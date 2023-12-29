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"Все равно мы все умрем": советница Залужного дала совет родителям ВСУшников

"Все равно мы все умрем": советница Залужного дала совет родителям ВСУшников - 29.12.2023 Украина.ру

"Все равно мы все умрем": советница Залужного дала совет родителям ВСУшников

Родителей мобилизованных в украинскую армию мужчин просят не паниковать. "Все равно мы все умрем", заявила внештатная помощница главнокомандующего ВСУ Алла... Украина.ру, 29.12.2023

2023-12-29T18:58

2023-12-29T18:58

2023-12-29T18:58

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Родителей мобилизованных в украинскую армию мужчин просят не паниковать. "Все равно мы все умрем", заявила внештатная помощница главнокомандующего ВСУ Алла Мартынюк. Она предложила украинским семьям гордиться, если у сыновей, отцов и братьев появится такая возможность. Об этом Мартынюк рассказала в эфире украинского видеоблога ISLND."Уйти из этой жизни с достоинством (во время боевых действий. - Ред.) намного лучше, чем идти по улице и умереть от упавшего кирпича", - сказала Мартынюк.Мартынюк возмущена поведением родственников, когда военкомы вручают украинским мужчинам повестки. Она предложила не паниковать, а верить "что ваш сын настоящий герой, цвет нации, и что все равно мы все умрем". "Реально! Мы все не вечные", - сказала она. На этих словах ведущий - мужчина - схватился рукой за сердце. Аллу Мартынюк представили киноактером, певицей, волонтером и основателем некоего украинского фонда "Защита будущего".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, валерий залужный, всу