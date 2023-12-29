Почти за два года ВСУ не сбили ни одной из 300 ракет Х-22 – Юрий Игнат - 29.12.2023 Украина.ру
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Почти за два года ВСУ не сбили ни одной из 300 ракет Х-22 – Юрий Игнат
Почти за два года ВСУ не сбили ни одной из 300 ракет Х-22 – Юрий Игнат - 29.12.2023 Украина.ру
Почти за два года ВСУ не сбили ни одной из 300 ракет Х-22 – Юрий Игнат
Для перехвата ракет нужны специальные средства, заявил советник командования воздушных сил ВСУ, сообщает РИА Новости
2023-12-29T15:16
2023-12-29T15:22
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С момента начала СВО против ВСУ было выпущено 300 российских ракет Х-22. Украинские военные не смогли отразить ни одной её атаки, рассказал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Игнат уточнил, что ни одна их российских ракет Х-22 и Х-32 не была сбита украинскими средствами ПВО.
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Новости, Новости Украины, ВСУ, ПВО

Почти за два года ВСУ не сбили ни одной из 300 ракет Х-22 – Юрий Игнат

15:16 29.12.2023 (обновлено: 15:22 29.12.2023)
 
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Для перехвата ракет нужны специальные средства, заявил советник командования воздушных сил ВСУ, сообщает РИА Новости
С момента начала СВО против ВСУ было выпущено 300 российских ракет Х-22. Украинские военные не смогли отразить ни одной её атаки, рассказал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32", – заявил Игнат.

Игнат уточнил, что ни одна их российских ракет Х-22 и Х-32 не была сбита украинскими средствами ПВО.
Юрий Игнат
Вчера, 00:21
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Заголовок открываемого материала
15:16Почти за два года ВСУ не сбили ни одной из 300 ракет Х-22 – Юрий Игнат
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