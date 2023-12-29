В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким"
Руслан Стефанчук
В новом законопроекте об ужесточении мобилизации на Украине прописаны мягкие нормы, по сравнению с Израилем, где уклониста от службы могут лишить гражданства. Такое мнение выразил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук
"Я хочу просто, чтобы мы сравнили себя, например, с Израилем. Вы помните, насколько жёстко там вопрос был поставлен. Если ты не возвращаешься (для вступления в армию во время мобилизации – ред.), то вообще можешь лишиться гражданства Израиля, потому что это обязанность гражданина", – заявил Стефанчук в эфире украинского телеканала "Рада".
По его словам, правительство предлагает "намного более мягкие" меры, а гражданин, который не исполняет свою основную обязанность по защите страны в которой проживает, обязан получить "какую-то реакцию со стороны государства".
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Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины. В частности, уклонистам не могут запретить проводить операции с недвижимостью, управлять личным транспортом, ограничить их использование денежных средств.
Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
Позже издание Forbes сообщало, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом принять документ в Верховной Раде планируют до конца января - начала февраля следующего года.
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