Тотальный контроль и ограничения для уклонистов. Стали известны новые правила мобилизации на Украине - 26.12.2023 Украина.ру
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Тотальный контроль и ограничения для уклонистов. Стали известны новые правила мобилизации на Украине
Тотальный контроль и ограничения для уклонистов. Стали известны новые правила мобилизации на Украине - 26.12.2023 Украина.ру
Тотальный контроль и ограничения для уклонистов. Стали известны новые правила мобилизации на Украине
Согласно новому законопроекту об усилении мобилизации на Украине в стране начнут работать электронные повестки, а за неявку в военкомат предусмотрены ряд ограничений. Полный перечень изменений появился в пояснительной записке к законопроекту
2023-12-26T00:56
2023-12-26T01:00
новости
украина
мобилизация
всу
сво
спецоперация
кабмин
верховная рада
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В частности, в стране, как и анонсировали ранее, меняют призывной возраст с 27-ми до 25-ти лет. В законопроекте прописаны уточнения оснований для отсрочки и освобождения от призыва, для увольнения с военной службы, введение электронных повесток. Так, документ о вызове в территориальный центр комплектации (военкомат) может быть направлен гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте. Кроме того, в законопроекте о мобилизации прописана ответственность за неявку в военкомат. В отношении граждан могут быть применены "временные меры": запрет на выезд за границу, запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение прав управлять транспортным средством и получения водительского удостоверения, ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями, отказы в подписании кредитных договоров, приостановка льгот и услуг от государства. Также предложена отмена срочной службы — вместо неё для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет будет введена общевойсковая подготовка до трёх месяцев и последующее определение в запас. Нацполиция получит законные полномочия для участия в мероприятиях мобилизации. Помимо этого, украинцам призывного возраста, которые находятся за границей, будут делать паспорта только по предъявлении военно-учётных документов. Это касается как внутренних, так и загранпаспортов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Генштаб предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев, однако такая задача вызывает сложности ввиду отсутствия достаточного объёма налоговой базы для начисления зарплат ещё большему количеству военных. По его словам, "один воин –шесть людей гражданских, которые платят налоги". Вопрос, где взять еще миллиона жителей, чтобы они заплатили налоги, остаётся открытым.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мобилизация, всу, сво, спецоперация, кабмин, верховная рада
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация, Кабмин, Верховная Рада

Тотальный контроль и ограничения для уклонистов. Стали известны новые правила мобилизации на Украине

00:56 26.12.2023 (обновлено: 01:00 26.12.2023)
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Согласно новому законопроекту об усилении мобилизации на Украине в стране начнут работать электронные повестки, а за неявку в военкомат предусмотрены ряд ограничений. Полный перечень изменений появился в пояснительной записке к законопроекту
В частности, в стране, как и анонсировали ранее, меняют призывной возраст с 27-ми до 25-ти лет. В законопроекте прописаны уточнения оснований для отсрочки и освобождения от призыва, для увольнения с военной службы, введение электронных повесток.
Так, документ о вызове в территориальный центр комплектации (военкомат) может быть направлен гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.
Кроме того, в законопроекте о мобилизации прописана ответственность за неявку в военкомат. В отношении граждан могут быть применены "временные меры": запрет на выезд за границу, запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение прав управлять транспортным средством и получения водительского удостоверения, ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями, отказы в подписании кредитных договоров, приостановка льгот и услуг от государства.
Также предложена отмена срочной службы — вместо неё для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет будет введена общевойсковая подготовка до трёх месяцев и последующее определение в запас.
Нацполиция получит законные полномочия для участия в мероприятиях мобилизации.
Помимо этого, украинцам призывного возраста, которые находятся за границей, будут делать паспорта только по предъявлении военно-учётных документов. Это касается как внутренних, так и загранпаспортов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Генштаб предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев, однако такая задача вызывает сложности ввиду отсутствия достаточного объёма налоговой базы для начисления зарплат ещё большему количеству военных. По его словам, "один воин –шесть людей гражданских, которые платят налоги". Вопрос, где взять еще миллиона жителей, чтобы они заплатили налоги, остаётся открытым.
 
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