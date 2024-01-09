https://ukraina.ru/20240109/1052583828.html

Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву

Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву - 09.01.2024 Украина.ру

Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву, передает 9 января РИА Новости

2024-01-09T09:40

2024-01-09T09:40

2024-01-09T09:40

денис пушилин

новости

запад

зарубежье

помощь

украина

сша

европа

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"Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца - имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно. <...> Им же все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами. У них есть свои интересы, и они ими руководствуются", - отметил он.По мнению главы ДНР, Украина потеряла свою субъектность и просто стала объектом.Пушилин уточнил, что говорит не только про США, но и про Великобританию и другие европейские страны, которые "сейчас из-за их действий являются для нас оппонентами". "Поэтому здесь не расслабляемся, и пока полностью не будут реализованы задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, двигаемся вперед", - указал он.

https://ukraina.ru/20240108/1052578980.html

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денис пушилин, новости, запад, зарубежье, помощь, украина, сша, европа