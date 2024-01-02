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Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии

Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии - 02.01.2024 Украина.ру

Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии

Российской армии для достижения целей и задач СВО нужно вновь использовать Белорусское направление только в том случае, если у нее есть в резерве группировка численностью в 500 тысяч человек. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру

2024-01-02T06:00

2024-01-02T06:00

2024-01-02T06:00

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Планы ВС РФ на 2022 год были слишком амбициозны, учитывая численность тогдашней группировки. А любые планы надо соотносить с количеством ресурсов и людей. Не надо специально выдирать какие-то группировки, чтобы открывать новые направления, подчеркнул эксперт.Пока же для победы в СВО нам надо проводить текущую работу на фронте, копить силы и запастись терпением, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, белоруссия, всу, запорожье, артемовск