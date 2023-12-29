https://ukraina.ru/20231229/1052486362.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы, на всём западе Украины воздушная тревога
В Хмельницкой области прогремели взрывы, на всём западе Украины воздушная тревога - 29.12.2023 Украина.ру
В Хмельницкой области прогремели взрывы, на всём западе Украины воздушная тревога
В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в шести областях на западе Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:15 мск 29 декабря
2023-12-29T04:22
2023-12-29T04:22
2023-12-29T04:22
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украина
взрыв
воздушная тревога
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Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.Местные телеграм-каналы сообщают об атаках на военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.Ранее воздушная тревога объявлялась также в Харьковской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Украинские телеграм-каналы сообщали о массовых пролётах БПЛА "Герань", а также о мощных взрывах в Одесской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231229/1052459015.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрыв, воздушная тревога, бпла, сво
В Хмельницкой области прогремели взрывы, на всём западе Украины воздушная тревога
В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в шести областях на западе Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:15 мск 29 декабря
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Местные телеграм-каналы сообщают об атаках на военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.
Ранее воздушная тревога объявлялась также в Харьковской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Украинские телеграм-каналы сообщали о массовых пролётах БПЛА "Герань", а также о мощных взрывах в Одесской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.