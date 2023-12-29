https://ukraina.ru/20231229/1052459384.html

Коллективный Запад начал военную операцию в Красном море

Коллективный Запад начал военную операцию в Красном море - 29.12.2023 Украина.ру

Коллективный Запад начал военную операцию в Красном море

Коллективный Запад начал военную операцию в Красном море. Смогут ли США и их союзники справится с небольшим Йеменом?

2023-12-29T07:00

2023-12-29T07:00

2023-12-29T10:12

эксклюзив

сша

йемен

запад

палестино-израильский конфликт

хуситы

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Йеменские хуситы в ответ на варварские бомбардировки и блокаду сектора Газы ограничили проход судов, связанных с Израилем, на подступах к Суэцкому каналу. Каким военным потенциалом в регионе располагают США и их союзники для восстановления своего контроля над судоходством?Процветание в тени авианосцевАтаки на суда, везущие нефть и иные материалы в Израиль и связанные с ним компании через Красное море, угрожают странам "золотого миллиарда" серьезными экономическими проблемами. Многие крупные морские операторы, включая Maersk, BP, Hapag-Lloyd, уже приостановили движение своих судов по региону. И сегодня многие танкеры и контейнеровозы вынуждены идти длинным путем вокруг Африки. По некоторым данным, из-за этого стоимость транспортировки может вырасти на 40 %, с последующим дальнейшим подорожанием топлива. Все это грозит западной экономике очередным витком инфляции.В связи с этим США было объявлено о начале операции с характерным названием "Страж процветания" (PROSPERITY GUARDIAN). В коалицию для ее проведения вошли – Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия, Франция, Италия, Испания, Греция, Дания, Норвегия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова. Но степень их участия – разная. Австралия не отправляет свои корабли, сославшись на то, что потеря любого из них будет сильным ударом по ее флоту. Также только направлением небольших групп военнослужащих ограничиваются и многие другие участники. Кроме Соединенных Штатов, на сегодня свои военные корабли напрпавили только Великобритания, Франция, Греция и Италия.При этом Франция, Италия и Испания отказались передать свои контингенты под американское командование.Командование "мирового центра"Стратегически важные для мировой навигации водные территории, включая Красное море и Аденский залив, связанные проливом Баб-эль-Мандеб, относится к зоне ответственности "Центрального военного командования" США (СENTCOM). Весь мир без всякого стеснения поделен американцами на зоны контроля их вооруженных сил. Кстати говоря, в коалицию СENTCOM уже официально входят и бывшие советские республики - Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, наряду с Украиной и прибалтийскими государствами. Характерно, что Вашингтон стал наращивать здесь свою военно-морскую группировку еще до операции йеменских хуситов, которую они начали только 19 ноября. До этого движение хуситов "Ансар Алла" долго требовало снятия блокады для доставки гуманитарных грузов мирному населению Газы. Но уже 8 октября, сразу же после начала конфликта ХАМАС с Израилем, министр обороны США Ллойд Остин отправил в восточное Средиземноморье ударную авианосную группы "Джеральд Форд". При этом о начале операции "Страж процветания" министр обороны США Ллойд Остин заявил только 18 декабря, во время своего визита в Израиль. Фактически, ударная группа флота США была отправлена в поддержку блокады мирного населения Газы.А 14-15 октября от берегов Америки на Восток отошла и 2-я ударная авианосная группа ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" (CSG-2).Характерно, что первоначально американский официоз сообщал, что ударная группа "Дуайт Эйзенхауэр" отправляется на "запланированные учения" в восточное Средиземноморье. Но с 4 ноября группа CSG-2 вошла в состав 5-го флота США, с зоной ответственности в западной части Индийского океана и Персидском заливе.А 26 ноября авианосная ударная группа "Дуайт Эйзенхауэр" через Ормузский пролив вошла в Персидский залив. В ее составе был авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", ракетный крейсер "Филиппинское море", эсминцы управляемых ракет "Грейвли" и "Стэтхем" класса "Арли Берк". Вместе с ними к берегам Ирана подошел также фрегат ВМС Франции "Лангедок". Поддержку с воздуха осуществляли самолет радиолокационной разведки E-2C "Хавк" и ударные самолеты "Рафаэль" ВМС и ВВС Франции."Дуайт Эйзенхауэр" стал первым авианосцем США, появившимся у берегов ИРИ после похода авианосной группы "Нимитц" в Персидский залив в сентябре 2020 года. И это стало открытой угрозой Тегерану, что бы предупредить его прямое вмешательство в конфликт.18 декабря через Суэцкий канал в Красное море прошел эсминец ВМС США "Лабун". В середине декабря в группировку "Стража процветания" вошел эсминец ВМС Великобритании "Даймонд", один из наиболее современных кораблей этого класса в Королевском флоте. Здесь он присоединился к постоянно присутствовавшей в регионе британской эскадре в составе эсминца "Ланкастер" и трех минных тральщиков. В зоне операции находится также фрегат военного флота Италии "Виргинио Фасан". Но итальянцы заявляют, что будут действовать только под руководством НАТО или ЕС.А 21 декабря Греция заявила о направлении туда же одного из своих фрегатов. Но греков пока много вопросов по участию в этой операции – в частности, их фрегаты как старой постройки (типа "Кортенаер"), так и более новые типа "Меко", не обладают возможностями современной защиты ПВО и радиоэлектронной разведки. Борьба за мореПри этом боевые силы хуситов стремятся осуществить огневой контроль как в наиболее уязвимой горловине – проливе Баб-эль-Мандеб, так и в других частях Красного моря. Вот примеры таких действий при нахождении в их районе ВМС США, Франции и Британии.Так, по заявлению CENTCOM, уже 27 ноября из контролируемого хуситами района Йемена в направлении эсминца "Мэйсон" была выпущена баллистическая ракета, которая упала в Аденском заливе в 18 морских милях от цели. 3 декабря ПКР были произведены четыре атаки – на грузовое судно под флагом Багамских островов, и на два балкера-сухогруза под флагом Панамы, но все они принадлежали Британии. Американский эсминец "Карни", вышедший в этот район, сбил также несколько БПЛА, один из которых двигался в направлении эсминца.29 ноября в южной части Красного моря эсминец "Карни", сопровождавший танкер и американское судно, перевозившее военную технику, сбил направлявшийся в его сторону БПЛА иранского производства KAS-04.11 декабря в проливе Баб-эль-Мандеб в результате атаки противокорабельной ракетой получил повреждения и загорелся норвежский танкер "Стринда". Сразу же после этого в этот район вышел эсминец управляемых ракет "Мэйсон". Французы же приписывают защиту танкера себе, утверждая, что именно фрегат "Лангедок" сбил БПЛА и предотвратил захват судна. Также периодически хуситами предпринимаются попытки захвата судов путем высадки с морских катеров. 13 декабря в южной части Красного моря хуситы на катерах пытались захватить танкер "Ардмор Энкаунтер", шедший под флагом Маршалловых островов. Сделать это не удалось, тогда с территории Йемена по танкеру были выпущены две ракеты, не достигшие цели. После чего в район вышел эсминец "Мэйсон", в направлении которого вылетел БПЛА, который был сбит.23 декабря в направлении эсминца "Лабун", патрулировавшего южную часть Красного моря, летело 4 БПЛА, которые были сбиты. 16 декабря йеменские хуситы запустили волну из 14 ударных БПЛА одностороннего действия, отражать которую пришлось эсминцу "Карни".По американским данным, до 23 декабря хуситы провели 15 атак на коммерческие суда, работающие на израильские компании. Ежедневно через пролив Баб-эль-Мандеб проходит около 50 крупных торговых судов.Одна из самых массированных атак вооруженных сил хуситов была произведена 26 декабря в южной части Красного моря. В течении 10 часов ими были запущены 12 ударных дронов-"камикадзе", 3 ПКР и 2 крылатые ракеты наземного базирования. Перехваты этих средств поражения осуществлялись эсминцем "Лабун" и палубными истребителями-бомбардировщиками F/A-18 "Супер Хорнет" авианосца "Дуайт Эйзенхауэр".Американский флот также ведет наблюдение и проводит свои операции в регионе с помощью беспилотных подводных аппаратов (БППА), беспилотных надводных аппаратов (БПНА) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), действия которых интегрированы с традиционными кораблями и самолетами. Так, американские эсминцы используются для проведения разведывательных действий с помощью БПЛА 12-ти типов в составе "пилотно-беспилотного объединения". Давид против ГолиафаТаким образом, на сегодня группировка операции "Стражи процветания" может насчитывать - ударный авианосец, ракетный крейсер, до 8 эсминцев класса "Арли Берк" и фрегатов разных типов, три минных тральщика и другие военные корабли, авиацию наземного базирования и летательные, надводные и подводные беспилотные аппараты.Флагманский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" может нести до 90 самолетов и вертолетов, ракетный крейсер "Филиппинское море" и эсминцы класса "Арли Берк" вооружены крылатыми ракетами "Томагавк" (до 2500 км в некоторых модификациях), ПКР "Гарпун" и другим ракетным вооружением.Известно также, что что 5-й флот США имеет семь следующих структур - оперативная группа 51 (морская пехота и береговая охрана), оперативная группа 52 (противоминные меры), оперативная группа 53 (логистика), оперативная группа 55 (надводная война), оперативная группа 56 (экспедиционные операции) оперативная группа 57 (патрулирование и разведка) и оперативная группа 59 (БПЛА/искусственный интеллект).Одной из основных баз военно-морской сил США и Британии в регионе традиционно является Бахрейн. В ходе операции "Страж процветания" фрегат ВМС Франции "Лангедок" базировался на Абу-Даби, французская авиация - на базе 104 в ОАЕ. На вооружении движения йеменских хуситов "Ансаралла" находятся противокорабельные ракеты “Нур” (дальностью поражения 120 км), “Кадер” (200 км),“Аль-Бар аль-Ахмар” и “Фаджр-4CL” и квази баллистические ракеты “Халидж Фарс” (300 км).По некоторым данным, армия хуситов может располагать ОТРК “Точка” (70-120 км), баллистическими ракетам "Скад" (180-700 км), и ПКР китайского производства C-801, размещаемых на морских катерах и автомобильных платформах.Армия хуситов также обладает ракетами собственного производства. Это крылатая ракета наземного базирования “Кудс-1” с системой навигации и турбореактивным двигателем TJ-100. И ракета класса “земля-земля” “Бадр” дальность полета 160 км.Хуситы также используют БПЛА Samad-1, Samad-2 и Samad-3. При этом Samad-2 может брать до 18 кг боеприпасов, Samad-2 – "беспилотник" двойного назначения с дальностью полета до 1500 км.Практика показывает, что вооруженные силы хуситов активно сочетают разведку с БПЛА с пусками противокорабельных и баллистических ракет и ударных дронов.Армия "Ансар Алла" обладает высоким боевым духом. Свою стойкость хуситы продемонстрировали как в боях с прежним правительством Йемена, так и в войне с Саудовской Аравией. В столкновении с хуситами войска саудитов при всем своем колоссальном техническом превосходстве безнадежно увязли и не смогли добиться успеха.Ввиду этого представляется, что и сегодня проведение наземной операции силами западной коалиции будет бесперспективным. Вероятно, что на нынешнем этапе силы США и их союзников будут ограничиваться патрулированием Красного моря и Аденского залива, с возможным переходом к точечным ударам. Также будет осуществляться демонстрация военной силы в отношении Ирана. В случае же продолжения и эскалации конфликта могут иметь место и массированные удары по территории Йемена, контролируемой хуситами, в том числе и с помощью палубной авиации ВМС США. Однако результативность такой тактики – также весьма сомнительна.Единственным реальным решением кризиса в Красном море являются не гегемонистские устремления, а прекращение военной операции Израиля и блокады в секторе Газа. И достижение путем переговоров всеобъемлющего и справедливого мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

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Георгий Василевский

эксклюзив, сша, йемен, запад, палестино-израильский конфликт, хуситы