Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год - 28.12.2023 Украина.ру
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Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год
Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год - 28.12.2023 Украина.ру
Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на письмо премьера, направленное в декабре в адрес Межведомственной донорской координационной платформы
2023-12-28T21:48
2023-12-28T21:49
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денис шмыгаль
финансирование
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финансовая помощь
запад
сво
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Украинский премьер просит снабдить Украину дополнительными средства в начале следующего года, финансирование, по его словам, направят на "неотложные бюджетные нужды" страны: "поддержание работы правительства, выплату зарплат учителям, госслужащим, а также выплату пенсий", уточнил Шмыгаль. По его словам, доноры обязаны провести внеочередную встречу в январе перед запланированной в марте, так как на Украине "не могут ждать". Ранее сообщалось, что Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада.
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новости, украина, денис шмыгаль, финансирование, социальные расходы, социальные выплаты, финансовая помощь, запад, сво
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, финансирование, социальные расходы, социальные выплаты, финансовая помощь, Запад, СВО

Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год

21:48 28.12.2023 (обновлено: 21:49 28.12.2023)
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на письмо премьера, направленное в декабре в адрес Межведомственной донорской координационной платформы
"Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное оперативное внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", – приводит издание фрагмент письма Шмыгаля.
Украинский премьер просит снабдить Украину дополнительными средства в начале следующего года, финансирование, по его словам, направят на "неотложные бюджетные нужды" страны: "поддержание работы правительства, выплату зарплат учителям, госслужащим, а также выплату пенсий", уточнил Шмыгаль.
По его словам, доноры обязаны провести внеочередную встречу в январе перед запланированной в марте, так как на Украине "не могут ждать".
"Неизвестно, как адресаты отреагировали на письмо и согласились ли они на встречу", – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада.
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НовостиУкраинаДенис Шмыгальфинансированиесоциальные расходысоциальные выплатыфинансовая помощьЗападСВО
 
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Заголовок открываемого материала
22:11В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией
21:48Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год
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