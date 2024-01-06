Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады
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Украинцам, выехавшим за рубеж после начала специальной военной операции, видимо, придется скорректировать свои планы на жизнь в связи с новым законом о мобилизации. Об этом украинским СМИ рассказал зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев
"В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины", - сказал он.
По его словам, к украинцам, уехавшим за границу, возникает "больше вопросов, чем ответов".
Ранее в конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая в интервью проекту "Суспільне" о правительственном законопроекте, посвящённом мобилизации, говорил о необходимости что-то сделать с бежавшими за границу украинцами.
До интервью он заявлял о необходимости мобилизовать этих людей и о том, что прорабатываются способы для того, чтобы это осуществить. На Украине это заявление вызвал фурор.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское государство будет усложнять жизнь уехавшим за границу, в т.ч. и сбежавшим от мобилизации.
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