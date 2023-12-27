Законопроект о мобилизации нарушает Конституцию Украины – омбудсмен Лубинец
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Новый законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины. Об этом в среду, 27 декабря, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передаёт телеграм-канал "Политика страны"
По его словам, ограничения, прописанные в законопроекте по отношению к уклонистам от мобилизации, идут в разрез с нормами Конституции. Речь идёт о запрете на операции с недвижимостью, управлении личным транспортом, использовании денежных средств.
"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой", – сказал Лубинец.
Он намерен высказываться против таких ограничений, когда законопроект "зайдет официально на согласование".
"Я жду официального направления этого законопроекта ко мне: мы, офис омбудсмена, будем тщательно его изучать, и я буду делать свои возражения", – добавил омбудсмен.
Ранее лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказалась против некоторых пунктов нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине.
Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.