Эксперт рассказал, как Россия выиграет битву копья и щита у ВСУ и лишит их чудо-оружия - 03.01.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Россия выиграет битву копья и щита у ВСУ и лишит их чудо-оружия
Эксперт рассказал, как Россия выиграет битву копья и щита у ВСУ и лишит их чудо-оружия - 03.01.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия выиграет битву копья и щита у ВСУ и лишит их чудо-оружия
ВСУ будут выстраивать свою оборонительную стратегию на двух столпах: личный состав (с помощью которого они будут превращать каждый городской подвал в крепость) и беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-01-03T07:00
2024-01-03T07:00
новости
всу
россия
оружие
снаряды
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Противник считает, что в отличие от снарядов, для создания которых нужны мощные промышленные предприятия и сталелитейные цеха, беспилотники из запчастей можно собирать в любом гараже.Так что никакого нового чудо-оружия у Украины не получится. Старые добрые снаряды будут перепахивать их окопы. Противник от этого никуда не денется, отметил Андрей Клинцевич.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, россия, оружие, снаряды
Новости, ВСУ, Россия, оружие, снаряды

Эксперт рассказал, как Россия выиграет битву копья и щита у ВСУ и лишит их чудо-оружия

07:00 03.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВСУ будут выстраивать свою оборонительную стратегию на двух столпах: личный состав (с помощью которого они будут превращать каждый городской подвал в крепость) и беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Противник считает, что в отличие от снарядов, для создания которых нужны мощные промышленные предприятия и сталелитейные цеха, беспилотники из запчастей можно собирать в любом гараже.
"Но нужно понимать, что борьбу копья и щита никогда не отменял. У беспилотных технологий есть свои уязвимые места. Мы быстро наладим новые средства РЭБ, которые накроют нашу технику, окопы и каждого бойца невидимым куполом, который не даст дрону подлететь близко. Его просто заглушат", - считает эксперт.
Так что никакого нового чудо-оружия у Украины не получится. Старые добрые снаряды будут перепахивать их окопы. Противник от этого никуда не денется, отметил Андрей Клинцевич.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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Заголовок открываемого материала
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