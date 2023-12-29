Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина приняла "финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США, объёмом 250 миллионов долларов, "с прохладной благодарностью". Об этом говорится в новой статье издание The Washington Post
"Скромный" пакет помощи пойдёт лишь на то, чтобы "продержаться ещё некоторое время", пожаловался председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, 250 миллионов долларов не помогут "изменить ситуацию на поле боя" в пользу Вооружённых сил Украины.
"Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы", - признал Чернев.
Он также выразил надежду на то, что эти трудности окажутся временными и "очень скоро" будут преодолены.
Журналисты издания подчёркивают, что киевские чиновники уже предупредили главного спонсора в лице США, что без притока новых средств уже в январе могут начаться проблемы с выплатой части зарплат и социальных пособий. Финансовая помощь со стороны одних лишь Соединённых Штатов составляет примерно треть бюджета Украины.
Ранее сообщалось, что Украине может не хватить денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год.
Вчера, 19:28В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня"Финальный" в 2023 году пакет военной помощи от США Украине объёмом 250 миллионов долларов, обеспечит боевиков киевского режима не более чем на три дня. Такое мнение выразил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости