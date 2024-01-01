"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского - 01.01.2024 Украина.ру
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"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского
"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского - 01.01.2024 Украина.ру
"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского
Честно говоря, очень трудно представить себе, о чём глава государства может в самое трудное время говорить в новогоднем обращении к согражданам на протяжении более 20 минут
2024-01-01T12:19
2024-01-01T12:19
эксклюзив
владимир зеленский
новый год
обращение
война
переговоры
терроризм
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Обычно из новогодней речи президента можно услышать и понять много, но Зеленский не сказал ничего. За 20 с лишком минут. Талант!Нет, правда – Зеленский и пустота. Из заслуживающих внимания моментов были две картинки.Одна их них – горящий Кремль со словами о "ярости отечественного производства". Он, вероятно, намекал на распространённую накануне украинскими ЦИПсО диаграмму, в которой сообщалось, что, оказывается, в российском вооружении, исследованном украинскими "специалистами", всего 14 российских деталей, на 2007 произведённых в США. Если это правда (это неправда, но мы же не знаем, какое "российское оружие" исследовали украинские "эксперты"…) в этом самом месте надо задать вопрос: чьим союзником являются и с кем воюют США? Кстати говоря, Зеленский отчасти ответил на этот вопрос – он много и красиво говорил о том, что буквально завтра Украину примут в ЕС, но ни слова не сказал про НАТО. Зато сказал про ЦИПсО – украинцы, дескать, его сильнее. ЦИПсО – украинский и натовский центр, российские аналоги не так называются. То есть, что – он предлагает не верить официальной пропаганде? Мило…Второй момент, который он не просто продемонстрировал, но и акцентировал на нём внимание – в 2022 году за его спиной был украинский пейзаж, в этом – шевроны украинских военных (по большей части немного неживых, о чём Зеленский, конечно, не сказал). Хотя по логике, конечно, картинка за президентом должна объяснять – за что Украина воюет. По версии Зеленского – Украина воюет во имя того, чтобы воевать дальше.Президент, по идее, должен был бы дать ответы на основные вопросы, которые беспокоят украинцев. Что беспокоит украинцев?Мобилизация – этого слова в выступлении вообще не было. Не было ничего сказано про проект закона, ничего не сказано про работу центров комплектации, про очереди на границе… С одной стороны, понятно, что весь этот цирк направлен на западных партнёров, которые не дают достаточно патронов. С другой стороны, украинцы, очевидно, недостойны того, чтобы пан атаман давал им ответы.Западная помощь – после истерических выкриков ответственных лиц относительно того, что у Украины нет средств на мобилизацию и выплату зарплат бюджетникам, логично ожидать успокаивающие слова от президента. Их не прозвучало – неужели ответить нечего? Были продемонстрированы кадры запуска импортных ракет (в которых, кстати, нет вообще ни одной украинской запчасти) и обещание, что мы увидим в украинском небе F-16. Пан атаман предлагает толкнуть самолёты налево и купить Подоляку красные шаровары?Мир – украинцы наверняка хотели бы услышать о том, когда наступит мир, но Зеленский ничего об этом не сказал. Он не обещает ничего хорошего: "чтобы он (2024 года – Ред.) нам не принёс, мы будем сильнее". Ну, это и логично после прошлогодних обещаний, что 2023 года будет годом победы (надо надеяться, что 99% украинских избирателей не будут вспоминать, что было обещано в прошедшем году).Ну, и всё же сдобрено абсурдными формулировками, типа "сине-жёлтого сердца" и "кем я хочу быть, ответ будет – Украина". Это не стиль "95 квартала" – там профи работают. Это, видимо, слова самого Зеленского, отличающегося чудовищным косноязычием (когда без готового текста и без суфлёра – работа с телесуфлёром была слишком заметна и в новогоднем выступлении, и в выступлении якобы из Авдеевки).О чём всё это говорит?Во-первых, Зеленскому нечего сказать своим избирателям. Когда слов нет, приходится слов использовать слишком много. Потому и 20 минут.Во-вторых, Зеленский подаёт сигнал, что в следующем году придётся договариваться на условиях потери части территории (тут он специально обратился к людям, сохранившим "Украину в сердце" на "оккупированных территориях"), отказа от членства в НАТО, признания своей брехни (по глупости он напомним своё первое обращение в начале СВО, где говорилось, что Россия наносит удары по военным объектам) и отсутствия денег в казне.В-третьих, пообещал, что он не откажется от террористических актов на территории "агрессора". Он недаром специально выразил благодарность "воинам", которые нанесли удары по жилым кварталам Донецка в новогоднюю ночь и показывал картинку с Кремлём.Насколько можно понять, в этом и состоит план Запада после провала контрнаступления.
https://ukraina.ru/20231231/1052502213.html
https://ukraina.ru/20231231/1052513911.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, владимир зеленский, новый год, обращение, война, переговоры, терроризм
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Новый год, обращение, война, переговоры, терроризм

"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение Зеленского

12:19 01.01.2024
 
© скриншотВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© скриншот
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Честно говоря, очень трудно представить себе, о чём глава государства может в самое трудное время говорить в новогоднем обращении к согражданам на протяжении более 20 минут
Обычно из новогодней речи президента можно услышать и понять много, но Зеленский не сказал ничего. За 20 с лишком минут. Талант!
Нет, правда – Зеленский и пустота. Из заслуживающих внимания моментов были две картинки.
Одна их них – горящий Кремль со словами о "ярости отечественного производства". Он, вероятно, намекал на распространённую накануне украинскими ЦИПсО диаграмму, в которой сообщалось, что, оказывается, в российском вооружении, исследованном украинскими "специалистами", всего 14 российских деталей, на 2007 произведённых в США.
Если это правда (это неправда, но мы же не знаем, какое "российское оружие" исследовали украинские "эксперты"…) в этом самом месте надо задать вопрос: чьим союзником являются и с кем воюют США?
Кстати говоря, Зеленский отчасти ответил на этот вопрос – он много и красиво говорил о том, что буквально завтра Украину примут в ЕС, но ни слова не сказал про НАТО. Зато сказал про ЦИПсО – украинцы, дескать, его сильнее.
ЦИПсО – украинский и натовский центр, российские аналоги не так называются. То есть, что – он предлагает не верить официальной пропаганде? Мило…
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Вчера, 04:42
Итоги–2023. Главные события года в цитатах экспертовУходящий год был насыщен событиями, которые определили развитие главных геополитических и экономических тенденций в России, Украине и во всём мире
Второй момент, который он не просто продемонстрировал, но и акцентировал на нём внимание – в 2022 году за его спиной был украинский пейзаж, в этом – шевроны украинских военных (по большей части немного неживых, о чём Зеленский, конечно, не сказал).
Хотя по логике, конечно, картинка за президентом должна объяснять – за что Украина воюет. По версии Зеленского – Украина воюет во имя того, чтобы воевать дальше.
Президент, по идее, должен был бы дать ответы на основные вопросы, которые беспокоят украинцев. Что беспокоит украинцев?
Мобилизация – этого слова в выступлении вообще не было. Не было ничего сказано про проект закона, ничего не сказано про работу центров комплектации, про очереди на границе… С одной стороны, понятно, что весь этот цирк направлен на западных партнёров, которые не дают достаточно патронов. С другой стороны, украинцы, очевидно, недостойны того, чтобы пан атаман давал им ответы.
Западная помощь – после истерических выкриков ответственных лиц относительно того, что у Украины нет средств на мобилизацию и выплату зарплат бюджетникам, логично ожидать успокаивающие слова от президента.
Их не прозвучало – неужели ответить нечего? Были продемонстрированы кадры запуска импортных ракет (в которых, кстати, нет вообще ни одной украинской запчасти) и обещание, что мы увидим в украинском небе F-16. Пан атаман предлагает толкнуть самолёты налево и купить Подоляку красные шаровары?
Мир – украинцы наверняка хотели бы услышать о том, когда наступит мир, но Зеленский ничего об этом не сказал. Он не обещает ничего хорошего: "чтобы он (2024 года – Ред.) нам не принёс, мы будем сильнее". Ну, это и логично после прошлогодних обещаний, что 2023 года будет годом победы (надо надеяться, что 99% украинских избирателей не будут вспоминать, что было обещано в прошедшем году).
Ну, и всё же сдобрено абсурдными формулировками, типа "сине-жёлтого сердца" и "кем я хочу быть, ответ будет – Украина". Это не стиль "95 квартала" – там профи работают. Это, видимо, слова самого Зеленского, отличающегося чудовищным косноязычием (когда без готового текста и без суфлёра – работа с телесуфлёром была слишком заметна и в новогоднем выступлении, и в выступлении якобы из Авдеевки).
О чём всё это говорит?
Во-первых, Зеленскому нечего сказать своим избирателям. Когда слов нет, приходится слов использовать слишком много. Потому и 20 минут.
Во-вторых, Зеленский подаёт сигнал, что в следующем году придётся договариваться на условиях потери части территории (тут он специально обратился к людям, сохранившим "Украину в сердце" на "оккупированных территориях"), отказа от членства в НАТО, признания своей брехни (по глупости он напомним своё первое обращение в начале СВО, где говорилось, что Россия наносит удары по военным объектам) и отсутствия денег в казне.
- РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Вчера, 04:01
"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страныПродолжение конфликта делает вполне реальной перспективу практически полного обезлюживания Украины. Но, может быть, именно этого и добивается нынешняя власть, ведь земля, на которой живут украинцы, продается и будет продана
В-третьих, пообещал, что он не откажется от террористических актов на территории "агрессора". Он недаром специально выразил благодарность "воинам", которые нанесли удары по жилым кварталам Донецка в новогоднюю ночь и показывал картинку с Кремлём.
Насколько можно понять, в этом и состоит план Запада после провала контрнаступления.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийНовый годобращениевойнапереговорытерроризм
 
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