перейдут второй, пятый и восьмой классы, а с 2025 года – третий, шестой и девятый.
Эстония также начинает реформу русскоязычных школ в 2023 году. В первую очередь в 2024-2025 учебном году к обучению на эстонском языке перейдут детские сады, первый и четвертый классы общеобразовательных школ. Полный переход на обучение на эстонском языке запланирован на 2029 год, пишет LRT.