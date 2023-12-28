https://ukraina.ru/20231228/1052482111.html

Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год

Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год - 28.12.2023 Украина.ру

Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на письмо премьера, направленное в декабре в адрес Межведомственной донорской координационной платформы

2023-12-28T21:48

2023-12-28T21:48

2023-12-28T21:49

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Украинский премьер просит снабдить Украину дополнительными средства в начале следующего года, финансирование, по его словам, направят на "неотложные бюджетные нужды" страны: "поддержание работы правительства, выплату зарплат учителям, госслужащим, а также выплату пенсий", уточнил Шмыгаль. По его словам, доноры обязаны провести внеочередную встречу в январе перед запланированной в марте, так как на Украине "не могут ждать". Ранее сообщалось, что Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада.

https://ukraina.ru/20231227/1052448537.html

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новости, украина, денис шмыгаль, финансирование, социальные расходы, социальные выплаты, финансовая помощь, запад, сво