Песков оставил без комментариев вопрос о поставке северокорейских ракет России - 09.01.2024 Украина.ру
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Песков оставил без комментариев вопрос о поставке северокорейских ракет России
Песков оставил без комментариев вопрос о поставке северокорейских ракет России - 09.01.2024 Украина.ру
Песков оставил без комментариев вопрос о поставке северокорейских ракет России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что Россия якобы использует северокорейские ракеты в ходе СВО. Также Песков обратил внимание, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам России ракетами западного производства
2024-01-09T12:59
2024-01-09T12:59
новости
россия
белгород
всу
вооруженные силы украины
ракеты
северная корея
джон кирби
дмитрий песков
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Песков прокомментировал заявление Белого дома о том, что Россия якобы использует поставленные Северной Кореей ракеты для ударов по Украине."Никак. Оставляем это без комментариев", - заявил пресс-секретарь президента РФ.Песков обратил внимание на ракеты и снаряды, которые украинская армия использует для обстрелов территории России."В этой связи я предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории - по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, США, других стран. Давайте не забывать об этом", - призвал Песков.США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что РФ якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине, заявил ранее на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, который не привел каких-либо доказательств своим утверждениям.
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новости, россия, белгород, всу, вооруженные силы украины, ракеты, северная корея, джон кирби, дмитрий песков
Новости, Россия, Белгород, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ракеты, Северная Корея, Джон Кирби, Дмитрий Песков

Песков оставил без комментариев вопрос о поставке северокорейских ракет России

12:59 09.01.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что Россия якобы использует северокорейские ракеты в ходе СВО. Также Песков обратил внимание, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам России ракетами западного производства
Песков прокомментировал заявление Белого дома о том, что Россия якобы использует поставленные Северной Кореей ракеты для ударов по Украине.
"Никак. Оставляем это без комментариев", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
Песков обратил внимание на ракеты и снаряды, которые украинская армия использует для обстрелов территории России.
"В этой связи я предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории - по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, США, других стран. Давайте не забывать об этом", - призвал Песков.
США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что РФ якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине, заявил ранее на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, который не привел каких-либо доказательств своим утверждениям.
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