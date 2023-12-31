Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек - 31.12.2023 Украина.ру
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Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек
Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек - 31.12.2023 Украина.ру
Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек
В Белгороде в результате массированного обстрела украинской армии, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека. Уточнённые данные по произошедшей трагедии привёл утром, 31 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-12-31T11:01
2023-12-31T11:01
новости
белгород
белгородская область
всу
обстрелы
жертвы
вячеслав гладков
сво
спецоперация
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Он добавил, что в результате массированной атаки ещё 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Помимо этого, разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 повреждённых автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются, добавил Гладков.По состоянию на 11:00 в Белгороде снова ревут сирены воздушной тревоги. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, белгород, белгородская область, всу, обстрелы, жертвы, вячеслав гладков, сво, спецоперация
Новости, Белгород, Белгородская область, ВСУ, обстрелы, жертвы, Вячеслав Гладков, СВО, Спецоперация

Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек

11:01 31.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В Белгороде в результате массированного обстрела украинской армии, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека. Уточнённые данные по произошедшей трагедии привёл утром, 31 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Судмедэксперты определили, что есть ещё один погибший ребёнок. Ещё один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего", – написал он в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в результате массированной атаки ещё 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Помимо этого, разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 повреждённых автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются, добавил Гладков.
По состоянию на 11:00 в Белгороде снова ревут сирены воздушной тревоги.
Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
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Заголовок открываемого материала
11:25В США признали бессилие украинской ПВО против российских ракет
11:01Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек
10:48ВС РФ атаковали центр Харькова
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