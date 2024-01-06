https://ukraina.ru/20240106/1052562163.html

Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады

Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады - 06.01.2024 Украина.ру

Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады

Украинцам, выехавшим за рубеж после начала специальной военной операции, видимо, придется скорректировать свои планы на жизнь в связи с новым законом о мобилизации. Об этом украинским СМИ рассказал зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев

2024-01-06T10:19

2024-01-06T10:19

2024-01-06T10:19

новости

рада

мобилизация

рустем умеров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051133189_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_aa87f74c02b4eb42b503c8ec66b510c3.jpg

"В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины", - сказал он.По его словам, к украинцам, уехавшим за границу, возникает "больше вопросов, чем ответов".Ранее в конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая в интервью проекту "Суспільне" о правительственном законопроекте, посвящённом мобилизации, говорил о необходимости что-то сделать с бежавшими за границу украинцами.До интервью он заявлял о необходимости мобилизовать этих людей и о том, что прорабатываются способы для того, чтобы это осуществить. На Украине это заявление вызвал фурор.Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское государство будет усложнять жизнь уехавшим за границу, в т.ч. и сбежавшим от мобилизации.

https://ukraina.ru/20240106/1052560640.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рада, мобилизация, рустем умеров