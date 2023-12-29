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В Хмельницкой области прогремели взрывы, на всём западе Украины воздушная тревога

В Хмельницкой области прогремели взрывы, на всём западе Украины воздушная тревога - 29.12.2023 Украина.ру

В Хмельницкой области прогремели взрывы, на всём западе Украины воздушная тревога

В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в шести областях на западе Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:15 мск 29 декабря

2023-12-29T04:22

2023-12-29T04:22

2023-12-29T04:22

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Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.Местные телеграм-каналы сообщают об атаках на военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.Ранее воздушная тревога объявлялась также в Харьковской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Украинские телеграм-каналы сообщали о массовых пролётах БПЛА "Герань", а также о мощных взрывах в Одесской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231229/1052459015.html

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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, бпла, сво