https://ukraina.ru/20240101/1052524363.html

"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского

"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского - 01.01.2024 Украина.ру

"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского

Честно говоря, очень трудно представить себе, о чём глава государства может в самое трудное время говорить в новогоднем обращении к согражданам на протяжении более 20 минут

2024-01-01T12:19

2024-01-01T12:19

2024-01-01T12:19

эксклюзив

владимир зеленский

новый год

обращение

война

переговоры

терроризм

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Обычно из новогодней речи президента можно услышать и понять много, но Зеленский не сказал ничего. За 20 с лишком минут. Талант!Нет, правда – Зеленский и пустота. Из заслуживающих внимания моментов были две картинки.Одна их них – горящий Кремль со словами о "ярости отечественного производства". Он, вероятно, намекал на распространённую накануне украинскими ЦИПсО диаграмму, в которой сообщалось, что, оказывается, в российском вооружении, исследованном украинскими "специалистами", всего 14 российских деталей, на 2007 произведённых в США. Если это правда (это неправда, но мы же не знаем, какое "российское оружие" исследовали украинские "эксперты"…) в этом самом месте надо задать вопрос: чьим союзником являются и с кем воюют США? Кстати говоря, Зеленский отчасти ответил на этот вопрос – он много и красиво говорил о том, что буквально завтра Украину примут в ЕС, но ни слова не сказал про НАТО. Зато сказал про ЦИПсО – украинцы, дескать, его сильнее. ЦИПсО – украинский и натовский центр, российские аналоги не так называются. То есть, что – он предлагает не верить официальной пропаганде? Мило…Второй момент, который он не просто продемонстрировал, но и акцентировал на нём внимание – в 2022 году за его спиной был украинский пейзаж, в этом – шевроны украинских военных (по большей части немного неживых, о чём Зеленский, конечно, не сказал). Хотя по логике, конечно, картинка за президентом должна объяснять – за что Украина воюет. По версии Зеленского – Украина воюет во имя того, чтобы воевать дальше.Президент, по идее, должен был бы дать ответы на основные вопросы, которые беспокоят украинцев. Что беспокоит украинцев?Мобилизация – этого слова в выступлении вообще не было. Не было ничего сказано про проект закона, ничего не сказано про работу центров комплектации, про очереди на границе… С одной стороны, понятно, что весь этот цирк направлен на западных партнёров, которые не дают достаточно патронов. С другой стороны, украинцы, очевидно, недостойны того, чтобы пан атаман давал им ответы.Западная помощь – после истерических выкриков ответственных лиц относительно того, что у Украины нет средств на мобилизацию и выплату зарплат бюджетникам, логично ожидать успокаивающие слова от президента. Их не прозвучало – неужели ответить нечего? Были продемонстрированы кадры запуска импортных ракет (в которых, кстати, нет вообще ни одной украинской запчасти) и обещание, что мы увидим в украинском небе F-16. Пан атаман предлагает толкнуть самолёты налево и купить Подоляку красные шаровары?Мир – украинцы наверняка хотели бы услышать о том, когда наступит мир, но Зеленский ничего об этом не сказал. Он не обещает ничего хорошего: "чтобы он (2024 года – Ред.) нам не принёс, мы будем сильнее". Ну, это и логично после прошлогодних обещаний, что 2023 года будет годом победы (надо надеяться, что 99% украинских избирателей не будут вспоминать, что было обещано в прошедшем году).Ну, и всё же сдобрено абсурдными формулировками, типа "сине-жёлтого сердца" и "кем я хочу быть, ответ будет – Украина". Это не стиль "95 квартала" – там профи работают. Это, видимо, слова самого Зеленского, отличающегося чудовищным косноязычием (когда без готового текста и без суфлёра – работа с телесуфлёром была слишком заметна и в новогоднем выступлении, и в выступлении якобы из Авдеевки).О чём всё это говорит?Во-первых, Зеленскому нечего сказать своим избирателям. Когда слов нет, приходится слов использовать слишком много. Потому и 20 минут.Во-вторых, Зеленский подаёт сигнал, что в следующем году придётся договариваться на условиях потери части территории (тут он специально обратился к людям, сохранившим "Украину в сердце" на "оккупированных территориях"), отказа от членства в НАТО, признания своей брехни (по глупости он напомним своё первое обращение в начале СВО, где говорилось, что Россия наносит удары по военным объектам) и отсутствия денег в казне.В-третьих, пообещал, что он не откажется от террористических актов на территории "агрессора". Он недаром специально выразил благодарность "воинам", которые нанесли удары по жилым кварталам Донецка в новогоднюю ночь и показывал картинку с Кремлём.Насколько можно понять, в этом и состоит план Запада после провала контрнаступления.

https://ukraina.ru/20231231/1052502213.html

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эксклюзив, владимир зеленский, новый год, обращение, война, переговоры, терроризм