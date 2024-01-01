Харьков, Одесса или Днепропетровск? Военный эксперт о том, из какого города ВСУ уйдут в первую очередь - 01.01.2024 Украина.ру
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Харьков, Одесса или Днепропетровск? Военный эксперт о том, из какого города ВСУ уйдут в первую очередь
Харьков, Одесса или Днепропетровск? Военный эксперт о том, из какого города ВСУ уйдут в первую очередь - 01.01.2024 Украина.ру
Харьков, Одесса или Днепропетровск? Военный эксперт о том, из какого города ВСУ уйдут в первую очередь
Сейчас украинская позиция обладает определенной связностью. Днепропетровск – это главная точка восточной Украины, через которую идет снабжение на фронт. Но он же расположен неудобнее всего. Чтобы его взять, нужно с юга взять Запорожье, с востока – Славянск, а с севера – Харьков.
2024-01-01T11:46
2024-01-01T11:46
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Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.руВ этом и состоит проблема, что когда вы со всех сторон наступаете на позицию противника по огромной дуге, противник внутри этой позиции гораздо более свободно себя чувствует, пояснил эксперт.Когда наши наступающие войска подойдут к Днепру, никакой контригры Украина уже осуществить не сможет. У нее не будет внутренней позиции. У нее останется Правобережье, а Левобережье они утратят, потому что им придется устраивать десанты и наводить понтоны, уточнил он.Сейчас такая ситуация сложилась в Херсонской области. Несмотря на обмеление Днепра и новые возможности форсировать уже не столь широкую водную преграду, все успехи ВСУ там очень локальны. Ситуация под Антоновским мостом и Казачьими Лагерями привели к потерям среди спецназа и мотивированных частей, добавил специалист.Это то, что должно быть по всему течению Днепра. Только тогда мы сможем поставить вопрос о его форсировании и переходе на Правобережье, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, одесса, днепропетровск, харьков, украина
Новости, Россия, ВСУ, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Украина

Харьков, Одесса или Днепропетровск? Военный эксперт о том, из какого города ВСУ уйдут в первую очередь

11:46 01.01.2024
 
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Сейчас украинская позиция обладает определенной связностью. Днепропетровск – это главная точка восточной Украины, через которую идет снабжение на фронт. Но он же расположен неудобнее всего. Чтобы его взять, нужно с юга взять Запорожье, с востока – Славянск, а с севера – Харьков.
Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
В этом и состоит проблема, что когда вы со всех сторон наступаете на позицию противника по огромной дуге, противник внутри этой позиции гораздо более свободно себя чувствует, пояснил эксперт.
"Но противник тоже не может быть сильным везде. Где-то у него начнет сыпаться фронт. Я не знаю, произойдет ли это в Харьковской области, в Запорожской или в Донецкой. Но все это нанесет удар по связности украинских позиций", - указал Анпилогов.
Когда наши наступающие войска подойдут к Днепру, никакой контригры Украина уже осуществить не сможет. У нее не будет внутренней позиции. У нее останется Правобережье, а Левобережье они утратят, потому что им придется устраивать десанты и наводить понтоны, уточнил он.
Сейчас такая ситуация сложилась в Херсонской области. Несмотря на обмеление Днепра и новые возможности форсировать уже не столь широкую водную преграду, все успехи ВСУ там очень локальны. Ситуация под Антоновским мостом и Казачьими Лагерями привели к потерям среди спецназа и мотивированных частей, добавил специалист.
Это то, что должно быть по всему течению Днепра. Только тогда мы сможем поставить вопрос о его форсировании и переходе на Правобережье, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУОдессаДнепропетровскХарьковУкраина
 
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