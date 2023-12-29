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Восемь регионов Украины частично остались без электричества и газа после утренних ударов

Восемь регионов Украины частично остались без электричества и газа после утренних ударов - 29.12.2023 Украина.ру

Восемь регионов Украины частично остались без электричества и газа после утренних ударов

Дома почти 200 тыс. жителей Украины оказались обесточены, сообщает Минэнерго страны

2023-12-29T12:19

2023-12-29T12:19

2023-12-29T12:19

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В результате массированной атаки со стороны российских войск зафиксированы массовые отключения света в ряде регионов.В Киевской области в результате падения обломков повреждены воздушные линии в двух территориальных общинах, обесточены 843 абонента. Кроме этого, неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.В Днепропетровской области обстрелом повреждена воздушная линия, количество оставшихся без электричества домов уточняется. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все восстановлены.В Одесской области в результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии, нанесенный ущерб уточняется.В Харьковской области из-за ночных и утренних обстрелов повреждены сети в пяти общинах области. За сутки восстановлено электроснабжение 21 абонента, одновременно обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.В подконтрольной Киеву части ДНР из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключены 43 населенных пункта (5,9 тысячи потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта – около 126 тысяч точек учета.В Запорожской области в результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта – 5,6 тысяч абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).В Херсонской области в областном центре подключено 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысяч клиентов. В области восстановлено электроснабжение одного населенный пункт (1,1 тысяч абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).В Черниговской области обесточены 16 населенных пунктов – почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах."Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится", – добавляет при этом Минэнерго страны.

https://ukraina.ru/20231229/1052493148.html

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новости, новости украины, обстрелы, киев, украина, сво