Неубедительные аргументы британской "партии войны" - 04.01.2024 Украина.ру
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Неубедительные аргументы британской "партии войны"
Неубедительные аргументы британской "партии войны" - 04.01.2024 Украина.ру
Неубедительные аргументы британской "партии войны"
В СМИ на Западе продолжается дискуссия относительно того, стоит ли рассчитывать на военный успех Украины или следует подталкивать Украину к договорённостям с Россией. Позиция украинского руководства, транслируемая на Запад, вроде бы однозначна – война до последнего украинца. Её поддерживает, например, британская The Telegraph
2024-01-04T11:35
2024-01-04T11:35
эксклюзив
украина
россия
запад
великобритания
война
мир
военная помощь
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3 января в издании была опубликована статья Роберта Кларка "Новый год может закончиться для Украины жестоким предательством Запада". Вот так – ни больше, ни меньше. Украине грозит предательство, а предательство – это плохо (это точно британцы пишут?)Автор статьи Роберт Кларк — директор по обороне и безопасности британского аналитического центра Civitas. Он профессиональный военный – 15 лет служил в британской армии, был в Ираке и Афганистане. Его статьи на украинскую проблематику появлялись в The Telegraph уже неоднократно.Начинает он с достаточно здравой оценки сложившейся ситуации:"Контрнаступление на юге не смогло нанести решающий удар по силам Путина. Российская экономика выдержала западные санкции, стремительно милитаризовавшись. Это, в свою очередь, позволило обеспечить непрерывный поток боеприпасов на фронт. Тем временем Украина испытала на себе одну из крупнейших бомбардировок с начала конфликта, а её единый фронт даёт трещины — сказывается всеобщий призыв на военную службу. (…) Между тем западные экономики и бюджеты всё ещё восстанавливаются после пандемии и прошлогоднего энергетического шока".Казалось бы, этих аргументов должно быть достаточно, чтобы снять с повестки дня продолжение украинского конфликта, но, по мнению эксперта "ситуация отнюдь не безнадёжна" ("положение серьёзное, но отнюдь не безнадёжное, – отозвался Бегемот, – больше того: я вполне уверен в конечной победе" – "Мастер и Маргарита").Правда, совершенно неясно, в чём состоит эта "небезнадёжность".По собственному же признанию Кларка, "даже при лучшем сценарии боевые действия (…) в краткосрочной или среднесрочной перспективе наверняка зайдут в тупик".В чём же заключается смысл подпитывания войны, в которой нельзя не только одержать победу, но даже просто быть на равных? Ведь по убеждению Кларка, Россия "превосходит по военному производству Украину и ЕС, её экономика всё больше переходит на военные рельсы".Последняя оговорка сама по себе показательна – речь идёт только о ЕС, а не о Западе, включая США и Соединённое Королевство, но даже только ЕС в 2022 году произвёл ВВП в объеме $ 23,3 (по паритету покупательной способности), в то время как Россия – только 5,5. При более чем четырёхкратном превышении объёма экономики Европа могла бы обеспечить значительно большие объёмы военного производства, чем Россия, но… Но одно из двух: или Кларк ошибается (или даже прямо врёт), или с экономикой ЕС происходит нечто, заставляющее сомневаться в её способности догнать российскую – по крайней мере, в сфере военного производства.В последнее легко поверить. Достаточно вспомнить, что ВВП Германии в этом году упал (пусть и незначительно – всего на 0,4%), а то время как России – растёт (ожидался рост на 3,5%). Самое же главное – сокращается промышленное производство. Закрываются энергоемкие предприятия (производство удобрений, шин и т.п.) и даже машиностроительные (в автомобилестроении в основном – потеря российского рынка и проигрыш китайским компаниям даёт о себе знать). Высокий же уровень ВВП определяется не только и не столько производством, сколько работой сферы услуг, которая в военные программы не конвертируется.Итак, побед на фронте не ожидается, в способность Европы переиграть Россию в экономической сфере Кларк не верит, но он, тем не менее, призывает "стоять непоколебимо". Credo quia absurdum, как говорил Тертуллиан…"В противном случае нас ждёт победа России, которая в 2024 году закончится не только крахом независимой Украины, но и гибелью всех надежд на европейский суверенитет".Последнее уж откровенно чепуха.Российское руководство не имеет никаких планов на лишении Украины независимости. Пути сохранения независимости и территориальной целостности указывались украинскому руководству в 2014, 2015 и 2022 годах. Чем дольше идёт конфликт, тем меньше вероятность сохранения того или другого – ну не может Россия заставить Украину быть независимой и целостной, если она этого не хочет. А она не хочет.Тем более Россия не покушается на суверенитет ЕС. Во-первых, потому что не покушается, во-вторых, потому что не на что покушаться – ЕС следует в фарватере невыгодной ему политики, навязанной Вашингтоном и Лондоном. Вспомнила бабка, как девкой была…Так что же, британский военный эксперт говорит ерунду? Не совсем.Сохранение бесперспективного конфликта, в который оказываются втянуты Россия, ЕС и США, позволяет Великобритании увеличивать своё влияние в мировой политике. В чём её выигрыш пока не видно, но почему бы уважаемые эксперты требовали продолжать помощь, в эффективность которой они сами не верят?
https://ukraina.ru/20240102/1052536532.html
https://ukraina.ru/20240104/1052546967.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, россия, запад, великобритания, война, мир, военная помощь
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Великобритания, война, мир, военная помощь

Неубедительные аргументы британской "партии войны"

11:35 04.01.2024
 
© Фото : The TelegraphThe Telegraph logo
The Telegraph logo - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : The Telegraph
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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В СМИ на Западе продолжается дискуссия относительно того, стоит ли рассчитывать на военный успех Украины или следует подталкивать Украину к договорённостям с Россией. Позиция украинского руководства, транслируемая на Запад, вроде бы однозначна – война до последнего украинца. Её поддерживает, например, британская The Telegraph
3 января в издании была опубликована статья Роберта Кларка "Новый год может закончиться для Украины жестоким предательством Запада". Вот так – ни больше, ни меньше. Украине грозит предательство, а предательство – это плохо (это точно британцы пишут?)
Автор статьи Роберт Кларк — директор по обороне и безопасности британского аналитического центра Civitas. Он профессиональный военный – 15 лет служил в британской армии, был в Ираке и Афганистане. Его статьи на украинскую проблематику появлялись в The Telegraph уже неоднократно.
Начинает он с достаточно здравой оценки сложившейся ситуации:
"Контрнаступление на юге не смогло нанести решающий удар по силам Путина. Российская экономика выдержала западные санкции, стремительно милитаризовавшись. Это, в свою очередь, позволило обеспечить непрерывный поток боеприпасов на фронт. Тем временем Украина испытала на себе одну из крупнейших бомбардировок с начала конфликта, а её единый фронт даёт трещины — сказывается всеобщий призыв на военную службу. (…) Между тем западные экономики и бюджеты всё ещё восстанавливаются после пандемии и прошлогоднего энергетического шока".
Казалось бы, этих аргументов должно быть достаточно, чтобы снять с повестки дня продолжение украинского конфликта, но, по мнению эксперта "ситуация отнюдь не безнадёжна" ("положение серьёзное, но отнюдь не безнадёжное, – отозвался Бегемот, – больше того: я вполне уверен в конечной победе" – "Мастер и Маргарита").
The Economist
2 января, 13:02
Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом годуВозникает впечатление, что Зеленский планировал на Новый год нажраться в хлам и дать интервью The Economist не приходя в сознание. Кажется, с этим планом ему удалось справиться. Во всяком случае текст интервью производит впечатление прямо противоположное его же новогоднему поздравлению. И не только потому, что в интервью он не поздравляет
Правда, совершенно неясно, в чём состоит эта "небезнадёжность".
По собственному же признанию Кларка, "даже при лучшем сценарии боевые действия (…) в краткосрочной или среднесрочной перспективе наверняка зайдут в тупик".
В чём же заключается смысл подпитывания войны, в которой нельзя не только одержать победу, но даже просто быть на равных? Ведь по убеждению Кларка, Россия "превосходит по военному производству Украину и ЕС, её экономика всё больше переходит на военные рельсы".
Последняя оговорка сама по себе показательна – речь идёт только о ЕС, а не о Западе, включая США и Соединённое Королевство, но даже только ЕС в 2022 году произвёл ВВП в объеме $ 23,3 (по паритету покупательной способности), в то время как Россия – только 5,5. При более чем четырёхкратном превышении объёма экономики Европа могла бы обеспечить значительно большие объёмы военного производства, чем Россия, но… Но одно из двух: или Кларк ошибается (или даже прямо врёт), или с экономикой ЕС происходит нечто, заставляющее сомневаться в её способности догнать российскую – по крайней мере, в сфере военного производства.
В последнее легко поверить. Достаточно вспомнить, что ВВП Германии в этом году упал (пусть и незначительно – всего на 0,4%), а то время как России – растёт (ожидался рост на 3,5%). Самое же главное – сокращается промышленное производство. Закрываются энергоемкие предприятия (производство удобрений, шин и т.п.) и даже машиностроительные (в автомобилестроении в основном – потеря российского рынка и проигрыш китайским компаниям даёт о себе знать). Высокий же уровень ВВП определяется не только и не столько производством, сколько работой сферы услуг, которая в военные программы не конвертируется.
Итак, побед на фронте не ожидается, в способность Европы переиграть Россию в экономической сфере Кларк не верит, но он, тем не менее, призывает "стоять непоколебимо". Credo quia absurdum, как говорил Тертуллиан
"В противном случае нас ждёт победа России, которая в 2024 году закончится не только крахом независимой Украины, но и гибелью всех надежд на европейский суверенитет".
Последнее уж откровенно чепуха.
Российское руководство не имеет никаких планов на лишении Украины независимости. Пути сохранения независимости и территориальной целостности указывались украинскому руководству в 2014, 2015 и 2022 годах. Чем дольше идёт конфликт, тем меньше вероятность сохранения того или другого – ну не может Россия заставить Украину быть независимой и целостной, если она этого не хочет. А она не хочет.
Фултонская речь Черчилль
08:21
"Кровь, труд, слёзы и пот": какая страна, такой и Черчилль"Наш Черчилль" – так медиаобслуга президента-олигарха называла Петра Порошенко. Некоторое внешнее сходство действительно наличествует, хотя надо сказать, что высокий, широкоплечий красавец Порошенко больше похож на Черчилля чем сам Черчилль – маленький, пузатый, с вечной сигарой во рту. Но, конечно, имелось в виду не внешнее сходство
Тем более Россия не покушается на суверенитет ЕС. Во-первых, потому что не покушается, во-вторых, потому что не на что покушаться – ЕС следует в фарватере невыгодной ему политики, навязанной Вашингтоном и Лондоном. Вспомнила бабка, как девкой была…
Так что же, британский военный эксперт говорит ерунду? Не совсем.
Сохранение бесперспективного конфликта, в который оказываются втянуты Россия, ЕС и США, позволяет Великобритании увеличивать своё влияние в мировой политике. В чём её выигрыш пока не видно, но почему бы уважаемые эксперты требовали продолжать помощь, в эффективность которой они сами не верят?
 
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