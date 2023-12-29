https://ukraina.ru/20231229/1052497054.html

Европессимизм, взрывы на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 декабря

Европессимизм, взрывы на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 декабря - 29.12.2023 Украина.ру

Европессимизм, взрывы на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 декабря

В городах Украины прогремели взрывы. Всё меньше украинцев видят свою страну членом ЕС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-12-29T13:10

2023-12-29T13:10

2023-12-29T13:10

эксклюзив

хроники

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Во многих городах Украины, в том числе столице, прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. В стране объявляли воздушную тревогу."Киев — взрывы. Предварительно, работает ПВО", — сообщало "Суспільне".Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повторных взрывах, заявив также об интенсивной работе системы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях. По его данным, в Подольском районе горит складское помещение.При этом в соцсетях распространилось видео, как сбитый украинской ПВО объект падает на строящийся многоэтажный дом.Также сообщалось о взрывах в пригороде Днепропетровска и Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уже третья волна ударов, есть проблемы с подачей электроэнергии, повреждены склады и предприятия.Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в его городе произошёл пожар на "объекте критической инфраструктуры" после нескольких "прилётов". Детально писать о ситуации Садовый не стал.Взрывы были слышны в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области. Позже появилось видео из Одессы. На видео был запечатлён горящий многоквартирный жилой дом в Молдаванке. Судя по событиям в Киеве, это также могло быть результатом работы украинских сил ПВО."В Одессе был нанесен удар по портовой инфраструктуре, власти также отчитались о попадании по "законсервированному" промышленному объекту. Кроме того, ранее в области был поражен склад боеприпасов в Беляевке, после чего началась детонация боеприпасов. Утром обломки сбитой над жилым районом ракеты упали на многоквартирный дом, есть жертвы среди населения", - описывал эту ситуацию проект "Рыбарь".По информации проекта, были поражены танковый завод имени Малышева в Харькове и ракетный завод "Артём" в Киеве.Ряд комментаторов назвали взрывы на Украине ударом возмездия за систематические обстрелы гражданской инфраструктуры регионов России, а также за недавний удар ВСУ по Феодосии в Крыму.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 69 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 4 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. Выпущено 235 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), Гольмовский, Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе девочки-подростка, в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 18 жилых домостроений в Кировском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм, по Центрально-Городскому району Горловки 18 снарядов калибром 152 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 44 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 19; Алёшки — 4; Подлесное — 3; Казачьи Лагеря — 5; Днепряны — 6; Саги — 7", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.В частности, в Белгородском районе дроном-камикадзе был атакован МАПП "Нехотеевка". Обошлось без последствий.Кроме того, в Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка было выпущено 23 миномётных снаряда. Также украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений не было."В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Осколочные ранения получил мирный житель. Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Мужчина доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате взрыва повреждён частный жилой дом: выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждена хозпостройка. Также окраина села Мокрая Орловка попала под обстрел – зафиксировано 8 прилётов. Обошлось без последствий. По окраине села Сподарюшино выпущено 16 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Под миномётный обстрел попала окраина села Дроновка – установлено 4 прилета. Никто не пострадал. Различные разрушения выявлены в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, кровля, хозпостройки и гараж. Повреждён один легковой автомобиль. Также осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения – в настоящий момент аварийные службы ликвидировали последствия. По посёлку Горьковский выпущено 4 миномётных снаряда, также в поселке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Повреждён инфраструктурный объект связи",- указывалось в сводке.⠀Также в Краснояружском районе на окраине села Вязовое был зафиксирован один прилёт, на окраине поселка Прилесье – 4 прилёта. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один минометный снаряд. Никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом доме. В селе Терезовка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По селу Белянка выпущен один миномётныйснаряд. В селе Середа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.ЕвропессимизмНа Украине наблюдается существенный рост пессимистических настроений относительно будущего страны, свидетельствует проведённый с 29 ноября по 9 декабря Киевским международным институтом социологии (КМИС).Согласно данным исследования, в октябре 2022 года, 88% респондентов заявили, что через 10 лет Украина будет процветающей европейской страной. В этом году количество таких людей уменьшилось до 73%. И за этот же период с 5% до 19% стало больше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей.По данным КМИС, во всех регионах большинство населения считают, что в будущем Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. Относительно меньше таковых на востоке страны, где у 67% оптимистичны взгляды, а пессимистические разделяют 25%. В других макрорегионах 73-76% оптимистично смотрят на будущее страны, пессимистично – 16-19%.При этом меньше всего пессимистов среди респондентов в возрасте 60-69 лет - 10%, а больше всего – среди молодежи младше 30 лет - 26%. Оптимистов в возрастных группах 80% и 68% соответственно.В то же время, ряд наблюдателей отмечает, что в условиях жесточайшей цензуры и преследования за взгляды, отличные от тех, которые продвигает государственная пропаганда, многие украинцы не всегда откровенно отвечают на вопросы социологов.

https://ukraina.ru/20231229/1052491352.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники