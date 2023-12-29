https://ukraina.ru/20231229/1052485788.html

Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине

Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине - 29.12.2023 Украина.ру

Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине

Россия категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолётов Украине, заявил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов

2023-12-29T02:58

2023-12-29T02:58

2023-12-29T02:58

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О намерении новой администрации Аргентины пожертвовать Украине два российских вертолёта Ми-171E, использовавшиеся страной для антарктических проектов, ранее со ссылкой на ВВС латиноамериканской страны сообщил портал Noticias Urbanas.⁠"Аргентинская сторона официально это не комментирует. Ранее наши вертолёты активно задействовались аргентинцами в их антарктических операциях. Высоко оценивались за их качество и надёжность. Сейчас винтокрылые машины находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта", - рассказал Феоктистов."Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", - добавил посол.В публикации портала Noticias Urbanas говорилось, что передача вертолётов предлагается "как жест поддержки со стороны Аргентины Украине в разгар российского вторжения, которое породило геополитические конфликты". Издание отмечало, что этот жест вызвал удивление в аргентинских ВВС.

https://ukraina.ru/20231228/1052467781.html

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новости, россия, аргентина, посольство рф, вертолеты, украина