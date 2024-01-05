"Кем мне воевать?": Залужный позвал на фронт депутатов Верховной Рады
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не одобрил внесенный на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о мобилизации, сообщило накануне украинское издание New Voice, ссылаясь на источники
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламентский комитет по национальной безопасности и обороне совместно с руководством ВСУ начал рассмотрение скандального законопроекта.
Залужный, присутствовавший на заседании, проект закона не одобрил, по данным СМИ. Категорически он выступил против призыва заключенных и судимых, что предусматривала изначальная версия законопроекта.
"Мне нужны люди. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите [пополнение армии]", - сказал главком, обращаясь к депутатам.
По данным депутата от партии "Евросолидарность" Алексея Гончаренко, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала также не одобрили законопроект.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что в первоначальном виде законопроект принят точно не будет, но идею с призывом депутатов в ОП не комментировали.
Появившийся накануне новогодних праздников законопроект вызвал в обществе серьезный резонанс: его авторы – депутаты от правящей партии "Слуга народа" - предложили расширить мобилизацию на многие категории ранее не годных к призыву людей – инвалидов третьей группы, женщин многих профессий, заключенных, и других. Предложили они также снизить возраст призыва до 25-ти лет.
Законопроект еще не был рассмотрен Радой даже в первом чтении, но Госпогранслужба Украины многократно усложнила выезд граждан за границу: в праздники на украинско-польских пунктах пропуска образовались огромные очереди, многим просто не удалось проехать.
Вчера, 18:00Законопроект о мобилизации, дальнобойные ракеты из Европы, обстрел Севастополя. Итоги 4 января на УкраинеГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель одобрил поставку Украине ракет большой дальности. При участи главкома ВСУ Валерия Залужного в профильном комитете Верховной Рады начали обсуждение законопроекта о мобилизации. Украина попыталась нанести удар по Севастополю