Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр - 02.01.2024 Украина.ру
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Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр
Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр - 02.01.2024 Украина.ру
Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр
Электричество пропало в пяти районах Киева после серии взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ
2024-01-02T09:48
2024-01-02T09:48
новости
киев
мэр
ракетный удар
белгород
владимир зеленский
кирилл буданов
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По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Голосеевский, Подольский и Оболонский районы. Свет пропал и в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.О пожаре после воздушного налета сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов.Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы также раздаются Кировоградской, Винницкой областях.В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, мэр, ракетный удар, белгород, владимир зеленский, кирилл буданов
Новости, Киев, мэр, ракетный удар, Белгород, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов

Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр

09:48 02.01.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал
© Министерство обороны РФ
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Электричество пропало в пяти районах Киева после серии взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ
По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Голосеевский, Подольский и Оболонский районы. Свет пропал и в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
О пожаре после воздушного налета сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов.
Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы также раздаются Кировоградской, Винницкой областях.
В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.
ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
 
НовостиКиевмэрракетный ударБелгородВладимир ЗеленскийКирилл Буданов
 
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