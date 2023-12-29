https://ukraina.ru/20231229/1052503682.html

Ракета пролетела 40 км за три минуты, польский генштаб ничего не предпринял и обвинил Россию

Ракета пролетела 40 км за три минуты, польский генштаб ничего не предпринял и обвинил Россию - 29.12.2023 Украина.ру

Ракета пролетела 40 км за три минуты, польский генштаб ничего не предпринял и обвинил Россию

Неизвестный летающий объект нарушил воздушное пространство Польши и вернулся на территорию Украины. В Польше собрали заседание Бюро национальной безопасности, по итогам мероприятия военное руководство государства обвинило в инциденте Россию. Об этом сообщают польские СМИ

2023-12-29T17:55

2023-12-29T17:55

2023-12-29T17:55

новости

ракета

польша

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По польским данным, некая ракета за менее чем три минуты пролетела около 40 километров над регионом, граничащим с Львовской областью Украины. Если верить польскому генералитету, то ракета летела, предположительно, со скоростью 780 километров в час."У нас есть национальные и союзные радиолокационные подтверждения этого", - заявил начальник генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула. - "Мы отправили группы для проверки подтвержденной траектории полета ракеты, чтобы увидеть, нет ли какой-либо технической ошибки".По словам генерала, ракета была якобы российской. В польском генштабе отслеживали траектории всех российских ракетных атак по территории Украины, и одна из ракет якобы пересекла и покинула польскую границу. Генерал Мацей Клиш, начальник оперативного командования Войска Польского, заявил об отслеживании траекторий полетов. Он признался, что не принял никаких действий только по причине того, что подумал, что это - маневр. При этом он сказал, что не знает, была ли это ракета, выпущенная из украинских систем противоракетной обороны. "Мне об этом ничего не известно", - сказал он. "Мы направили силы - самолеты, которые должны были ее перехватить и при необходимости сбить. И ее пребывание в Польше, и то, как она маневрировала, сделали невозможным выполнение этого маневра, поэтому ей удалось покинуть Польшу", - уточнил Кукула.

https://ukraina.ru/20231229/1052498657.html

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новости, ракета, польша