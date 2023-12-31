https://ukraina.ru/20231231/1029666264.html

Что на самом деле Ельцин сделал для Украины

Что на самом деле Ельцин сделал для Украины - 31.12.2023 Украина.ру

Что на самом деле Ельцин сделал для Украины

Вечером 31 декабря 1999 года Борис Николаевич Ельцин выступил (в записи) перед изумленными гражданами и сказал: я устал, я мухожук (не так, но так запомнилось). Нынешняя Украина – во многом результат ельцинской политики. След, оставленный первым президентом России в российско-украинских отношениях, виден до сих пор

2023-12-31T09:24

2023-12-31T09:24

2023-12-31T09:24

история

украина

борис ельцин

история

россия

леонид кравчук

леонид кучма

независимость

1991

крым

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В 1991 году американский президент Джордж Буш-старший активно вел переговоры и с Горбачёвым, и с Ельциным, пытаясь смягчить непредсказуемые последствия развала СССР.В личном разговоре Ельцина и Буша президент РСФСР пообещал, что Россия непременно станет локомотивом демократизации на всем постсоветском пространстве и потянет за собой все остальные страны. Кроме того, он удивил Буша готовностью сразу же и без каких-либо условий признать независимость Украины:"Я сказал Горбачеву, что не могу вообразить союз без Украины. Конечно, еще рано делать выводы, пока нет результатов референдума.Если Россия после референдума (если у него будет положительный исход) не признает независимость Украины, это осложнит отношения с Украиной".Ельцин не обманул, РСФСР однозначно признала украинскую независимость одной из первых, США выжидали еще три недели после референдума, прежде чем признали независимость бывшей союзной республики.Стоит отметить, что первые шаги к признанию украинской независимости были сделаны Ельциным еще в конце 1990 года, когда он в Киеве в обход союзного центра подписал с Кравчуком договор о взаимном признании территориальной целостности.Интересно, что ещё тогда этот договор вызвал вопросы по поводу Крыма. Когда министр иностранных дел Козырев прибыл в Верховный Совет, чтобы объяснить суть документа, первый же полученный им вопрос был именно о статусе Крыма и Черноморского флота.Козырев ответил: "В настоящий момент существует Российская Федерация в ее границах, в рамках СССР, и в настоящий момент существует Украинская ССР в ее ныне существующих границах, как они нанесены на карту… Другое дело, если возникнет вопрос о том, что граница будет не в рамках СССР. Но, во-первых, тогда это будет всё равно, можно надеяться, в рамках Союза суверенных государств, то есть обновленного по существу Союза. Но тогда, как говорится, будет другое дело.Это уже будет другая политическая ситуация. Но Договор сегодня фиксирует реально существующий факт. Товарищи, что касается второго вопроса — о базах в Севастополе. По всем нашим документам обеспечение безопасности передано Союзу, и никто сейчас об этом не говорит".Не смотря на "развод", избавиться от Украины оказалось не так легко.Даже став независимой, она долгое время преследовала Ельцина уже во внутренней политике. В России недовольство вызывал не столько факт "развода" с Украиной, сколько уход Донбасса и особенно Крыма.Даже завзятый демократ и просвещенный западник Анатолий Собчак дал несколько интервью, в которых публично выразил недоумение передачей Украине ещё и Крыма, охарактеризовав ее как "мину под наше будущее". По мнению Собчака, раз уж союзный договор упразднялся, то и республики должны были разойтись в границах, которые они имели на момент вступления в состав СССР.По мере ухудшения отношений между президентом и парламентом Российской Федерации крымская тема начала возникать и там.Начало 1992 года ознаменовалось так называемой войной указов, когда президенты Украины и России попеременно выпускали указы, переводившие Черноморский флот в свое подчинение. Ситуация была заморожена после подписания Дагомысского соглашения 1992 года, в котором стороны договорились о временном совместном управлении флотом.Парламент критиковал Ельцина за этот договор, поскольку в нём он де-факто отказывался от каких-либо претензий на Крым. После того как конфликт Ельцина и Верховного Совета окончательно перешел в горячую фазу, депутаты приняли постановление о том, что передача Крыма в состав УССР была проведена с нарушением Конституции и является незаконной. Еще одно постановление восстанавливало Севастополь в качестве российского города федерального значения.Ельцин публично раскритиковал оппозицию, заявив: "Мне стыдно за решение парламента. Не начинать же войну с Украиной".Пока Ельцин был занят войной с парламентом и проведением реформ, на Украине воспользовались моментом, полностью свернув всю реальную автономию начала 90-х, которую они дали Крыму, опасаясь его ухода.Выиграв выборы 1996 года Ельцин наконец нашел время вернуться к самому острому вопросу. К этому моменту президентом Украины уже был Леонид Кучма, с которым у Ельцина были достаточно хорошие отношения. Поэтому вопрос о Черноморском флоте был решён.Помогло и то, что финансовое положение Украины было отнюдь не блестящим и на половину флота они уже не претендовали, согласившись получить только часть кораблей. Именно после подписания договора Ельцин публично произнес одну из самых известных своих фраз: "Проснулся утром — подумай, что ты сделал для Украины".Несмотря на то что Ельцин в целом достаточно позитивно относился к идее украинской независимости и не препятствовал ей, именно в его правление зародились все основные конфликты.Первый — вокруг газовой трубы, главной болевой точки, на которую можно было давить в конфликтах с Украиной. Второй — статус Крыма и Донбасса, которые использовались как болевая точка уже украинской стороной. Россия пыталась использовать газовую трубу в качестве аргумента на переговорах, Украина отвечала статусом Черноморского флота, который время от времени грозились пересмотреть.В отношениях с Украиной Ельцин прошел три этапа, или периода.В первый период (1990-1991) он фактически подталкивал республику к независимости, поскольку этот шаг был ему на руку в политической борьбе с Горбачёвым, который пытался отстоять хоть какую-то версию союзного государства.Во второй период (1992-1997) тема Украины преследовала его во внутренней политике, когда тяжело проходившие реформы и противостояние с парламентом привели к тому, что оппозиция (причем не только левая) при первом удобном случае припоминала ему крымский вопрос.Третий период (1997-1999) стал временем, когда Ельцин попытался в меру сил противостоять европейскому дрейфу Украины. Именно в этот период Ельцин отчаянно пытался уговорить Клинтона (их телефонные разговоры также не так давно были рассекречены) дать гарантии того, что Украина и другие постсоветские республики не станут рассматриваться в качестве кандидатов на членство в НАТО на протяжении хотя бы 10 лет.Однако Клинтон наотрез отказался это делать."Борис Ельцин: Мы видим, как развиваются ваши отношения с украинцами. Это не идет на пользу нашим отношениям с Украиной или решению российско-украинских проблем. Нам нужно, чтобы США вели себя сдержанно в отношениях с Украиной. Мне не хочется верить, что вы пытаетесь оказать давление. Меня удивляет активность ваших конгрессменов в отношении Украины. Это не помогает решить российско-украинские вопросы.Еще одна проблема — ваши морские учения возле Крыма. Это все равно как если бы мы проводили учения на Кубе. Вам бы это понравилось? Для нас это неприемлемо. Мы не собираемся захватывать Севастополь. Мы хотим только сохранить некоторую инфраструктуру.Билл Клинтон: Для начала я хочу сказать, что понимаю: теперь существует новая Россия, и она не намерена захватывать другие страны… Я уже говорил тебе, что пытаюсь создать новый НАТО, который не будет представлять угрозы России, но позволит США и Канаде остаться в Европе, работать с Россией и другими странами, чтобы построить единую, свободную Европу… Если мы согласимся, что ни одна из стран бывшего Советского Союза не может вступить в альянс, это будет плохо для наших попыток построить новый НАТО, но также и для твоих попыток построить новую Россию".До сих пор точно неизвестно, чем именно руководствовался Ельцин в 1991 году, когда отказался решать спорные вопросы в пользу РСФСР, имея все козыри на руках.Вполне возможно, он считал победу над Горбачевым более важной на тот момент и всерьёз верил в свою риторику про то, что после проведения реформ Россия моментально станет преуспевающим государством и демократическим локомотивом постсоветского пространства. И естественным образом превратится в точку притяжения для всех бывших советских республик.Однако реальность оказалась куда более суровой и неприятной. А когда он с большим опозданием осознал, что произошло, возникла уже новая политическая реальность, в которой никаких козырей у Ельцина больше не было.

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2023

Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, украина, борис ельцин, россия, леонид кравчук, леонид кучма, независимость, 1991, крым, ссср, снг