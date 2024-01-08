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Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев

Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев - 08.01.2024 Украина.ру

Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев

Русские города Одесса и Николаев должны быть освобождены. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 8 января РИА Новости

2024-01-08T09:13

2024-01-08T09:13

2024-01-08T09:23

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"Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский. <...> Николаев. Николаевские земли были отбиты в рамках русско-турецких войн, то есть были отбиты у крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи. Русский этот город или нет?", - сказал Пушилин.Он указал, что президент России Владимир Путин заявил об этом очень четко."Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок - нужно откровенно говорить об этом - советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело. <...> Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение", - подчеркнул он.

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одесса, украина, денис пушилин, новости, русский