Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии - 02.01.2024 Украина.ру
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Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии
Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии - 02.01.2024 Украина.ру
Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии
Российской армии для достижения целей и задач СВО нужно вновь использовать Белорусское направление только в том случае, если у нее есть в резерве группировка численностью в 500 тысяч человек. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2024-01-02T06:00
2024-01-02T06:00
новости
россия
сво
белоруссия
всу
запорожье
артемовск
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Планы ВС РФ на 2022 год были слишком амбициозны, учитывая численность тогдашней группировки. А любые планы надо соотносить с количеством ресурсов и людей. Не надо специально выдирать какие-то группировки, чтобы открывать новые направления, подчеркнул эксперт.Пока же для победы в СВО нам надо проводить текущую работу на фронте, копить силы и запастись терпением, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сво, белоруссия, всу, запорожье, артемовск
Новости, Россия, СВО, Белоруссия, ВСУ, Запорожье, Артемовск

Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии

06:00 02.01.2024
 
© УПСИ МО РФ / Перейти в фотобанктанки Киевская область
танки Киевская область
© УПСИ МО РФ
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Российской армии для достижения целей и задач СВО нужно вновь использовать Белорусское направление только в том случае, если у нее есть в резерве группировка численностью в 500 тысяч человек. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Планы ВС РФ на 2022 год были слишком амбициозны, учитывая численность тогдашней группировки. А любые планы надо соотносить с количеством ресурсов и людей. Не надо специально выдирать какие-то группировки, чтобы открывать новые направления, подчеркнул эксперт.
"Мне очень забавно читать в западной прессе, которая пишет, что, наверное, Украине в ходе "контрнаступа" надо было концентрировать силы на одном направлении, а не на четырех. Ребята, вы уж определитесь. Вы же сами говорили, что Украине нужно наступать не только на трех направлениях на юге, но и под Бахмутом. Якобы у Киева - гигантский перевес в силах, а у российской армии одни трусы с "мосинками", которые вот-вот разбегутся. Я не хочу, чтобы мы тоже попали в эту ловушку", - рассуждает Копылов.
Пока же для победы в СВО нам надо проводить текущую работу на фронте, копить силы и запастись терпением, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияСВОБелоруссияВСУЗапорожьеАртемовск
 
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06:00Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии
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