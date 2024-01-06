Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады - 06.01.2024 Украина.ру
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Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады
Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады - 06.01.2024 Украина.ру
Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады
Украинцам, выехавшим за рубеж после начала специальной военной операции, видимо, придется скорректировать свои планы на жизнь в связи с новым законом о мобилизации. Об этом украинским СМИ рассказал зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев
2024-01-06T10:19
2024-01-06T10:19
новости
рада
мобилизация
рустем умеров
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"В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины", - сказал он.По его словам, к украинцам, уехавшим за границу, возникает "больше вопросов, чем ответов".Ранее в конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая в интервью проекту "Суспільне" о правительственном законопроекте, посвящённом мобилизации, говорил о необходимости что-то сделать с бежавшими за границу украинцами.До интервью он заявлял о необходимости мобилизовать этих людей и о том, что прорабатываются способы для того, чтобы это осуществить. На Украине это заявление вызвал фурор.Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское государство будет усложнять жизнь уехавшим за границу, в т.ч. и сбежавшим от мобилизации.
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новости, рада, мобилизация, рустем умеров
Новости, Рада, мобилизация, Рустем Умеров

Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады

10:19 06.01.2024
 
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
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Украинцам, выехавшим за рубеж после начала специальной военной операции, видимо, придется скорректировать свои планы на жизнь в связи с новым законом о мобилизации. Об этом украинским СМИ рассказал зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев
"В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины", - сказал он.
По его словам, к украинцам, уехавшим за границу, возникает "больше вопросов, чем ответов".
Ранее в конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая в интервью проекту "Суспільне" о правительственном законопроекте, посвящённом мобилизации, говорил о необходимости что-то сделать с бежавшими за границу украинцами.
До интервью он заявлял о необходимости мобилизовать этих людей и о том, что прорабатываются способы для того, чтобы это осуществить. На Украине это заявление вызвал фурор.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское государство будет усложнять жизнь уехавшим за границу, в т.ч. и сбежавшим от мобилизации.
Скафандр для исследователя Марса - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
08:33
Бежать с Украины. Хоть на МарсИстория, которую поведал миру журналист "Украинской правды" Рустем Халилов 3 января сама по себе дикая, но в современном мире вполне нормальная. Он всего на всего поговорил с несколькими гражданами Украины, которые собирались эмигрировать… на Марс. Причём задолго до 24 февраля 2022 года
 
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Заголовок открываемого материала
10:42"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине
10:19Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады
10:11Мобилизация за границей и выдавливание украинцев из Европы. Главное на Украине на утро 6 января
08:33Бежать с Украины. Хоть на Марс
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