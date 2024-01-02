https://ukraina.ru/20240102/1052535058.html

Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр

Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр - 02.01.2024 Украина.ру

Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр

Электричество пропало в пяти районах Киева после серии взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ

2024-01-02T09:48

2024-01-02T09:48

2024-01-02T09:48

новости

киев

мэр

ракетный удар

белгород

владимир зеленский

кирилл буданов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102259/31/1022593137_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_5464a14a3a270fed5589ced4304d2257.jpg

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Голосеевский, Подольский и Оболонский районы. Свет пропал и в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.О пожаре после воздушного налета сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов.Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы также раздаются Кировоградской, Винницкой областях.В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, мэр, ракетный удар, белгород, владимир зеленский, кирилл буданов