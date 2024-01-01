https://ukraina.ru/20240101/1052525528.html

Харьков, Одесса или Днепропетровск? Военный эксперт о том, из какого города ВСУ уйдут в первую очередь

Харьков, Одесса или Днепропетровск? Военный эксперт о том, из какого города ВСУ уйдут в первую очередь - 01.01.2024 Украина.ру

Харьков, Одесса или Днепропетровск? Военный эксперт о том, из какого города ВСУ уйдут в первую очередь

Сейчас украинская позиция обладает определенной связностью. Днепропетровск – это главная точка восточной Украины, через которую идет снабжение на фронт. Но он же расположен неудобнее всего. Чтобы его взять, нужно с юга взять Запорожье, с востока – Славянск, а с севера – Харьков.

2024-01-01T11:46

2024-01-01T11:46

2024-01-01T11:46

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Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.руВ этом и состоит проблема, что когда вы со всех сторон наступаете на позицию противника по огромной дуге, противник внутри этой позиции гораздо более свободно себя чувствует, пояснил эксперт.Когда наши наступающие войска подойдут к Днепру, никакой контригры Украина уже осуществить не сможет. У нее не будет внутренней позиции. У нее останется Правобережье, а Левобережье они утратят, потому что им придется устраивать десанты и наводить понтоны, уточнил он.Сейчас такая ситуация сложилась в Херсонской области. Несмотря на обмеление Днепра и новые возможности форсировать уже не столь широкую водную преграду, все успехи ВСУ там очень локальны. Ситуация под Антоновским мостом и Казачьими Лагерями привели к потерям среди спецназа и мотивированных частей, добавил специалист.Это то, что должно быть по всему течению Днепра. Только тогда мы сможем поставить вопрос о его форсировании и переходе на Правобережье, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, одесса, днепропетровск, харьков, украина