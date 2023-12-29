https://ukraina.ru/20231229/1052497378.html
Страх Запада в 2024-м! Какие процессы перезапустит расширение БРИКС - Стариков
Страх Запада в 2024-м! Какие процессы перезапустит расширение БРИКС - Стариков - 29.12.2023 Украина.ру
Страх Запада в 2024-м! Какие процессы перезапустит расширение БРИКС - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал ход Украина.ру, 29.12.2023
2023-12-29T13:12
2023-12-29T13:12
2023-12-29T13:12
новости
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал ход обсуждения нового пакета помощи ЕС для Украины, а также рассказал об игре США на Ближнем Востоке и последствиях разрыва экономических связей между ЕС и РФ.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай стариков, россия, украина, вооружение, сша, ближний восток, брикс, ес, израиль, экономика, выборы, владимир путин, сво, видео
Новости, Николай Стариков, Россия, Украина, вооружение, США, Ближний Восток, БРИКС, ЕС, Израиль, экономика, выборы, Владимир Путин, СВО
Страх Запада в 2024-м! Какие процессы перезапустит расширение БРИКС - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал ход обсуждения нового пакета помощи ЕС для Украины, а также рассказал об игре США на Ближнем Востоке и последствиях разрыва экономических связей между ЕС и РФ.