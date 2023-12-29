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В Польшу залетел неопознанный объект с Украины
В Польшу залетел неопознанный объект с Украины - 29.12.2023 Украина.ру
В Польшу залетел неопознанный объект с Украины
Летящий объект, движущийся на огромной скорости, заметили жители Люблинского воеводства. Сейчас ведутся поиски летательного аппарата
2023-12-29T13:39
2023-12-29T13:39
2023-12-29T13:39
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польша
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ракета
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Речь идет о районе вокруг Пшеводува — именно здесь год назад взорвалась прилетевшая из-за границы ракета. Очевидцы сообщили, что слышали сильный шум и свист, объект, который их издавал, двигался на запад. Сейчас ведутся поиски летящего объекта.Оперативное командование подтвердило, что объект вошел в воздушное пространство Польши.Неопознанный объект видели многие жители Грубешувского, Томашовского и Замосского уездов. Поиски ракеты продолжаются. Жители Сосновы-Дембовой и Крачева видели, как что-то летело - по их словам, это была ракета, как будто она летела на север."Мы получили информацию о том, что неопознанный объект появился на радаре возле Грубешува, а затем исчез . У нас нет подтверждения того, что он пал в нашем воеводстве", – сообщил PAP люблинский воевода Кшиштоф Коморский.
https://ukraina.ru/20230926/1049697248.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, новости украины, польша, фермер, ракета
В Польшу залетел неопознанный объект с Украины
Летящий объект, движущийся на огромной скорости, заметили жители Люблинского воеводства. Сейчас ведутся поиски летательного аппарата
Речь идет о районе вокруг Пшеводува — именно здесь год назад взорвалась прилетевшая из-за границы ракета. Очевидцы сообщили, что слышали сильный шум и свист, объект, который их издавал, двигался на запад. Сейчас ведутся поиски летящего объекта.
"Как выяснил журналист RMF FM, попадание объекта на территорию Польши было зафиксировано системами соответствующих служб страны. Информации о том, что произошел взрыв, нет. Есть версия, что произошло лишь кратковременное нарушение воздушного пространства и этот неопознанный объект вернулся на Украину", – сообщает rmf24.pl.
Оперативное командование подтвердило, что объект вошел в воздушное пространство Польши.
"В утренние часы неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала его наблюдали радары воздушных судов страны. В установленном порядке оперативный командующий Вооруженными Силами задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства", – говорится в официальном сообщении.
Неопознанный объект видели многие жители Грубешувского, Томашовского и Замосского уездов.
Поиски ракеты продолжаются. Жители Сосновы-Дембовой и Крачева видели, как что-то летело - по их словам, это была ракета, как будто она летела на север.
"Мы получили информацию о том, что неопознанный объект появился на радаре возле Грубешува, а затем исчез . У нас нет подтверждения того, что он пал в нашем воеводстве", – сообщил PAP люблинский воевода Кшиштоф Коморский.