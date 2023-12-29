https://ukraina.ru/20231229/1052484045.html

В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким"

В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким" - 29.12.2023 Украина.ру

В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким"

В новом законопроекте об ужесточении мобилизации на Украине прописаны мягкие нормы, по сравнению с Израилем, где уклониста от службы могут лишить гражданства. Такое мнение выразил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук

2023-12-29T00:56

2023-12-29T00:56

2023-12-29T00:56

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мобилизация

всу

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руслан стефанчук

израиль

гражданство

сво

спецоперация

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По его словам, правительство предлагает "намного более мягкие" меры, а гражданин, который не исполняет свою основную обязанность по защите страны в которой проживает, обязан получить "какую-то реакцию со стороны государства". Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины. В частности, уклонистам не могут запретить проводить операции с недвижимостью, управлять личным транспортом, ограничить их использование денежных средств. Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее. Позже издание Forbes сообщало, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом принять документ в Верховной Раде планируют до конца января - начала февраля следующего года.

https://ukraina.ru/20231219/1052225855.html

https://ukraina.ru/20231228/1052455568.html

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новости, украина, мобилизация, всу, законопроект, руслан стефанчук, израиль, гражданство, сво, спецоперация