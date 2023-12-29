https://ukraina.ru/20231229/1052496661.html

Убунту по-российски. Чувства коллективизма и сопричастности возвращаются

Убунту по-российски. Чувства коллективизма и сопричастности возвращаются - 29.12.2023 Украина.ру

Убунту по-российски. Чувства коллективизма и сопричастности возвращаются

В Южной Африке (ЮАР) уже давно культивируется и практикуется очень гуманистическое направление этики и философии под названием убунту. Она почти официально является одним из основополагающих принципов новой ЮАР

2023-12-29T13:58

2023-12-29T13:58

2023-12-29T14:59

эксклюзив

юар

мир

"слово пацана" (сериал)

россия

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Термин уже давно употребляют самые разные любители оригинального среди политиков многих стран мира: от Нельсона Манделы до Барака Обамы, которые возглавляли в свое время такие разные страны.На языке зулусов, народностей коса и прочих убунту означает "я есть, потому что мы есть", "я есть, потому что вы есть", "гуманность по отношению к другим", "вера во всеобщую связь обмена, которая соединяет все человечество". Верность, лояльность в отношениях между людьми, человечность по отношению к другим – вот смысл убунту, которая прививается малым африканским деткам, локтями чувствующих друг друга, а своими пятками образующих тесный круг. Он и рождает чувство общности, всеобщей неразрывности, братства и сопричастности, которые, как кажется, разорвать практически невозможно.Другой возможный более широкий вариант перевода убунту — вера во вселенские узы общности, связывающие все человечество. И этим убунту покоряет на планете многих, прорываясь через границы. И политические, и географические и межчеловеческого отчуждения, так модного во время господства индивидуализма и банального эгоизма потребительства себе во благо.И именно убунту заставляет вспомнить и феномен недавно так нашумевшего российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который, как оказалось, заключается еще и в том, что он многих напугал. Не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, даже на Украине.Напугал тем, что современная молодежь, насмотревшись на взаимоотношения между пацанами и чушпанами, перенесет киношные реалии в повседневную жизнь. И что начнутся нешуточные разборки уличных банд, как это и было во времена "казанского феномена" 70-80-ых годов прошлого века, конец которому положила перестройка и криминальное перелицевание уличных потасовок в полноценные организованные преступные группировки (ОПГ), которые уже не романтизировали уличные отношения по-своему, а подчинили все добыванию бабла. Любыми способами.Кроме того, были опасения, что пацанско-чушпанские войны в новых условиях станут подтверждением того дефицита банальной и элементарной справедливости, проявлением которого и являются все эти попытки стихийно установить недостающую справедливость по своим, по уличным законам. Так было под конец существования СССР, так подчас бывает и сейчас, когда общество оказывается во времена то первоначального накопления капитала, то излишней забюрократизированности жизни общества, меняющего политические свободы на социальные блага, которых всем в равной степени явно не хватает.Всевозможные эксперты и специалисты уже даже начали объяснять феномен и от серии к серии возрастающую популярность "Слова пацана" то искусственно раздутым не без прицела на рекламу скандалом вокруг кино, то желанием не только молодежи, но и "стариков" разных возрастов спустить пар недовольства и избавиться от излишнего негативизма этой жизни. А еще - продолжающейся инфантильностью постсоветских обществ, в которых люди зачастую не могут существовать индивидуально и брать на себя самостоятельную ответственность. Но были и оценки с признаниями высокого качества сериала, в который были приглашены талантливые и умелые молодые и опытные актеры, написана новая и хорошо подобрана старая музыка.Но, повторюсь, особо критиков сериала пугало то, что он мог точно попасть в настроения российского общества, которое таким способом хотело найти справедливость, социальные лифты, прочие возможности для самореализации. Многих просто плющила вернувшаяся популярность песни "Седая ночь" в исполнении недавно умершего Юрия Шатунова, кумира многих как "пацанов", так и "чушпанов" былых лет.Возмущению не было предела: какая седая ночь беспросветности и безнадеги, когда мощные корабли бороздят просторы бескрайнего космоса, а российские войска побеждают на фронтах спецвоенной операции (СВО), освобождая страну и от внешних (украинских неонацистов-милитаристов и их западных недругов-спонсоров), и от внутренних врагов (всевозможных "спящих" и бодрствующих иноагентов)?!И вот вам результат – пока получается всё с точностью до наоборот. TikTok запестрел изображениями современных дискотек, на которых современные же "пацаны" и "чушпаны" не дерутся и не выясняют отношения с помощью кастетов, а просто танцуют под "Седую ночь". Став в привычный круг, как было показано в сериале. Как это и без него было на многих молодежных, как сейчас принято говорить, тусовках.Танцуют, веселятся и… чувствуют свое невольное единение под музыку, не обращая внимания на ее, в общем-то, полудепрессивное содержание и словесное наполнение."Всего восемь серий понадобилось, чтобы молодые вспомнили забытые чувства коллективизма и сопричастности, но без агрессии и ложно понятного братства на крови на асфальте", - вот квинтэссенция подписей под таким видео.Чувство коллективизма, сопричастности, единения с другими людьми, тягу к солидарности ради каких-то, возможно, еще не осознанных общих целей -- вот что продемонстрировала российская и прочая постсоветская молодежь, просмотрев "Слово пацана". И отринула агрессию как средство выяснения отношений и решения собственных проблем.Убунту по-российски, как ни крути. И никакой Африки вокруг. Или крови на асфальте как символа разухабистой доблести, замешанной на жестокости. Потому что это и есть те традиционные ценности, позволяющие человечеству выжить.Любовь, здравый смысл, желание жить и выжить, помогая делать это и другим, – вот основа будущего, которое молодежь, не исключено, чувствует интуитивно. Вопреки всем прежним наслоениям, теориям и идеологическим постулатам, к которым приучил и до сих пор учит их мир взрослых, занятых политикой, приобретательством, жизненным успехом любой ценой, в том числе и за счет других.А молодые просто хотят жить. И пока есть такая возможность, беззаботно танцевать, совсем по-своему понимая смысл припева "Седой ночи":…И снова седая ночь,И только ей доверяю я.Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны.Но даже и ты помочьНе можешь, и темнота твояМне одному совсем, совсем ни к чему…"…И темнота твоя мне одному совсем ни к чему" -- вот что хотят сказать молодые миру, в который они сегодня вступают и который так лихорадит оттого, что взрослые не совсем понимают, куда они пришли, что с ними происходит и как им жить дальше.А молодые, кажется, все чувствуют. Это как живой зеленый росток, который пробивает себе дорогу к жизни через толстый-толстый слой асфальта или бетона. Мы умиляемся, когда видим что-то похожее. Но не очень задумываемся над смыслом увиденного. А надо бы…И, может быть, именно поэтому так называемый Глобальный Юг сегодня тянется к России, потому что видит: она не зря борется за традиционные ценности, в них -- жизнь и будущее. Для всех. Во всяком случае, именно этого хотелось бы.…А архиепископ Кейптаунский, первый чернокожий епископ в ЮАР, активный борец с апартеидом, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года и два года назад почивший в Бозе Десмонд Туту еще в 1999 году сказал о философии гуманной жизни: "Человек с убунту открыт и доступен для других, принимает других людей, не видит для себя опасности в том, что другие талантливы и добры, поскольку он твердо уверен в себе, понимая, что является частью большего целого. И наоборот -- человек с убунту угнетен, когда других оскорбляют или унижают, пытают или угнетают".С наступающим вас! Убунту доступен всем!

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, юар, мир, "слово пацана" (сериал), россия