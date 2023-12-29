Зеленский снял видео на окраине Авдеевки
© скриншотЗеленский на окраине Авдеевки
© скриншот
Президент Украины Владимир Зеленский снял себя на видео на окраине Авдеевки (ДНР). Об этом свидетельствует блокпост и стела на въезде в город. Видеозапись глава соседнего государства опубликовал в соцсетях.
"Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта", - сообщил Зеленский.
Зеленский поблагодарил ВСУшников и вручил государственные награды, в том числе "золотую звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.
В кадр попали настенные часы. Если они работали в момент съемки и показывали правильное время, Зеленский посетил боевиков в 19:30 вечера или 7:30 утра.
© скриншотЗеленский в Авдеевке
© скриншот
Зеленский в Авдеевке
Видеозапись в его телеграм-канале опубликована в 19:00. Не исключено, что съемка была сделана заблаговременно.