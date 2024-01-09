Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву - 09.01.2024 Украина.ру
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Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву
Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву - 09.01.2024 Украина.ру
Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву, передает 9 января РИА Новости
2024-01-09T09:40
2024-01-09T09:40
денис пушилин
новости
запад
зарубежье
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украина
сша
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"Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца - имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно. &lt;...&gt; Им же все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами. У них есть свои интересы, и они ими руководствуются", - отметил он.По мнению главы ДНР, Украина потеряла свою субъектность и просто стала объектом.Пушилин уточнил, что говорит не только про США, но и про Великобританию и другие европейские страны, которые "сейчас из-за их действий являются для нас оппонентами". "Поэтому здесь не расслабляемся, и пока полностью не будут реализованы задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, двигаемся вперед", - указал он.
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денис пушилин, новости, запад, зарубежье, помощь, украина, сша, европа
Денис Пушилин, Новости, Запад, Зарубежье, помощь, Украина, США, Европа

Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву

09:40 09.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву, передает 9 января РИА Новости
"Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца - имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно. <...> Им же все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами. У них есть свои интересы, и они ими руководствуются", - отметил он.
По мнению главы ДНР, Украина потеряла свою субъектность и просто стала объектом.

"Соответственно, мобилизация какая-то бесчеловечная, которая там происходит, - это "ничего страшного", большие потери - "ничего страшного", можно еще что-то выжать. К сожалению, эта ситуация будет продолжаться, насколько это будет им выгодно, насколько это будет целесообразно", - сказал он.

Пушилин уточнил, что говорит не только про США, но и про Великобританию и другие европейские страны, которые "сейчас из-за их действий являются для нас оппонентами".
"Поэтому здесь не расслабляемся, и пока полностью не будут реализованы задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, двигаемся вперед", - указал он.
Зеленский пресс-конференция
Вчера, 12:59
Пушилин порассуждал о возможных преемниках ЗеленскогоФамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского неважны, любой из них будет делать то, что хочет Запад. Таким мнением поделился 8 января глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости
 
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