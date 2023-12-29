https://ukraina.ru/20231229/1052496379.html
Правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов
Правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов - 29.12.2023 Украина.ру
Правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов
Программа рассчитана до 2030 года
2023-12-29T13:11
2023-12-29T13:11
2023-12-29T13:23
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экономика
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Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни – таковы основные цели государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области". Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться на реализацию восьми направлений, среди которых:️Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах.
https://ukraina.ru/20231228/1052464516.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости россии, новые регионы, государственная программа, развитие, социальная политика, экономика
Новости, новости России, Новые регионы, государственная программа, развитие, социальная политика, экономика
Правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов
13:11 29.12.2023 (обновлено: 13:23 29.12.2023)
Программа рассчитана до 2030 года
Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни – таковы основные цели государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области".
Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться на реализацию восьми направлений, среди которых:
—создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства,
—завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены,
—️формирование современной городской среды,
—строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения,
—восстановление электрических сетей,
—восстановление морской инфраструктуры,
—ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.
️Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах.