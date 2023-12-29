Что ждет Россию в 2024 году, какой шанс есть у Польши и почему выборов в США может не быть - Ищенко - 29.12.2023 Украина.ру
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Что ждет Россию в 2024 году, какой шанс есть у Польши и почему выборов в США может не быть - Ищенко
Что ждет Россию в 2024 году, какой шанс есть у Польши и почему выборов в США может не быть - Ищенко - 29.12.2023 Украина.ру
Что ждет Россию в 2024 году, какой шанс есть у Польши и почему выборов в США может не быть - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" дал политические прогнозы на 2024 год, а также рассказал о том, как и при каких... Украина.ру, 29.12.2023
2023-12-29T17:26
2023-12-29T17:26
новости
ростислав ищенко
спецоперация
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" дал политические прогнозы на 2024 год, а также рассказал о том, как и при каких условиях Россия перейдёт к режиму "мирного бодания", об уникальном шансе, который выпал Польше, и о том, как могут пройти выборы в США: 00:36 – Военно-политические перспективы Украины и НАТО в 2024 году; 07:00 – О дальнейшей судьбе Одессы, Днепропетровска, Харькова, Николаева и Киева; 09:28 – Протесты в Сербии и немецкий след; 13:14 – К чему приведут амбиции Польши на лидерство в Европе? 19:15 – Выборы в 2024 году: могут ли они изменить расстановку сил в мир? 27:48 – 2024 год для России: каким он будет?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростислав ищенко, спецоперация, видео
Новости, Ростислав Ищенко, Спецоперация

Что ждет Россию в 2024 году, какой шанс есть у Польши и почему выборов в США может не быть - Ищенко

17:26 29.12.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" дал политические прогнозы на 2024 год, а также рассказал о том, как и при каких условиях Россия перейдёт к режиму "мирного бодания", об уникальном шансе, который выпал Польше, и о том, как могут пройти выборы в США:
00:36 – Военно-политические перспективы Украины и НАТО в 2024 году;
07:00 – О дальнейшей судьбе Одессы, Днепропетровска, Харькова, Николаева и Киева;
09:28 – Протесты в Сербии и немецкий след;
13:14 – К чему приведут амбиции Польши на лидерство в Европе?
19:15 – Выборы в 2024 году: могут ли они изменить расстановку сил в мир?
27:48 – 2024 год для России: каким он будет?
 
НовостиРостислав ИщенкоСпецоперация
 
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