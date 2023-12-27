Законопроект о мобилизации нарушает Конституцию Украины – омбудсмен Лубинец - 27.12.2023 Украина.ру
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Законопроект о мобилизации нарушает Конституцию Украины – омбудсмен Лубинец
Законопроект о мобилизации нарушает Конституцию Украины – омбудсмен Лубинец - 27.12.2023 Украина.ру
Законопроект о мобилизации нарушает Конституцию Украины – омбудсмен Лубинец
Новый законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины. Об этом в среду, 27 декабря, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
2023-12-27T22:42
2023-12-27T22:42
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мобилизация
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По его словам, ограничения, прописанные в законопроекте по отношению к уклонистам от мобилизации, идут в разрез с нормами Конституции. Речь идёт о запрете на операции с недвижимостью, управлении личным транспортом, использовании денежных средств. Он намерен высказываться против таких ограничений, когда законопроект "зайдет официально на согласование". Ранее лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказалась против некоторых пунктов нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мобилизация, всу, уклонисты, конституция, сво
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, уклонисты, Конституция, СВО

Законопроект о мобилизации нарушает Конституцию Украины – омбудсмен Лубинец

22:42 27.12.2023
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Новый законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины. Об этом в среду, 27 декабря, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
По его словам, ограничения, прописанные в законопроекте по отношению к уклонистам от мобилизации, идут в разрез с нормами Конституции. Речь идёт о запрете на операции с недвижимостью, управлении личным транспортом, использовании денежных средств.
"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой", – сказал Лубинец.
Он намерен высказываться против таких ограничений, когда законопроект "зайдет официально на согласование".
"Я жду официального направления этого законопроекта ко мне: мы, офис омбудсмена, будем тщательно его изучать, и я буду делать свои возражения", – добавил омбудсмен.
Ранее лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказалась против некоторых пунктов нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине.
Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
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