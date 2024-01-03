https://ukraina.ru/20240103/1052538746.html

Эксперт рассказал, как Россия выиграет битву копья и щита у ВСУ и лишит их чудо-оружия

Эксперт рассказал, как Россия выиграет битву копья и щита у ВСУ и лишит их чудо-оружия - 03.01.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия выиграет битву копья и щита у ВСУ и лишит их чудо-оружия

ВСУ будут выстраивать свою оборонительную стратегию на двух столпах: личный состав (с помощью которого они будут превращать каждый городской подвал в крепость) и беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-01-03T07:00

2024-01-03T07:00

2024-01-03T07:00

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Противник считает, что в отличие от снарядов, для создания которых нужны мощные промышленные предприятия и сталелитейные цеха, беспилотники из запчастей можно собирать в любом гараже.Так что никакого нового чудо-оружия у Украины не получится. Старые добрые снаряды будут перепахивать их окопы. Противник от этого никуда не денется, отметил Андрей Клинцевич.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, оружие, снаряды