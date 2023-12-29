https://ukraina.ru/20231229/1052501557.html

Почти за два года ВСУ не сбили ни одной из 300 ракет Х-22 – Юрий Игнат

Почти за два года ВСУ не сбили ни одной из 300 ракет Х-22 – Юрий Игнат - 29.12.2023 Украина.ру

Почти за два года ВСУ не сбили ни одной из 300 ракет Х-22 – Юрий Игнат

Для перехвата ракет нужны специальные средства, заявил советник командования воздушных сил ВСУ, сообщает РИА Новости

2023-12-29T15:16

2023-12-29T15:16

2023-12-29T15:22

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С момента начала СВО против ВСУ было выпущено 300 российских ракет Х-22. Украинские военные не смогли отразить ни одной её атаки, рассказал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Игнат уточнил, что ни одна их российских ракет Х-22 и Х-32 не была сбита украинскими средствами ПВО.

https://ukraina.ru/20231228/1052453471.html

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