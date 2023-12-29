https://ukraina.ru/20231229/1052484464.html

Предновогоднее. Кошка СВОшка и война компьютерных технологий

Предновогоднее. Кошка СВОшка и война компьютерных технологий - 29.12.2023 Украина.ру

Предновогоднее. Кошка СВОшка и война компьютерных технологий

…Худая, рыжая с хитрыми, не поймешь, с зелеными или черными глазами, (они у нее все время меняются в зависимости от настроения) она ходит по комнатам настоящей хозяйкой.

2023-12-29T05:17

2023-12-29T05:17

2023-12-29T05:17

эксклюзив

спецоперация

сво

вс рф

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Нюхает елку, неодобрительно смотрит на меня, нового человека в этом некогда заброшенном доме, а теперь обихоженном русскими солдатами. Чувствует себя не просто членом солдатского сообщества, а царицей этого боевого братства.А ведь мы с ней знакомы - вспоминаю худенького дикого котенка, когда я был здесь в прошлый раз пару месяцев назад. Тогда ее только выловили где-то в грязном подвале, отмыли и надели ошейник от блох. Тогда она не шла на руки, пряталась где-нибудь под диваном и жалобно оттуда подавала голос, когда ее звали поесть. Боялась и людей и непривычного ей после подвала света электрических ламп.Теперь нет ошейника, как, видимо, и блох. Теперь она не боится идти в руки. Но, гордая, ни к кому не жмется. Более того, теперь она грациозно ходит по столам между "клавами" (компьютерными клавиатурами) и самим компами. Ни одной кнопки не заденет. Она уже опытная, знает, наверное, что здесь идет скрытая, но важная для фронта работа – создаются айтишниками-добровольцами специальные программы для обеспечения связи и управления огнем.Итак, мы в некогда заброшенном доме, за несколько десятков километров от линии боестолкновений. Грохота орудий здесь уже не слышно, война откатилась дальше, но дома на улицах кое-где стоят побитые, некоторые без крыш и окон. Но уже работает магазин, а российские дорожники пока не началась зима, успели проложить через поселок широкую в четыре полосы дорогу.Еще два месяца назад, в прошлый приезд, в этом бывшем украинском, а теперь российском поселке Луганской области в большинство, даже не побитых войной домах ,было пусто и тихо. А теперь во многих - свет, кто-то из жителей вернулся, а в некоторых наиболее важных объектах 200-ой бригады окна затянуты камуфляжем, через который свет не пробивается.Вот в одном из них по-своему и воюют айтишники, пришедшие на войн и нашедшие здесь работу по своему гражданскому профилю.Нет, все они в камуфляже, на диване аккуратно сложены "броники" и даже в углу стоит настоящее боевое оружие с навинченным глушителем и хитроумным, мне гражданскому непонятным оптическим прицелом.За завтраком обращаю внимание на лежащую на столе конструкцию из твердой липучки с каким-то приделанным к ней ящичком в середине. Очень похожую на гигантского паука. Интересуюсь, что это?- Самодельный сброс, - объясняют мне. На мой недоуменный взгляд, улыбнувшись, поясняют, что этого паука приделывают снизу беспилотника, в липучие лапки которого закладывают взрывное устройство. "Вот здесь, под брюшком у него камера". Показывают камеру, которую я сразу и не заметил. И когда такая хитроумная штуковина оказывается над объектом, лапки разживаются и взрывное устройство падает, поражая вражеский объект. Это они сами придумали и сами смастерили. А теперь эти устройства пошли в работу в секретных мастерских бригады.Все это мы обсуждаем и рассматриваем, уплетая обычные магазинные сибирские пельмени. Потом горячий чай, кофе и войсковые айтишники переходят в соседнюю комнату, уставленную современными мощными компьютерами. И там уже колдуют практически весь день. Их пальцы, словно бабочки в летний день летают над клавиатурой, кажется едва задевая нужные клавиши и кнопки.Впрочем, находят время и для спорта. В углу компьютерной комнаты ("офиса") замечаю тренажер со штангой. Все трое айтишника разрушают привычный образ компьютерного "ботана", который худенькими тонкими ручками стучит по клавиатуре. А эти, наоборот, – мощные, накаченные бойцы в солдатских натянутых на мускулатуру футболках, из-под которых выглядывают яркие разноцветные тату.И вот в этом компьютерно-мускулистом жилье появилась рыжая особь женского пола, всеобщая любимица и теперь уже точно хозяйка дома Кошка СВОшка, это у нее кличка такая – "Кошка СВОшка". При том произносится это в три слова: "Кошка-СВ-ошка".Впрочем, замечаю, на данный ей позывной она не откликается, гордая. Поочередно сидит у всех на руках, независимая и рыжая хозяйка дома.Ночью она уселась в метре от меня и внимательно следила за тем, чтобы я чего-нибудь не стащил из подведомственного ей имущества.Вообще, интересная примета - практически везде, где находятся российские солдаты обязательно присутствуют представители именно кошачьего племени - в домах, подвалах, даже в блиндажах. Думаю, во многом это связано с тягой к домашнему мирному уюту. Собак тут тоже хватает, но они в основном обитают на улицах. А вот в помещениях, переоборудованных под небольшие по размерам и иногда очень тесные казармы обитают эти хитроумные создания, которые позволяют себя гладить, кормить и даже укладывать на жесткие солдатские колени, но при этом все равно остаются независимыми и гордыми хозяевами солдатского жилья.Известное изречение "война войной, а обед по расписанию" в зоне спецоперации имеет своеобразный смысл. Дело не только в обеде, хотя и в нем тоже, конечно. Готовят айтишники себе сами. Но дело не только в еде. Приближается Новый год. Вот солдаты и расстарались – развесили в гостиной новогодние гирлянды, поставили елку, украсили ее игрушками, приобретенными в соседней лавке, и теперь во всю готовятся к празднику.Прежде всего – генеральная уборка – вычистили до блеска холодильник, помыли полы, прибрались в этом все равно остающемся сумбурным мужском хозяйстве, где каски, медикаменты и банки с томатной пастой соседствуют с кабелями, компьютерными мышками и блоками сигарет.При том, уборка такая требует дополнительных хлопот. Водопровод в поселке не работает, приходится воду таскать с улицы. Ее заливают ежедневно в большой синий пластиковый бак, а потом прозрачным шлангом "раздают" по принадлежности – на кухню, в ванную, в туалет, для мытья полов.Кстати, в доме в обуви ходить нельзя. Мне как нежданному гостю выдали специальные пластиковые шлепанцы. Везде должно быть чисто и нарядно.Взрослые тридцатилетние мужики хотят встретить Новый год празднично, как принято там, в мирной жизни у них дома - с елкой, гирляндами, новогодним настроением.Словом, так, чтобы о войне в этот день им напоминала только кличка, позывной рыжей хозяйки – "Кошка СВОшка".

https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html

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эксклюзив, спецоперация, сво, вс рф