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Зеленский снял видео на окраине Авдеевки

Зеленский снял видео на окраине Авдеевки - 29.12.2023 Украина.ру

Зеленский снял видео на окраине Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский снял себя на видео на окраине Авдеевки (ДНР). Об этом свидетельствует блокпост и стела на въезде в город. Видеозапись глава Украина.ру, 29.12.2023

2023-12-29T19:12

2023-12-29T19:12

2023-12-29T19:12

новости

владимир зеленский

авдеевка

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Президент Украины Владимир Зеленский снял себя на видео на окраине Авдеевки (ДНР). Об этом свидетельствует блокпост и стела на въезде в город. Видеозапись глава соседнего государства опубликовал в соцсетях. "Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта", - сообщил Зеленский.Зеленский поблагодарил ВСУшников и вручил государственные награды, в том числе "золотую звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.В кадр попали настенные часы. Если они работали в момент съемки и показывали правильное время, Зеленский посетил боевиков в 19:30 вечера или 7:30 утра. Видеозапись в его телеграм-канале опубликована в 19:00. Не исключено, что съемка была сделана заблаговременно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, авдеевка