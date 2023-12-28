Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год
21:48 28.12.2023 (обновлено: 21:49 28.12.2023)
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на письмо премьера, направленное в декабре в адрес Межведомственной донорской координационной платформы
"Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное оперативное внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", – приводит издание фрагмент письма Шмыгаля.
Украинский премьер просит снабдить Украину дополнительными средства в начале следующего года, финансирование, по его словам, направят на "неотложные бюджетные нужды" страны: "поддержание работы правительства, выплату зарплат учителям, госслужащим, а также выплату пенсий", уточнил Шмыгаль.
По его словам, доноры обязаны провести внеочередную встречу в январе перед запланированной в марте, так как на Украине "не могут ждать".
"Неизвестно, как адресаты отреагировали на письмо и согласились ли они на встречу", – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада.
Вчера, 18:20ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникамБез денег могут остаться десятки миллионов граждан Украины, если средства от западных партнеров перестанут поступать. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко