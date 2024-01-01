https://ukraina.ru/20240101/1052524703.html

Эксперт объяснил, как Россия уже сейчас может одержать победу над ВСУ без глубокого прорыва линии фронта

Эксперт объяснил, как Россия уже сейчас может одержать победу над ВСУ без глубокого прорыва линии фронта - 01.01.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Россия уже сейчас может одержать победу над ВСУ без глубокого прорыва линии фронта

Даже в условиях статичного фронта российские войска могут спровоцировать панику в украинской армии. Для этого надо разрушить им всю тыловую инфраструктуру, насколько это возможно. Об этом рассказал глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

2024-01-01T10:27

2024-01-01T10:27

2024-01-01T10:27

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 23 по 29 декабря текущего года российская армия нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.На Украине должна возникнуть паника, патронный голод, снарядный голод, а также ощущение, что все их бросили, уточнил Кочетков.Пусть у них отпадет желание воевать, потому что это бессмысленно. Не надо думать, что это невозможно. В истории есть масса примеров, когда у России это получалось, заключил собеседник издания.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, всу, общество, сво, ракетный удар, беспилотники