https://ukraina.ru/20231229/1052497378.html

Страх Запада в 2024-м! Какие процессы перезапустит расширение БРИКС - Стариков

Страх Запада в 2024-м! Какие процессы перезапустит расширение БРИКС - Стариков - 29.12.2023 Украина.ру

Страх Запада в 2024-м! Какие процессы перезапустит расширение БРИКС - Стариков

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал ход Украина.ру, 29.12.2023

2023-12-29T13:12

2023-12-29T13:12

2023-12-29T13:12

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал ход обсуждения нового пакета помощи ЕС для Украины, а также рассказал об игре США на Ближнем Востоке и последствиях разрыва экономических связей между ЕС и РФ.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николай стариков, россия, украина, вооружение, сша, ближний восток, брикс, ес, израиль, экономика, выборы, владимир путин, сво, видео