https://ukraina.ru/20240107/1052568522.html

Рождество по-старому, повышение "палачей Зеленского". Главное на Украине на утро 7 января

Рождество по-старому, повышение "палачей Зеленского". Главное на Украине на утро 7 января - 07.01.2024 Украина.ру

Рождество по-старому, повышение "палачей Зеленского". Главное на Украине на утро 7 января

На Украине продолжают отмечать Рождество по старому стилю несмотря на то, что официально праздник перенесли на 25 декабря. Главу СБУ Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада повысили в звании

2024-01-07T10:28

2024-01-07T10:28

2024-01-07T10:30

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Как сообщило украинское издание "Страна", в стране продолжают отмечать православное Рождество по старому стилю."Несмотря на то, что в Украине отменили официальный праздник Рождества 7 января, украинцы продолжают его отмечать. Запрос "С Рождеством" к исходу православного сочельника занял первое место за сегодняшний день, по данным Google Trends. Также в список самых популярных запросов из Украины 6 января вошли "С Рождеством Христовым!", "С Рождественским Сочельником!", "Святвечір" и "Коляда"", - указывалось в публикации.При этом украинцы игнорируют запросы, связанные с Крещением, которое по новому стилю выпадает на сегодня."В сегодняшней выборке нет ни одного запроса, связанного с Крещением, которое в Украине также "перенесли" с 19-го января на 6-е (в частности, сегодня с этим праздником поздравляли некоторые украинские чиновники). Впрочем, стоит отметить, что украиноязычный запрос "Привітання з Водохрещем" занял первое место по итогам вчерашнего дня (5 января)", - сообщило издание в ночь на 7 января.Некоторые украинские СМИ также сообщили, что они сами празднуют Рождество сегодня."Спасибо. Конечно, мы празднуем 7 января. Это не императив, но как-то даже не обсуждали этот вопрос. Все понимают, что дегенераты в кроссовках не могут подменить религию своим тупым решением. На украинском номере в чатах просто какая-то жесть, "Свадьба в Малиновке", ей Богу: кто с чем поздравляет, у кого Рождество, у кого то Водохреща", - отвечал на поздравление одного из подписчиков популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении к нации проигнорировал оба праздника.Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий в поздравлении с Рождеством отметил, что в этом году православные Украины встречают этот праздник "под гул смертельных выстрелов"."Кроме этой скорби, мы страдаем еще от внутренней вражды, разжигаемой на религиозной почве внутри нашего народа. Всякая вражда внутренняя и внешняя имеет один эффект, одно действие − она ослабляет и уничтожает нас", - отметил Онуфрий.По словам митрополита, "никакие обстоятельства не могут нас отлучить от любви Божией, поэтому сегодня мы возводим свои разумные очи к Небу и радостно празднуем Рождество Христово"."Рождество Христово – это праздник мира и Божьего благоволения. Рождество Христово – это великая тайна пришествия в мир Бога во плоти. Рождество Христово – это воплощение Божественной Любви, приклонившей Небо к земле", - подчеркнул глава УПЦ.Тем временем на Украине продолжаются гонения на эту церковь. Так, накануне Рождества стало известно о том, что в селе Дубище Хмельницкого района местные власти незаконно опечатали храм Рождества Богородицы, который относился к Хмельницкой епархии УПЦ."Противоправное опечатывание скреплено подписью и печатью одного из должностных лиц органа местного самоуправления и проведено лицами, не являющимися членами религиозной общины (прихода), в присутствии представителей местной власти и правоохранительных органов, без каких-либо правовых оснований и правоустанавливающих документов", − указывалось в сообщении пресс-службы епархии.В епархии подчеркнули, что община с настоятелем Олегом Тимченко остаются в юрисдикции УПЦ."Вмешательство территориальной общины в деятельность религиозных организаций прямо противоречит статьям 11, 35, 137, 140 Конституции Украины, а все вопросы, возникающие в отношении религии, в том числе и вопросы изменения конфессий, относятся исключительно к компетенции религиозных общин", − подчеркнули в пресс-службе.Прихожане и священник накануне праздника Рождества Христового остались без храма, где могли бы провести богослужение. Храм в Дубище был построен и освящён в октябре 2010 года.Тем временем в украинском и российском сегменте соцсетей активно обсуждают "колядку", которую транслировалась на украинском телевидении. На видео актёры, загримированные под чертей, пели в жанрах госпел и рок."Рашистам пожелаем всем хотя бы один пакет (погибшего — Ред.) в каждый дом и болячек в каждую семью, кто выступает за агрессию. Происшествия ещё на каждый поворот, Москве — пятизвёздочный эшафот. Мы будем иметь их в хвот и в рот, а особенно — Черноморский флот", - гласили строки этой песни.Примечательно, что на Украине не все поддержали такое творчество."Религиозная свобода Зеленского. В канун Рождества на национальном телеканале черти в рясах поят колядки. Всё как мы и говорили. Им не нужно строительство "ПЦУ", они уничтожают православие в Украине", - отмечалось в публикации популярного в стране телеграм-канала "Сплетница".При этом, согласно народными традициям, фигура чёрта присутствовала среди персонажей рождественского вертепа. Однако чёрт, как правило, был один и уж тем более не пел песен с проклятиями.Повышение палачейПрезидент Украины Зеленский повысил в звании главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада.Указом №3/2024 Малюку, у которого было звание генерал-майор, присвоили звание генерал-лейтенант.Указом №4/2024 Покладу, который был бригадным генералом, получил звание генерал-майор.Примечательно, что обоих силовиков в украинских СМИ называли "палачами Зеленского". При этом, ряд источников называет Поклада садистом, известным под кличкой "Душитель". В 1996 году Поклад был осуждён за рэкет. Сообщалось о том, что он убивал детей, — об этом рассказывал бывший нардеп Игорь Мосийчук. Также Поклада подозревают в убийстве Дениса Киреева — сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины в начале спецоперации. Киреев присутствовал на переговорах с Россией в Белоруссии.В 2023 году получивший убежище в Швейцарии одесский поэт и сторонник Майдана Стас Домбровский заявил о том, что Поклад покрывает деятельность наркокартеля "Химпром", а также ряд мошеннических колл-центров.

https://ukraina.ru/20240106/1052566887.html

https://ukraina.ru/20240106/1052564356.html

https://ukraina.ru/20240106/1052561854.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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