https://ukraina.ru/20231229/1052504116.html

Массированный удар. Итоги 29 декабря на Украине

Массированный удар. Итоги 29 декабря на Украине - 29.12.2023 Украина.ру

Массированный удар. Итоги 29 декабря на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса и местам хранения оружия и вооружений

2023-12-29T18:33

2023-12-29T18:33

2023-12-29T18:33

хроники

эксклюзив

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С утра украинские СМИ стали сообщать о взрывах в разных регионах страны. В стране неоднократно объявляли воздушную тревогу. После полудня Минобороны России выпустило сводку, где, в том числе говорилось и о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры."В период с 23 по 29 декабря текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники", - отмечалось в сводке.В эфире радио Sputnik руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов прокомментировал этот удар."Россия наносит массированный ракетный удар практически по всей территории Украины. Как многократно заявляло военно-политическое руководство нашей страны, все удары по украинской территории наносятся исключительно по объектам военной, двойной либо энергетической инфраструктуры, которая непосредственно питает военные объекты. Здесь может идти речь об инфраструктуре аэродромов, о складах с вооружениями, о небольших предприятиях по производству дронов, то есть всему тому, что имеет отношение к насыщению противника вооружением и возможности нанесения ударов по нам. Мне кажется, что удары в Одессе как раз были связаны с поражением военной инфраструктуры, которая позволяет использовать против нас надводные дроны и другие изделия", – сказал Александр Михайлов.По его словам, удары по западу Украины были связаны с получение Киевом первой партии истребителей F-16."Мы слышали заявления ряда украинских спикеров о том, что на территорию Украины поступают первые образцы истребителей F-16, под эти самолёты нужна определенная инфраструктура. Поэтому я думаю, что удары по западной территории Украины, по полигонам и аэродромной составляющей, могут быть связаны с поставкой новой авиационной техники", - отметил Михайлов.В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у России достаточное количество ракет для повторного нанесения подобных ударов."Очевидно, что с такими запасами ракет <...>они могут и будут продолжать такие атаки", - отметил Умеров.Он заверил, что Украина продолжит работу с правительствами стран-партнёров по предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО.При этом, как свидетельствовали видео из соцсетей, повреждения жилых домов в Киеве и Одессе были получены как раз из-за работы украинской ПВО.Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, один из создателей Сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос упрекнул украинские власти в том, что они способствовали ударам.По словам военного, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает."Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?" — заявил военачальник в комментарии каналу "Прямой".По мнению Кривоноса, Служба безопасности Украины работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно."Это просто безобразие", — подытожил он.Украинские СМИ расценили сегодняшний удар как ответ ВС РФ за украинские атаки, в том числе и на недавнюю атаку на Крым."Уже всем понятно, что массовый ракетный удар по Украине это ответ за потопленный десантный корабль", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Аналогичной точки зрения придерживается и другой популярный в стране канал - "Легитимный"."Мы предупреждали, что скоро Украина увидит массированную ракетную/БПЛА атаку по своей территории, так как в РФ идёт массовый выпуск ракет и беспилотников. Так и произошло. Это война. ВСУ ударило по крымским портам и затопило БДК, нанесли удары по авиации и отправляли БПЛА по РФ, теперь прилетело в ответ. Россияне попали по многим инфраструктурным объектам ВСУ, тыловым военным частям и распределительным центрам. Уверены, что, это не последний такой налёт. И да, все "попадания" в жилые дома, метро, ТРЦ, роддомы - это упавшие сбитые цели, а не специальный прилёт, как пытаются выдать офисные медиа структуры. ВСУ размещает/прячет ПВО в городской агломерации - это признал даже Игнат, а мы инсайдили множество раз. Поэтому берегите себя в момент таких налётов. Лучше идти в убежище", - писал канал.Оба канала также рассказали о работе украинской ПВО."Наш источник в Генштабе рассказал, что тактика передвижных ПВО показала свою эффективность, благодаря использованию ограниченного числа батарей Patriot и жд составов, удалось повысить мобильность и скрыть передвижение. Сейчас Генштаб планирует операцию по переброски передвижной батареи Patriot в район Авдеевки и Краматорска, чтобы снизить интенсивность ударов вражеской авиации", - сообщил телеграм-канал "Резидент".В свою очередь "Легитимный" сообщил о расходе снарядов для комплексов ПВО и во сколько Украине обошлось отражение атаки."По нашим данным ВСУ сегодня потратила боеприпасов к ПВО больше, чем за все предыдущие 28 дней декабря. Дефицит боеприпасов к ПВО усиливается. Запасы тают. Источник указывает, что предварительные затраты по количеству выпущенных ракет ПВО около $70 млн. Эта цифра ещё не окончательная. Также она без учёта ущерба от прилётов", - отмечалось в публикации.Тем временем в польский Генштаб бездоказательно заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета."Всё указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы её сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство", — сообщил начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула.При этом он не дал никаких дополнительных конкретных объяснений и не представил доказательств своих слов.Позже Кукула стал утверждать, что российскую принадлежность ракеты якобы подтверждают системы объективного контроля — в частности, радиолокационные данные, полученные как польскими военными, так и их союзниками по НАТО. Подтверждение своих слов начальник польского Генштаба также не представил. Также Кукула заявил, что пока оперирует еще не проверенными данными."С другой стороны, это лишь техника. Мы решили проверить на земле и направили на место группы, которые должны проверить маршрут полета ракеты", — уточнил он.В свою очередь оперативный командующий Вооружёнными силами Польши генерал Мачей Клиш, польские военные подняли самолёты, чтобы перехватить и сбить залетевшую с Украины ракету. Но они не смогли этого сделать из-за её времени нахождения на территории страны, а также характера маневрирования.Клиш заявил, что ракета находилась на территории Польши около трёх минут, углубившись на расстояние около 40 км. При этом она отслеживалась на всей траектории полёта."Ракета отслеживалась на всей траектории своего полета. В связи с выполняемыми ею маневрами, а она покидала воздушное пространство Польши, я, как оперативный командующий, не принял решения в отношении этого объекта", — отметил Клиш.Президент Польши Анджей Дуда из-за произошедшего созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем и назначил срочное совещание с военным руководством страны.В ноябре прошлого года в Пшеводуве недалеко от границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека. Позже выяснилось, что ракета была выпущена украинским комплексом ПВО.

https://ukraina.ru/20231229/1052497054.html

https://ukraina.ru/20231229/1052491352.html

https://ukraina.ru/20231228/1052480304.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив