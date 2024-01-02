https://ukraina.ru/20240102/1052535058.html
Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр
Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр - 02.01.2024 Украина.ру
Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр
Электричество пропало в пяти районах Киева после серии взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ
2024-01-02T09:48
2024-01-02T09:48
2024-01-02T09:48
новости
киев
мэр
ракетный удар
белгород
владимир зеленский
кирилл буданов
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По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Голосеевский, Подольский и Оболонский районы. Свет пропал и в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.О пожаре после воздушного налета сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов.Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы также раздаются Кировоградской, Винницкой областях.В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, мэр, ракетный удар, белгород, владимир зеленский, кирилл буданов
Новости, Киев, мэр, ракетный удар, Белгород, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов
Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр
Электричество пропало в пяти районах Киева после серии взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ
По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Голосеевский, Подольский и Оболонский районы. Свет пропал и в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
О пожаре после воздушного налета сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов.
Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы также раздаются Кировоградской, Винницкой областях.
В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли
центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли
24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.
ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.