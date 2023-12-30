"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода - 30.12.2023 Украина.ру
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"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода
"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода - 30.12.2023 Украина.ру
"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода
В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По состоянию на поздний вечер субботы известно о 18 погибших. Мария Захарова заявила, что за обстрелом стоят Великобритания и США
2023-12-30T23:12
2023-12-30T23:12
эксклюзив
белгород
теракт
обстрелы
всу
владимир путин
мария захарова
вячеслав гладков
минобороны рф
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Об ударе по городу стало известно около трёх часов пополудни."ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже", — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 15:10.Военкор Александр Коц обратил внимание на разницу в ударах по Белгороду и по Киеву."По этому видео четко видно, что это прицельные удары по центру города, а не упавшие сбитые ракеты. Их мы видели по кадрам из Киева. Тут ничего подобного", — подчеркнул он.Публицист Станислав Яковлев указал, что ударом по Белгороду украинское руководство в очередной раз засвидетельствовало тщетность переговоров с ним."Не можем бить по Донецку, значит будем взрывать Белгород". Логично. Столь же логично, что в подобных обстоятельствах гнать эту мразь придется, похоже, и впрямь до самой Варшавы.Особенно важно понимать, что мразь таким вот образом вовсе не военные задачи решает, и даже не запугать нас пытается. Она от своих высочайших кураторов очередные подачки выпрашивает. "Тут некоторые говорили что мы совсем уже не можем резать русню, а мы можем, можем, смотрите, дайте деняк!!!". Феноменальный выродок. И разговаривать с ним в самом деле не о чем", — указал Яковлев.Помощь пострадавшимВ МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара по Белгороду. Поздно вечером в ведомстве сообщили, что погибли 18 человек, включая двух детей, пострадали еще 111.Днём в Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем.По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее в Белгороде терактом и сообщил о помощи Белгороду. Также помощь Белгороду предложили губернаторы Воронежской Александр Гусев, Орловской Андрей Клычков, Курской Роман Старовойт, Липецкой Игорь Артамонов и Владимирской Александр Авдеев областей.Комментарий МинобороныВечером в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire."Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены", — отметили в ведомстве.Там добавили, что несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по Белгороду. В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы гораздо тяжелее.В ведомстве также отметили, что киевский режим, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. При этом российские подразделения наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, и они будут действовать так и дальше.Что касается обстрела Белгорода, то это преступление не останется безнаказанным, резюмировали в Минобороны.Реакция МИДЗа обстрелом Белгорода со стороны ВСУ, унесшим жизни 14 человек, стоят Великобритания и США, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено", — сказала она.
https://ukraina.ru/20231230/1052511173.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, белгород, теракт, обстрелы, всу, владимир путин, мария захарова, вячеслав гладков, минобороны рф
Эксклюзив, Белгород, теракт, обстрелы, ВСУ, Владимир Путин, Мария Захарова, Вячеслав Гладков, Минобороны РФ

"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода

23:12 30.12.2023
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейпоследствия удара ВСУ по Белгороду
последствия удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По состоянию на поздний вечер субботы известно о 18 погибших. Мария Захарова заявила, что за обстрелом стоят Великобритания и США
Об ударе по городу стало известно около трёх часов пополудни.
"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже", — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 15:10.
Военкор Александр Коц обратил внимание на разницу в ударах по Белгороду и по Киеву.
"По этому видео четко видно, что это прицельные удары по центру города, а не упавшие сбитые ракеты. Их мы видели по кадрам из Киева. Тут ничего подобного", — подчеркнул он.
Публицист Станислав Яковлев указал, что ударом по Белгороду украинское руководство в очередной раз засвидетельствовало тщетность переговоров с ним.
"Не можем бить по Донецку, значит будем взрывать Белгород". Логично. Столь же логично, что в подобных обстоятельствах гнать эту мразь придется, похоже, и впрямь до самой Варшавы.
Особенно важно понимать, что мразь таким вот образом вовсе не военные задачи решает, и даже не запугать нас пытается. Она от своих высочайших кураторов очередные подачки выпрашивает. "Тут некоторые говорили что мы совсем уже не можем резать русню, а мы можем, можем, смотрите, дайте деняк!!!". Феноменальный выродок. И разговаривать с ним в самом деле не о чем", — указал Яковлев.
13:50
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Помощь пострадавшим
В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара по Белгороду. Поздно вечером в ведомстве сообщили, что погибли 18 человек, включая двух детей, пострадали еще 111.
Днём в Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем.
По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее в Белгороде терактом и сообщил о помощи Белгороду. Также помощь Белгороду предложили губернаторы Воронежской Александр Гусев, Орловской Андрей Клычков, Курской Роман Старовойт, Липецкой Игорь Артамонов и Владимирской Александр Авдеев областей.
Комментарий Минобороны
Вечером в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
"Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по Белгороду. В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы гораздо тяжелее.
В ведомстве также отметили, что киевский режим, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. При этом российские подразделения наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, и они будут действовать так и дальше.
Что касается обстрела Белгорода, то это преступление не останется безнаказанным, резюмировали в Минобороны.
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15:08
Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью – Foreign PolicyЗемля замерзла и помощь тоже
Реакция МИД
За обстрелом Белгорода со стороны ВСУ, унесшим жизни 14 человек, стоят Великобритания и США, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено", — сказала она.
 
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23:12"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода
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19:30К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
18:00Откровения Подоляка, новая атака на Белгород. Итоги 30 декабря на Украине
17:52Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"
17:34ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья
17:08️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль
16:58Они выжили в Донбассе, чтобы стать великими в Союзе
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15:08Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью – Foreign Policy
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13:50В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок
13:00Подозрение "водочному королю", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 декабря
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