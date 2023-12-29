Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили российские военные по Украине - 29.12.2023 Украина.ру
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Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили российские военные по Украине
Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили российские военные по Украине - 29.12.2023 Украина.ру
Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили российские военные по Украине
29 декабря утром российские военные выпустили порядка 110 ракет по территории Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
2023-12-29T12:48
2023-12-29T12:48
взрыв
новости
валерий залужный
украина
ракеты
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"Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено", - посетовал президент Украины.Ночью и утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Звучали взрывы в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой и Тернопольской областях.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в своем телеграм-канале, что попадания ракет были зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах". При этом главком не сообщил подробностей.
https://ukraina.ru/20231229/1052490569.html
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взрыв, новости, валерий залужный, украина, ракеты
взрыв, Новости, Валерий Залужный, Украина, ракеты

Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили российские военные по Украине

12:48 29.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
29 декабря утром российские военные выпустили порядка 110 ракет по территории Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
"Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено", - посетовал президент Украины.
Ночью и утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Звучали взрывы в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой и Тернопольской областях.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в своем телеграм-канале, что попадания ракет были зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах". При этом главком не сообщил подробностей.
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