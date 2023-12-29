https://ukraina.ru/20231229/1052494388.html
Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили российские военные по Украине
Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили российские военные по Украине - 29.12.2023 Украина.ру
Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили российские военные по Украине
29 декабря утром российские военные выпустили порядка 110 ракет по территории Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
2023-12-29T12:48
2023-12-29T12:48
2023-12-29T12:48
взрыв
новости
валерий залужный
украина
ракеты
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"Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено", - посетовал президент Украины.Ночью и утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Звучали взрывы в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой и Тернопольской областях.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в своем телеграм-канале, что попадания ракет были зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах". При этом главком не сообщил подробностей.
https://ukraina.ru/20231229/1052490569.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
взрыв, новости, валерий залужный, украина, ракеты
Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили российские военные по Украине
29 декабря утром российские военные выпустили порядка 110 ракет по территории Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
"Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено", - посетовал президент Украины.
Ночью и утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Звучали взрывы в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой и Тернопольской областях.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в своем телеграм-канале, что попадания ракет были зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах". При этом главком не сообщил подробностей.