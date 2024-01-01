Эксперт объяснил, как Россия уже сейчас может одержать победу над ВСУ без глубокого прорыва линии фронта - 01.01.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Россия уже сейчас может одержать победу над ВСУ без глубокого прорыва линии фронта
Эксперт объяснил, как Россия уже сейчас может одержать победу над ВСУ без глубокого прорыва линии фронта - 01.01.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия уже сейчас может одержать победу над ВСУ без глубокого прорыва линии фронта
Даже в условиях статичного фронта российские войска могут спровоцировать панику в украинской армии. Для этого надо разрушить им всю тыловую инфраструктуру, насколько это возможно. Об этом рассказал глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
2024-01-01T10:27
2024-01-01T10:27
новости
украина
россия
всу
общество
сво
ракетный удар
беспилотники
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 23 по 29 декабря текущего года российская армия нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.На Украине должна возникнуть паника, патронный голод, снарядный голод, а также ощущение, что все их бросили, уточнил Кочетков.Пусть у них отпадет желание воевать, потому что это бессмысленно. Не надо думать, что это невозможно. В истории есть масса примеров, когда у России это получалось, заключил собеседник издания.
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новости, украина, россия, всу, общество, сво, ракетный удар, беспилотники
Новости, Украина, Россия, ВСУ, Общество, СВО, ракетный удар, беспилотники

Эксперт объяснил, как Россия уже сейчас может одержать победу над ВСУ без глубокого прорыва линии фронта

10:27 01.01.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
Даже в условиях статичного фронта российские войска могут спровоцировать панику в украинской армии. Для этого надо разрушить им всю тыловую инфраструктуру, насколько это возможно. Об этом рассказал глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 23 по 29 декабря текущего года российская армия нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.
"Мы должны все время бить, бить, бить. Чтобы ничего не ездило и не ползало. Локомотивные депо, порты, мосты, дороги. Южная Корея собирается поставлять на Украину 500 тысяч снарядов. Мы будем ждать, пока их завезут? Кстати, противник пытается сеять точно такую же панику в нашем тылу. Поэтому нам нужно беспощадно бороться с провокаторами и сеять панику у них", - уверен эксперт.
На Украине должна возникнуть паника, патронный голод, снарядный голод, а также ощущение, что все их бросили, уточнил Кочетков.
Пусть у них отпадет желание воевать, потому что это бессмысленно. Не надо думать, что это невозможно. В истории есть масса примеров, когда у России это получалось, заключил собеседник издания.
 
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