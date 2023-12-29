Пограничники Украины поймали в камышах голого мужчину - 29.12.2023 Украина.ру
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Пограничники Украины поймали в камышах голого мужчину
Пограничники Украины поймали в камышах голого мужчину - 29.12.2023 Украина.ру
Пограничники Украины поймали в камышах голого мужчину
Украинец намеревался сбежать в Молдову, но его засек тепловизор
2023-12-29T14:41
2023-12-29T14:41
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Мужчину, пытавшегося преодолеть реку Кучурган вброд и добраться до Молдовы, с помощью беспилотника с тепловизором обнаружили пограничники в Одесской области. "Нарушитель уже успел опрокинуть некоторые вещи на другой берег, но, увидев пограничный наряд, спрятался в камышах. Он был полностью мокрый, без верхней одежды", – сообщает Госпогранслужба Украины."Путешественника" напоили горячим чаем и дали сухую одежду, но админпротоколу избежать не удалось. Дело направлено в суд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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452
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новости, новости украины, пограничники, пограничная служба украины
Новости, Новости Украины, пограничники, Пограничная служба Украины

Пограничники Украины поймали в камышах голого мужчину

14:41 29.12.2023
 
© t.me/DPSUkrПограничники Украины поймали в камышах голого мужчину
Пограничники Украины поймали в камышах голого мужчину
© t.me/DPSUkr
Читать в
Украинец намеревался сбежать в Молдову, но его засек тепловизор
Мужчину, пытавшегося преодолеть реку Кучурган вброд и добраться до Молдовы, с помощью беспилотника с тепловизором обнаружили пограничники в Одесской области.
"Нарушитель уже успел опрокинуть некоторые вещи на другой берег, но, увидев пограничный наряд, спрятался в камышах. Он был полностью мокрый, без верхней одежды", – сообщает Госпогранслужба Украины.
"Путешественника" напоили горячим чаем и дали сухую одежду, но админпротоколу избежать не удалось. Дело направлено в суд
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Вчера, 20:10
Около 6 тыс. украинцев ежесуточно покидают страну – Госпогранслужба Порядка шести тысяч мужчин призывного возраста выезжают из Украины за одни сутки. Только 150-200 из них покидают страну как волонтёры, заявил глава отдела организации пограничного контроля Западного территориального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук, передаёт телеграм-канал "Униан"
 
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