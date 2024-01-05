https://ukraina.ru/20240105/1052555518.html

"Кем мне воевать?": Залужный позвал на фронт депутатов Верховной Рады

"Кем мне воевать?": Залужный позвал на фронт депутатов Верховной Рады - 05.01.2024 Украина.ру

"Кем мне воевать?": Залужный позвал на фронт депутатов Верховной Рады

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не одобрил внесенный на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о мобилизации, сообщило накануне украинское издание New Voice, ссылаясь на источники

2024-01-05T10:45

2024-01-05T10:45

2024-01-05T10:45

новости

валерий залужный

мобилизация

украина

всу

верховная рада

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламентский комитет по национальной безопасности и обороне совместно с руководством ВСУ начал рассмотрение скандального законопроекта.Залужный, присутствовавший на заседании, проект закона не одобрил, по данным СМИ. Категорически он выступил против призыва заключенных и судимых, что предусматривала изначальная версия законопроекта.По данным депутата от партии "Евросолидарность" Алексея Гончаренко, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала также не одобрили законопроект.Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что в первоначальном виде законопроект принят точно не будет, но идею с призывом депутатов в ОП не комментировали.Появившийся накануне новогодних праздников законопроект вызвал в обществе серьезный резонанс: его авторы – депутаты от правящей партии "Слуга народа" - предложили расширить мобилизацию на многие категории ранее не годных к призыву людей – инвалидов третьей группы, женщин многих профессий, заключенных, и других. Предложили они также снизить возраст призыва до 25-ти лет.Законопроект еще не был рассмотрен Радой даже в первом чтении, но Госпогранслужба Украины многократно усложнила выезд граждан за границу: в праздники на украинско-польских пунктах пропуска образовались огромные очереди, многим просто не удалось проехать.

https://ukraina.ru/20240104/1052554382.html

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новости, валерий залужный, мобилизация, украина, всу, верховная рада