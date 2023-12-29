В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким" - 29.12.2023 Украина.ру
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В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким"
В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким" - 29.12.2023 Украина.ру
В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким"
В новом законопроекте об ужесточении мобилизации на Украине прописаны мягкие нормы, по сравнению с Израилем, где уклониста от службы могут лишить гражданства. Такое мнение выразил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук
2023-12-29T00:56
2023-12-29T00:56
новости
украина
мобилизация
всу
законопроект
руслан стефанчук
израиль
гражданство
сво
спецоперация
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По его словам, правительство предлагает "намного более мягкие" меры, а гражданин, который не исполняет свою основную обязанность по защите страны в которой проживает, обязан получить "какую-то реакцию со стороны государства". Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины. В частности, уклонистам не могут запретить проводить операции с недвижимостью, управлять личным транспортом, ограничить их использование денежных средств. Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее. Позже издание Forbes сообщало, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом принять документ в Верховной Раде планируют до конца января - начала февраля следующего года.
https://ukraina.ru/20231219/1052225855.html
https://ukraina.ru/20231228/1052455568.html
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новости, украина, мобилизация, всу, законопроект, руслан стефанчук, израиль, гражданство, сво, спецоперация
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, законопроект, Руслан Стефанчук, Израиль, гражданство, СВО, Спецоперация

В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким"

00:56 29.12.2023
 
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
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В новом законопроекте об ужесточении мобилизации на Украине прописаны мягкие нормы, по сравнению с Израилем, где уклониста от службы могут лишить гражданства. Такое мнение выразил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук

"Я хочу просто, чтобы мы сравнили себя, например, с Израилем. Вы помните, насколько жёстко там вопрос был поставлен. Если ты не возвращаешься (для вступления в армию во время мобилизации – ред.), то вообще можешь лишиться гражданства Израиля, потому что это обязанность гражданина", – заявил Стефанчук в эфире украинского телеканала "Рада".

По его словам, правительство предлагает "намного более мягкие" меры, а гражданин, который не исполняет свою основную обязанность по защите страны в которой проживает, обязан получить "какую-то реакцию со стороны государства".
паспорт украины - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
19 декабря, 11:49
Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опросПодавляющее большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не попасть под мобилизацию. Соответствующий опрос провела депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в соцсети
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины. В частности, уклонистам не могут запретить проводить операции с недвижимостью, управлять личным транспортом, ограничить их использование денежных средств.
Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
Позже издание Forbes сообщало, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом принять документ в Верховной Раде планируют до конца января - начала февраля следующего года.
украина паспорт украинский загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Вчера, 05:42
Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации Толпы украинских беженцев в Варшаве выстроились в очереди за новыми паспортами на фоне новостей о мобилизационном законопроекте. Об этом главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой сообщает на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
 
НовостиУкраинамобилизацияВСУзаконопроектРуслан СтефанчукИзраильгражданствоСВОСпецоперация
 
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