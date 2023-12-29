https://ukraina.ru/20231229/1052501012.html

Пограничники Украины поймали в камышах голого мужчину

Пограничники Украины поймали в камышах голого мужчину - 29.12.2023 Украина.ру

Пограничники Украины поймали в камышах голого мужчину

Украинец намеревался сбежать в Молдову, но его засек тепловизор

2023-12-29T14:41

2023-12-29T14:41

2023-12-29T14:41

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Мужчину, пытавшегося преодолеть реку Кучурган вброд и добраться до Молдовы, с помощью беспилотника с тепловизором обнаружили пограничники в Одесской области. "Нарушитель уже успел опрокинуть некоторые вещи на другой берег, но, увидев пограничный наряд, спрятался в камышах. Он был полностью мокрый, без верхней одежды", – сообщает Госпогранслужба Украины."Путешественника" напоили горячим чаем и дали сухую одежду, но админпротоколу избежать не удалось. Дело направлено в суд

https://ukraina.ru/20231228/1052481259.html

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