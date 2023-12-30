https://ukraina.ru/20231230/1052516439.html

"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода

"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода - 30.12.2023 Украина.ру

"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода

В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По состоянию на поздний вечер субботы известно о 18 погибших. Мария Захарова заявила, что за обстрелом стоят Великобритания и США

2023-12-30T23:12

2023-12-30T23:12

2023-12-30T23:12

эксклюзив

белгород

теракт

обстрелы

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мария захарова

вячеслав гладков

минобороны рф

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Об ударе по городу стало известно около трёх часов пополудни."ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже", — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 15:10.Военкор Александр Коц обратил внимание на разницу в ударах по Белгороду и по Киеву."По этому видео четко видно, что это прицельные удары по центру города, а не упавшие сбитые ракеты. Их мы видели по кадрам из Киева. Тут ничего подобного", — подчеркнул он.Публицист Станислав Яковлев указал, что ударом по Белгороду украинское руководство в очередной раз засвидетельствовало тщетность переговоров с ним."Не можем бить по Донецку, значит будем взрывать Белгород". Логично. Столь же логично, что в подобных обстоятельствах гнать эту мразь придется, похоже, и впрямь до самой Варшавы.Особенно важно понимать, что мразь таким вот образом вовсе не военные задачи решает, и даже не запугать нас пытается. Она от своих высочайших кураторов очередные подачки выпрашивает. "Тут некоторые говорили что мы совсем уже не можем резать русню, а мы можем, можем, смотрите, дайте деняк!!!". Феноменальный выродок. И разговаривать с ним в самом деле не о чем", — указал Яковлев.Помощь пострадавшимВ МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара по Белгороду. Поздно вечером в ведомстве сообщили, что погибли 18 человек, включая двух детей, пострадали еще 111.Днём в Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем.По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее в Белгороде терактом и сообщил о помощи Белгороду. Также помощь Белгороду предложили губернаторы Воронежской Александр Гусев, Орловской Андрей Клычков, Курской Роман Старовойт, Липецкой Игорь Артамонов и Владимирской Александр Авдеев областей.Комментарий МинобороныВечером в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire."Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены", — отметили в ведомстве.Там добавили, что несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по Белгороду. В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы гораздо тяжелее.В ведомстве также отметили, что киевский режим, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. При этом российские подразделения наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, и они будут действовать так и дальше.Что касается обстрела Белгорода, то это преступление не останется безнаказанным, резюмировали в Минобороны.Реакция МИДЗа обстрелом Белгорода со стороны ВСУ, унесшим жизни 14 человек, стоят Великобритания и США, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено", — сказала она.

https://ukraina.ru/20231230/1052511173.html

https://ukraina.ru/20231230/1052512895.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, белгород, теракт, обстрелы, всу, владимир путин, мария захарова, вячеслав гладков, минобороны рф