https://ukraina.ru/20231228/1052481657.html
Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада
Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада - 28.12.2023 Украина.ру
Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада
Правительство Украины может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада. Об этом 28 декабря сообщила министр социальной политики Украины Оксаны Жолнович во время национального телемарафона
2023-12-28T20:52
2023-12-28T20:52
2023-12-28T20:52
новости
украина
пенсии
социальные расходы
социальные выплаты
киевский режим
запад
военная помощь
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По её словам, большая часть бюджета Пенсионного фонда формируется за счет внутренних пенсионных поступлений, которые обеспечиваются украинскими налогоплательщиками. Между тем, Жолнович напомнила, что социальные выплаты, в том числе внутренне перемещенным лицам, финансируются за счёт помощи Запада. Ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила изданию Financial Times, что Украине придётся отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале 2024 года. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что без дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий в зоне Спецоперации.
https://ukraina.ru/20231228/1052464516.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, пенсии, социальные расходы, социальные выплаты, киевский режим, запад, военная помощь
Новости, Украина, пенсии, социальные расходы, социальные выплаты, киевский режим, Запад, военная помощь
Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада
Правительство Украины может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада. Об этом 28 декабря сообщила министр социальной политики Украины Оксаны Жолнович во время национального телемарафона