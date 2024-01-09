https://ukraina.ru/20240109/1052583828.html
Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву
Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву - 09.01.2024 Украина.ру
Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву, передает 9 января РИА Новости
2024-01-09T09:40
2024-01-09T09:40
2024-01-09T09:40
денис пушилин
новости
запад
зарубежье
помощь
украина
сша
европа
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"Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца - имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно. <...> Им же все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами. У них есть свои интересы, и они ими руководствуются", - отметил он.По мнению главы ДНР, Украина потеряла свою субъектность и просто стала объектом.Пушилин уточнил, что говорит не только про США, но и про Великобританию и другие европейские страны, которые "сейчас из-за их действий являются для нас оппонентами". "Поэтому здесь не расслабляемся, и пока полностью не будут реализованы задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, двигаемся вперед", - указал он.
https://ukraina.ru/20240108/1052578980.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, новости, запад, зарубежье, помощь, украина, сша, европа
Денис Пушилин, Новости, Запад, Зарубежье, помощь, Украина, США, Европа
Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву, передает 9 января РИА Новости
"Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца - имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно. <...> Им же все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами. У них есть свои интересы, и они ими руководствуются", - отметил он.
По мнению главы ДНР, Украина потеряла свою субъектность и просто стала объектом.
"Соответственно, мобилизация какая-то бесчеловечная, которая там происходит, - это "ничего страшного", большие потери - "ничего страшного", можно еще что-то выжать. К сожалению, эта ситуация будет продолжаться, насколько это будет им выгодно, насколько это будет целесообразно", - сказал он.
Пушилин уточнил, что говорит не только про США, но и про Великобританию и другие европейские страны, которые "сейчас из-за их действий являются для нас оппонентами".
"Поэтому здесь не расслабляемся, и пока полностью не будут реализованы задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, двигаемся вперед", - указал он.