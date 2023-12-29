Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине - 29.12.2023 Украина.ру
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Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине
Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине - 29.12.2023 Украина.ру
Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине
Россия категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолётов Украине, заявил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов
2023-12-29T02:58
2023-12-29T02:58
новости
россия
аргентина
посольство рф
вертолеты
украина
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О намерении новой администрации Аргентины пожертвовать Украине два российских вертолёта Ми-171E, использовавшиеся страной для антарктических проектов, ранее со ссылкой на ВВС латиноамериканской страны сообщил портал Noticias Urbanas.⁠"Аргентинская сторона официально это не комментирует. Ранее наши вертолёты активно задействовались аргентинцами в их антарктических операциях. Высоко оценивались за их качество и надёжность. Сейчас винтокрылые машины находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта", - рассказал Феоктистов."Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", - добавил посол.В публикации портала Noticias Urbanas говорилось, что передача вертолётов предлагается "как жест поддержки со стороны Аргентины Украине в разгар российского вторжения, которое породило геополитические конфликты". Издание отмечало, что этот жест вызвал удивление в аргентинских ВВС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, аргентина, посольство рф, вертолеты, украина
Новости, Россия, Аргентина, посольство РФ, вертолеты, Украина

Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине

02:58 29.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтоп
Стоп - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Россия категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолётов Украине, заявил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов
О намерении новой администрации Аргентины пожертвовать Украине два российских вертолёта Ми-171E, использовавшиеся страной для антарктических проектов, ранее со ссылкой на ВВС латиноамериканской страны сообщил портал Noticias Urbanas.
⁠"Аргентинская сторона официально это не комментирует. Ранее наши вертолёты активно задействовались аргентинцами в их антарктических операциях. Высоко оценивались за их качество и надёжность. Сейчас винтокрылые машины находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта", - рассказал Феоктистов.
"Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", - добавил посол.
В публикации портала Noticias Urbanas говорилось, что передача вертолётов предлагается "как жест поддержки со стороны Аргентины Украине в разгар российского вторжения, которое породило геополитические конфликты". Издание отмечало, что этот жест вызвал удивление в аргентинских ВВС.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Заголовок открываемого материала
02:58Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине
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