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Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек

Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек - 31.12.2023 Украина.ру

Количество жертв обстрела ВСУ в Белгороде увеличилось до 24 человек

В Белгороде в результате массированного обстрела украинской армии, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека. Уточнённые данные по произошедшей трагедии привёл утром, 31 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-12-31T11:01

2023-12-31T11:01

2023-12-31T11:01

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Он добавил, что в результате массированной атаки ещё 108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Помимо этого, разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 повреждённых автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются, добавил Гладков.По состоянию на 11:00 в Белгороде снова ревут сирены воздушной тревоги. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.

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новости, белгород, белгородская область, всу, обстрелы, жертвы, вячеслав гладков, сво, спецоперация