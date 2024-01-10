https://ukraina.ru/20240110/1052607788.html

Вывесят плакаты с Путиным. Мэр Вильнюса боится закрывать русские школы

Вывесят плакаты с Путиным. Мэр Вильнюса боится закрывать русские школы - 10.01.2024 Украина.ру

Вывесят плакаты с Путиным. Мэр Вильнюса боится закрывать русские школы

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложил проверить русские школы, чтобы там "не висели плакаты с Путиным". Его слова приводит издание LRT.lt

2024-01-10T12:54

2024-01-10T12:54

2024-01-10T12:54

новости

литва

вильнюс

русский язык

школа

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0a/1052607947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ef2ec0946153ad78fee9a53cd14de6f.jpg

Мэр литовской столицы призвал проверить русские школы, прежде чем принимать решение об их закрытии. Для этого, по мнению Бенкунскаса, необходимо провести беседы со специалистами в сфере образования.Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якст ранее заявил, что ищет законные способы отказа от учебных заведений русского национального меньшинства. "Сейчас мы оцениваем и обсуждаем с командой, возможны ли какие-то пути, чтобы мы могли постепенно отказаться от российских школ нацменьшинств. Мы оцениваем правовую базу, можно ли это вообще сделать", - сказал он.Такие соображения министра не одобряет часть политиков, институты национальных сообществ.Президент Литвы также критически оценивает предложение Якста, заявила главный советник президента Аста Скайсгирите. По её словам, нужно думать не о том, как их ликвидировать, а о том, как интегрировать молодежь национальных меньшинств в жизнь Литвы.С 1 сентября 2023 года во всех латвийских детских садах, а также в первом, четвертом и седьмом классах перешли на обучение по всем предметам на латышском языке. С 1 сентября 2024 года на латышский перейдут второй, пятый и восьмой классы, а с 2025 года – третий, шестой и девятый.Эстония также начинает реформу русскоязычных школ в 2023 году. В первую очередь в 2024-2025 учебном году к обучению на эстонском языке перейдут детские сады, первый и четвертый классы общеобразовательных школ. Полный переход на обучение на эстонском языке запланирован на 2029 год, пишет LRT.

https://ukraina.ru/20240109/1052586795.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, вильнюс, русский язык, школа, владимир путин