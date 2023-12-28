https://ukraina.ru/20231228/1052481657.html

Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада

Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада - 28.12.2023 Украина.ру

Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада

Правительство Украины может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада. Об этом 28 декабря сообщила министр социальной политики Украины Оксаны Жолнович во время национального телемарафона

2023-12-28T20:52

2023-12-28T20:52

2023-12-28T20:52

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социальные выплаты

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военная помощь

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По её словам, большая часть бюджета Пенсионного фонда формируется за счет внутренних пенсионных поступлений, которые обеспечиваются украинскими налогоплательщиками. Между тем, Жолнович напомнила, что социальные выплаты, в том числе внутренне перемещенным лицам, финансируются за счёт помощи Запада. Ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила изданию Financial Times, что Украине придётся отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале 2024 года. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что без дополнительной поддержки Запада на Украине возникнет кризис в части социальных выплат, который следом может повлиять на ход боевых действий в зоне Спецоперации.

https://ukraina.ru/20231228/1052464516.html

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новости, украина, пенсии, социальные расходы, социальные выплаты, киевский режим, запад, военная помощь