Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев - 08.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240108/1052576705.html
Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев
Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев - 08.01.2024 Украина.ру
Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев
Русские города Одесса и Николаев должны быть освобождены. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 8 января РИА Новости
2024-01-08T09:13
2024-01-08T09:23
одесса
украина
денис пушилин
новости
русский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:206:2508:1617_1920x0_80_0_0_a7a8e03e734044d4214f3e6246cff063.jpg
"Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский. &lt;...&gt; Николаев. Николаевские земли были отбиты в рамках русско-турецких войн, то есть были отбиты у крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи. Русский этот город или нет?", - сказал Пушилин.Он указал, что президент России Владимир Путин заявил об этом очень четко."Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок - нужно откровенно говорить об этом - советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело. &lt;...&gt; Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение", - подчеркнул он.
https://ukraina.ru/20231227/1052448198.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:0:2436:1827_1920x0_80_0_0_60470992470154b33a54e71b144dfa4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
одесса, украина, денис пушилин, новости, русский
Одесса, Украина, Денис Пушилин, Новости, русский

Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев

09:13 08.01.2024 (обновлено: 09:23 08.01.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Русские города Одесса и Николаев должны быть освобождены. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 8 января РИА Новости
"Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский. <...> Николаев. Николаевские земли были отбиты в рамках русско-турецких войн, то есть были отбиты у крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи. Русский этот город или нет?", - сказал Пушилин.
Он указал, что президент России Владимир Путин заявил об этом очень четко.
"Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок - нужно откровенно говорить об этом - советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело. <...> Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение", - подчеркнул он.
Ищенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря 2023, 17:52
Можно ли взять Одессу и Харьков, не стирая их в порошок, и нужно ли бежать из Калининграда - ИщенкоПолитолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
 
ОдессаУкраинаДенис ПушилинНовостирусский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге
09:49Константинов заявил о неизбежном распаде Украины
09:26Системы ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью — МО РФ
09:13Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев
08:00Гнат Юра: создатель театра имени Франко
04:31"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать
04:09Страдания по Шухевичу и коррупция на поставках одежды для ВСУ. Что происходит во Львове
17:15Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
17:01Визит главы МИД Японии, армия ЕС. Итоги 7 января на Украине
16:49Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке
16:42"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ
15:38Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество
15:25О ситуации на фронте, белорусском направлении и политической игре Залужного - Копылов
14:22Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады
14:04Российские военные за ночь сбили два самолета ВСУ – Минобороны РФ
13:56"Шевченковская" церковь: известнейший храм Рождества Христова на Украине
13:51Место Шарля Мишеля во главе Евросовета может занять Орбан – СМИ
13:24"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре
13:16Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голой вечеринки"
13:00Признание Луценко о потерях на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 января
Лента новостейМолния