https://ukraina.ru/20231229/1052484324.html

Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post

Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post - 29.12.2023 Украина.ру

Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post

Украина приняла "финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США, объёмом 250 миллионов долларов, "с прохладной благодарностью". Об этом говорится в новой статье издание The Washington Post

2023-12-29T01:39

2023-12-29T01:39

2023-12-29T01:39

новости

украина

военная помощь

финансирование

сша

киев

сво

спецоперация

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg

"Скромный" пакет помощи пойдёт лишь на то, чтобы "продержаться ещё некоторое время", пожаловался председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, 250 миллионов долларов не помогут "изменить ситуацию на поле боя" в пользу Вооружённых сил Украины. Он также выразил надежду на то, что эти трудности окажутся временными и "очень скоро" будут преодолены. Журналисты издания подчёркивают, что киевские чиновники уже предупредили главного спонсора в лице США, что без притока новых средств уже в январе могут начаться проблемы с выплатой части зарплат и социальных пособий. Финансовая помощь со стороны одних лишь Соединённых Штатов составляет примерно треть бюджета Украины. Ранее сообщалось, что Украине может не хватить денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год.

https://ukraina.ru/20231228/1052480706.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, финансирование, сша, киев, сво, спецоперация, всу