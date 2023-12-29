Правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов - 29.12.2023 Украина.ру
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Правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов
Правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов - 29.12.2023 Украина.ру
Правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов
Программа рассчитана до 2030 года
2023-12-29T13:11
2023-12-29T13:23
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Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни – таковы основные цели государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области". Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться на реализацию восьми направлений, среди которых:️Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах.
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новости, новости россии, новые регионы, государственная программа, развитие, социальная политика, экономика
Новости, новости России, Новые регионы, государственная программа, развитие, социальная политика, экономика

Правительство утвердило программу восстановления и соцэкономразвития новых регионов

13:11 29.12.2023 (обновлено: 13:23 29.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкВосстановление разрушенных в ходе боевых действий домов в Мариуполе
Восстановление разрушенных в ходе боевых действий домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Александр Сухов
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Программа рассчитана до 2030 года
Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни – таковы основные цели государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области".
Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться на реализацию восьми направлений, среди которых:
  • создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства,
  • завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены,
  • ️формирование современной городской среды,
  • строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения,
  • восстановление электрических сетей,
  • восстановление морской инфраструктуры,
  • ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.
️Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Вчера, 12:07
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