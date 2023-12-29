Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post - 29.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231229/1052484324.html
Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post
Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post - 29.12.2023 Украина.ру
Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post
Украина приняла "финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США, объёмом 250 миллионов долларов, "с прохладной благодарностью". Об этом говорится в новой статье издание  The Washington Post
2023-12-29T01:39
2023-12-29T01:39
новости
украина
военная помощь
финансирование
сша
киев
сво
спецоперация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg
"Скромный" пакет помощи пойдёт лишь на то, чтобы "продержаться ещё некоторое время", пожаловался председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, 250 миллионов долларов не помогут "изменить ситуацию на поле боя" в пользу Вооружённых сил Украины. Он также выразил надежду на то, что эти трудности окажутся временными и "очень скоро" будут преодолены. Журналисты издания подчёркивают, что киевские чиновники уже предупредили главного спонсора в лице США, что без притока новых средств уже в январе могут начаться проблемы с выплатой части зарплат и социальных пособий. Финансовая помощь со стороны одних лишь Соединённых Штатов составляет примерно треть бюджета Украины. Ранее сообщалось, что Украине может не хватить денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год.
https://ukraina.ru/20231228/1052480706.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_0e3a0d6045a1fc7fce3ec7f6fdccd560.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, военная помощь, финансирование, сша, киев, сво, спецоперация, всу
Новости, Украина, военная помощь, финансирование, США, Киев, СВО, Спецоперация, ВСУ

Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post

01:39 29.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Украина приняла "финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США, объёмом 250 миллионов долларов, "с прохладной благодарностью". Об этом говорится в новой статье издание  The Washington Post
"Скромный" пакет помощи пойдёт лишь на то, чтобы "продержаться ещё некоторое время", пожаловался председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, 250 миллионов долларов не помогут "изменить ситуацию на поле боя" в пользу Вооружённых сил Украины.
"Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы", - признал Чернев.
Он также выразил надежду на то, что эти трудности окажутся временными и "очень скоро" будут преодолены.
Журналисты издания подчёркивают, что киевские чиновники уже предупредили главного спонсора в лице США, что без притока новых средств уже в январе могут начаться проблемы с выплатой части зарплат и социальных пособий. Финансовая помощь со стороны одних лишь Соединённых Штатов составляет примерно треть бюджета Украины.
Ранее сообщалось, что Украине может не хватить денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год.
Вчера, 19:28
В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня"Финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США Украине объёмом 250 миллионов долларов, обеспечит боевиков киевского режима не более чем на три дня. Такое мнение выразил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости
 
НовостиУкраинавоенная помощьфинансированиеСШАКиевСВОСпецоперацияВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:58Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине
02:35Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
02:20Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:03ВСУ начнут оставлять города без помощи Запада, пригрозили в Раде
01:39Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post
01:18В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии
00:56В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким"
00:26Российские "Герани" долетели до Одесской области
00:10Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда
23:47Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви
23:26Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
23:12У Киева нет денег на мобилизацию – Железняк
22:51Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро
22:36На Украине намерены национализировать два российских самолёта
22:11В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией
21:48Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год
21:24ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
21:14Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек
20:52Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада
20:30Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер
Лента новостейМолния