https://ukraina.ru/20240102/1052492687.html

Платон Беседин о культурных итогах 2023: литературе нужно немного репрессий, чтобы вернуть интерес?

Платон Беседин о культурных итогах 2023: литературе нужно немного репрессий, чтобы вернуть интерес? - 02.01.2024 Украина.ру

Платон Беседин о культурных итогах 2023: литературе нужно немного репрессий, чтобы вернуть интерес?

2023 год в российской массовой культуре прошел со множеством скандалов, но были и яркие события – такие как сериал "Король и шут" или возрожденный интерес к Виктору Цою

2024-01-02T08:00

2024-01-02T08:00

2024-01-02T08:22

культура

интервью

платон беседин

кино

музыка

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046979548_95:34:849:458_1920x0_80_0_0_34ed8605177d6cd22267a4e4c3b99c64.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, автор телеграм-канала Платон Беседин.– Платон, как и все сейчас, мы бы хотели подвести итоги уходящего года. Конкретнее – в культуре. В этом году было много громких, спорных, неоднозначных, рекордных по сборам и просмотрам кинопремьер в России и в мире. Давайте начнем с кино. Что вам запомнилось?– На первый взгляд кажется, что мы, Россия, существовали в отрыве от мировой массовой культуры и основные мировые тренды проходили мимо нас. Но, с другой стороны, наши граждане стремятся быть в мировой массовой культуре, поэтому люди все-равно старались попасть даже на те фильмы, которые приходили к нам с опозданием. Два классических примера: "Оппенгеймер" (Кристофера Нолана – ред.) и "Барби" (Греты Гервиг– ред.).Из массового, даже попсового кино их можно назвать фильмами года. И один, и второй, отрабатывает повестку: "Барби" - это построение социально-гендерной матрицы, а "Оппенгеймер" – это американский миф об абсолютном американском герое. А еще это идеальный пример того, как кино может прекрасно отрабатывать госзаказ.Что я еще для себя отметил: в провинции остро чувствовался недостаток хорошего, внятного кино. Та кино-политика, которая сейчас выбрана – на мой взгляд, она отвратительна: это либо российские не всегда качественные фильмы, либо низкопробные ужастики и что-то скандинавское или восточное.Я не понимаю этого лицемерия: почему "Барби" и "Оппенгеймер" не соответствуют традиционным ценностям, а какой-нибудь "Непосредственно Каха" (Виктора Шамирова– ред.) – соответствует?Лично я ждал новый фильм 90-летнего [Романа] Полански "Дворец", но в кинотеатрах его не показали – я искал и в Крыму, и в Пятигорске. Так что пришлось смотреть в интернете. Могу сказать, что это, конечно, не тот – классический – Полански, но всё равно он сделал очень любопытное кино, которое в китчевой форме высмеивает общество XXI века. По сути это – "Треугольник печали" (Рубена Эстлунда – ред.), доведённый до предела.Мне понравилось, как 90-летний режиссер, которого в своем время выгнали отовсюду, потому что он раскрыл заговор педофилов, не боясь ничего потерять, плюнул на всех как настоящий панк. Такой себе Джонни Роттен от кино, уходящий в отрыв.И да, я вспомнил о педофилах. Очень крутое кино, которое, действительно, стоит посмотреть – это лента "Звук свободы" (Алехандро Гомеса Монтеверде – ред.). Опять же, она не демонстрировалась у нас в России, но это, однозначно, правильное кино, где люди говорят о борьбе за правильные вещи. Стоит смотреть, однозначно!– А что с российским кино?– В начале года всех порвал "Чебурашка" (Дмитрия Дяченко – ред.). Не сказать, что это какое-то великое кино, но в нем есть одна важная вещь: наш кинематограф все время использовал стандартные голливудские лекала, и в "Чебурашке" это тоже есть, но за счет того, что это фильм сделан о народном персонаже, которого знают все, он объединил поколения.Моя семилетняя дочка пошла на него и плакала, я пошел и плакал, моя мама пошла. Это на самом деле было очень круто. Разные поколения в кинозале.Плюс, я недавно был в Кисловодске, где частично снимали "Чебурашку", и увидел, что это тот случай, когда фильм помог развитию города, бизнеса.Конец года – тут все очевидно: он прошел под сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте" (Жоры Крыжовникова – ред.). Что я могу о нем сказать: я не смотрел его полностью, но на мой взгляд очень странно, что государство пытается выставить себе в заслугу этот сериал. Это очень вторичное кино, но классно сделанное с точки зрения вирусности. Это такая себе киномозакика из коротких роликов для соцсетей.И этот сериал, к сожалению, лакмус: тот, кто помнит эти времена, может быть, поностальгирует. Конечно, мы не можем сказать, что кто-то, посмотрев его, пойдет кого-то избивать или насиловать, но совсем молодой человек может начать подражать.Кстати, история с переснятой последней серией: это такой постмодернистский прием, это уже не искусство в чистом виде.В целом, в кинематографе есть запрос на ностальжи: и если раньше это было возвращение к советской теме, то сейчас – к рубежным десятилетиям – восьмидесятые – девяностые – нулевые. "Слово пацана" – я сказал, да, и, конечно, феномен сериала "Король и шут" (Рустама Мосафира – ред.), который порвал всех.Эти сериалы об одном и том же, на самом деле: о пограничном состоянии, о молодых людях, которые ищут себя. И я не думаю, что их успех связан только с удачным маркетингом и продвижением, это соответствует настроениям в нашем обществе. Зритель ищет простое самовыражение на конкретных примерах.Да, мы ищем точки сборки, опорные точки, но, к сожалению, мы ищем их преимущественно в прошлом. Когда мы будем смотреть в будущее, я думаю, будет поинтереснее.И, к сожалению, в кинематографе я не увидел отражения темы СВО. "Свидетель" (Давида Дадунашвили – ред.) я даже комментировать не хочу, это чистая дискредитация.Что ещё хочу отметить: фильм "1993" (Александра Велидинского – ред.). Кино не без погрешностей и ошибок, но это крайне важное высказывание с точки зрения того, что авторы попытались поговорить о том, как люди оказались по разные стороны баррикад. Это весьма сильное высказывание о важнейшей странице нашей истории. Достойно!Для нас для всех близка эта тема – и для украинцев, и для русских: простая семья на фоне горящего Дома.Плюс назову ещё два фильма – "Снегирь" (Бориса Хлебникова – ред.) и "Праведник" (Сергея Урсуляка – ред.). Смотреть, в общем-то, можно.– Платон, давайте теперь поговорим о музыке. Песня, исполнитель, альбом, другое музыкальное произведение? Что вы отметите?– Музыка вернулась в прошлое. Девяностые опять рвут всех. Я делал свою программу "Игра в классики" к пятидесятилетию [Михаила] Горшенёва: что тут сказать – "Король и шут" вернулся и сделал всех. Вот что такое самобытность.И успех "Чебурашки", о котором мы говорили, и успех "Короля и шута" – это соединение всех западных механик и некого самобытного материала. SHAMAN просто курит в сторонке.И дело не только в сериале, ведь, смотрите, что происходит с возрождённой группой "Кино", с голосом [Виктором] Цоя: на концерты не попасть, все их слушают. К моей дочке подружки пришли на день рождения, им по десять лет, трое из них слушают Цоя!Касательно интересных релизов: я люблю рок-музыку, но ничего интересного особо тут не увидел. Было приятно, что вышло два посмертных издания Петра Мамонова. Колоссальный исполнитель!Старики, которых мы когда-то слушали, видно, что постарели. Вот как получается: мертвые по-прежнему звучат, а живые – не очень. Я вырос на [Борисе] Гребенщикове**, отношусь к нему с пиететом, но последний альбом… Если ты идешь, иди до конца. А тут "если б ты был холоден или горяч, но ты не холоден и не горяч". Новый альбом [Юрия] Шевчука мне музыкально не зашёл – слабо сделано. [Сергей] Галанин, [Дмитрий] Ревякин что-то записывали, но не впечатлило.В рэпе я хуже ориентируюсь, но, однозначно, прозвучал новый альбом "Каспийского груза" – сорокалетние ребята учат молодых, как надо читать рэп. Жёсткие парни, конечно. Кстати, тоже там отсылка к прошлому – главный хит альбом основан на песне "На белом покрывале января". Дельфин записал новый альбом – но это тоже как-то неярко. Кстати, весьма и весьма востребованный винил, за которым бегали коллекционеры – первый альбом Децла (Кирилл Толмацкий). Представьте: переиздали на виниле все эти "Вечеринка у Децла", "Слёзы" – и ведь зашло; тоже примета времени.Важная мысль: люди перестали слушать музыку, они только смотрят на то, какую систему взглядов поддерживает артист.Касательно западного: конечно, важно сказать, о выходе первого за 18 лет нового альбома Rolling Stones – отличный альбом. У него один минус: он записан для соцсетей и плохо звучит на виниле. И мне очень понравился новый альбом группы Foo Fighters “But here we are” – прекрасная рок-н-рольная пластинка, которая показывает, что в нашем мире, чтобы сделать что-то стоящее, нужно обязательно перенести горе и потери. А Дэйв Грол потерял маму и лучшего друга.И, конечно, в этом году всех сделал господин Пол Маккартни. С Beatles началась современная музыка, на Beatles она и закончилась: главная песня этого года – песня, написанная с применением нейросетей – Nowand Then. Маккарти восстановил голос [Джона] Леннона, и это – главная песня этого года.Был скандал с группой The Weeknd, которую придумала нейросеть. Это – наше будущее: творчество непосредственно от людей будет уходить. Мы находимся в конце человеческого творчества, и теперь всем рулить будут машины.– Давайте тогда поговорим о литературе…– С литературой все совсем плохо. Она где-то на обочине. Вы меня неслучайно спросили про кино раньше, чем про литературу: кино, хотя бы, ждут.Русская литература замкнулась на скандалах: этого отменить, этого запретить, этот иноагент, книги изъять, всех оштрафовать, бороться с ЛГБТ*.А где, собственно, литература?Может, литературе нужно вспрыснуть немного репрессий, чтобы к ней снова пробудился интерес?Тоже итог года: на "Авито" продают книги, которые никому не были нужны, их все можно скачать в интернете, а теперь их запретили, и они в бумажном вид продаются за 5-6 тысяч. Потихоньку появляется спрос на запрещенку, и, возможно, это может как-то пробудить спрос на литературу.Все вертится, опять же, вокруг политики: главным постелем признали Захара Прилепина – человек пережил покушение, признали. [Евгений] Водолазкин опять получил награду за большую книгу – видно, больше некому давать. Все очень скучно.Но я для себя открыл отличных новых авторов: Андрей Пиценко и Юрий Лунин. Я радуюсь, что такие ребята есть и пишут, несмотря на весь этот безумный цифровой век. Их никто не знает, но они хорошие русские писатели.А если мы говорим о какой-то актуальности: я когда-то очень не любил Мишеля Уэльбека, а сейчас понимаю, что, наверное, главный писатель сегодня – он. Не лучший, но наиболее актуальный.– Платон, наш разговор все больше доказывает ваш тезис о том, что все крутится вокруг политики и скандалов, и рассмотреть за всем этим интересные произведения искусства – сложно. А какие скандалы в культурном мире стали в этом году знаковыми, с вашей точки зрения?– Их несколько было. То, о чем мы говорим – не культура, это масскульт. И в России он сейчас – один сплошной скандал, который, как паззл, состоит из разных скандалов.Я не хочу комментировать Бориса Акунина (Георгий Чхартишвили)** и Дмитрия Быкова*** - я себе дал слово, что их комментировать не буду. Но некоторые вещи, которые они говорят… Как им такое вообще в голову приходит, если они считают себя русскими писателями?.. [Пётр] Чаадаев же до такого не додумался.В театре – постоянные скандалы. В кинематографе – тоже. В литературе – скандал на скандале с ЛГБТ*.Ну и скандал, венчающий этот год – конечно, "голая вечеринка" Настасьи Ивлеевой, Филиппа Киркорова, Лолиты [Милявской] и так далее. По факту, эта вечеринка высветила большой передел поляны, потому что мы понимаем, что сейчас будет расчищаться место под правильных артистов. А во-вторых, высветила печальнейшее состояние наших селебрити и их отрыв от реальной страны и ее населения.*Организация запрещена в РФ**Внесен Росфинмонитоингом в список экстремистов и террористов***Выполняет функцию иноагента в РФ

https://ukraina.ru/20231204/1051723963.html

https://ukraina.ru/20230815/1048699165.html

https://ukraina.ru/20231219/1052204096.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, платон беседин, кино, музыка, культура